Die Mexikaner waren durch ein Eigentor des Portugiesen Luis Neto in der 54. Minute in Führung gegangen und sahen schon wie der sichere Sieger aus, doch mit seinem Treffer in der Nachspielzeit rettete Pepe die Portugiesen in die Verlängerung. Für die Entscheidung vor 42.659 Zuschauern in Moskau sorgte Adrien Silva mit einem verwandelten Handelfmeter in der 104. Minute.