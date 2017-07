Die TuS Koblenz, Waldhof Mannheim, die Stuttgarter Kickers und der FSV Mainz 05 II werden sich nicht an den Testspielen beteiligen. Der 1. FC Saarbrücken hat sich Bedenkzeit bis Mittwoch um 16 Uhr erbeten. Die Mannschaften der 4. Liga starten am 28. Juli in ihre Spielzeit. An dem Projekt, mit dem der DFB seine Zusammenarbeit mit China forcieren will, haben besonders die Fan-Gruppen der Traditionsvereine Kritik geübt.