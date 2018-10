Deutschland besiegt Norwegen souverän

Ansonsten agierte Löws Mannschaft in Oslo auf höchstem Niveau. Nächste Gelegenheit, die kleineren Mängel zu beheben, erhalten der neue Kapitän Manuel Neuer und Co. im Oktober gegen die EM-Teilnehmer Tschechien und Nordirland, die wohl stärksten Gegner in Quali-Gruppe C, die Deutschland nun anführt. Nur der Sieger bucht ein Direkt-Ticket zur WM nach Russland, wo im Finale am 15. Juli 2018 in Moskau der fünfte Stern her soll.