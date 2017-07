Chile verkörpert pure Leidenschaft

Gegen die gefährlichen Chilenen wird das DFB-Team anders auflaufen als beim ersten Duell in der Vorrunde. "Veränderungen wird es geben", sagte Bundestrainer Joachim Löw bei der Pressekonferenz in St. Petersburg. Welche Wechsel er in der Startelf nach dem 4:1 gegen Mexiko vornehmen will, ließ Löw aber offen.