Deutschland steht im Finale

Ein unwiderstehlicher Leon Goretzka hat die deutsche Nationalmannschaft mit einem Blitz-Doppelpack in 109 Sekunden erstmals ins Confed-Cup-Finale geführt. Der Schalker war beim überzeugenden 4:1 (2:0) im Halbfinale gegen Mexiko der überragende Mann im erstaunlich reifen Perspektivteam von Bundestrainer Joachim Löw, das in Sotschi Fußball-Geschichte schrieb. Im Endspiel am Sonntag (20 Uhr live ZDF) in St. Petersburg duelliert sich der Nachwuchs der Weltmeister erneut mit dem Gruppengegner Chile. Mexiko spielt sechs Stunden zuvor gegen Portugal in Moskau (Sonntag, 14 Uhr live im ZDF) um den dritten Platz.