Bierhoff: "Confed Cup sportlich enorm wichtig"

"Wir vertreten hier auch den deutschen Fußball. Das sind nicht nur 20 Weltmeisterspieler, sondern auch welche, die in der Zwischenzeit dazugekommen sind - und da möchten wir eine gute Figur abgeben", betonte Bierhoff. Er sei darüber hinaus "fest davon überzeugt, dass das Turnier sehr wichtig wird in der Entwicklung der Mannschaft und jedes einzelnen Spielers".



Die Erwartungshaltung für den Auftakt am Montag (17.00 Uhr MESZ/ZDF) in Sotschi gegen Asienmeister Australien sei "natürlich ein Sieg", sagte Bierhoff, "wir wissen aber auch, dass wir mit einer Mannschaft spielen, die so nicht allzu häufig gespielt hat".