Werner Schuster

Dass der Erfolgsdruck wegen der grandiosen Ergebnisse im Tournee-Vorfeld noch größer als sonst sein wird, lässt Bundestrainer Werner Schuster kalt. "Das ist doch eine grandiose Situation. Druck haben wir sowieso die ganze Zeit - und ich gehe lieber so in diese sechs intensiven Wochen mit der Tournee der Skiflug-WM in Oberstdorf und den Olympischen Spielen. Irgendwann geht jede Serie mal zuende, auch so eine Un-Serie wie die der deutschen Springer bei der Tournee", sagt der Chefcoach.



Seine Jungs hätten in den vergangenen Jahren bei der Tournee viel Lehrgeld bezahlt, aber sie hätten sich ihre Hörner abgestoßen, sagt Schuster. Der Reiseplan für die insgesamt acht Springen auf vier Schanzen in nur neun Tagen sei über die Jahre auch perfektioniert worden. "Die Zeit der Ausreden ist vorbei", sagt Schuster resolut.