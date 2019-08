Wer ist die beste Fußballmannschaft Europas? Um nichts weniger als diese Frage ging es am Samstagabend im Endspiel der Champions League in der spanischen Hauptstadt Madrid. Die beiden britischen Mannschaften FC Liverpool und Tottenham Hotspur aus London hatten es ins Finale geschafft. Der FC Liverpool galt vor dem Finale als Favorit und holte sich am Ende auch den Titel. Nicht zuletzt, weil es für Liverpool von Beginn an richtig gut lief im Finale.