Formel E - härter und spannender denn je

Lucas di Grassi, Meister 2016/17 und Vizemeister 2017/18, trennen auf Position fünf derzeit nur sieben Punkte von der Spitzenposition, in der Teamwertung liegt man mit 14 Punkten Rückstand auf die führende Techeetah-Truppe und Rang drei ebenfalls in Schlagdistanz.



"Wir sind voll mit dabei, aber für einen Pokal in der Formel E brauchst du einen perfekten Tag. Jeder in unserer Mannschaft gibt alles dafür, damit wir den in Paris wieder erleben", so McNish.