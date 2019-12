Ausblick Frauen und Männer

A-Nationalspielerinnen wie Lena Oberdorf, Klara Bühl oder Giulia Gwinn könnten dort internationale Erfahrung sammeln. Fernziel ist dann die EM 2021 in England. "Ich glaube an diese junge Mannschaft", sagt Voss-Tecklenburg, die zwei Tage vor Heiligabend ihren 52. Geburtstag feierte. Mit einem großen Familienfoto im heimischen Straelen bedankte sie sich via Instagram für die vielen Glückwünsche - rührselige Grußbotschaften am Tannenbaum können Männersache bleiben.