Diese Springen, mit seiner mehr als 100-jährigen Tradition, will wohl jeder Reiter einmal gewinnen um sich auf der am Richterturm in Aachen angebrachten bronzenen Siegerliste zu verewigen. Wer wird Nachfolger von Gregory Wahtelet aus Belgien, der mit seiner Stute „Coree“ im letzten Jahr vor mehr als 40.000 Zuschauern reüssierte? Der letzte deutsche Sieg gelang Philip Weishaupt 2016. Er wird es in diesem Jahr mit seinem imposanten Hengst „Convall“ wieder versuchen.