DFB-Präsident Fritz Keller hat zwar empfohlen, was alle Fußballer tun und nicht tun sollten ("Füße still halten, anderen Leute in Not helfen, nicht in Vereinsheime gehen, keine Partys feiern"), aber das Oberhaupt konnte den 25.000 Vereinen noch keine Zahlen für ein Hilfsprogramm verkünden, wo doch die Basis mit den sieben Millionen Mitgliedern immer als Kernstück des deutschen Fußballs tituliert wird.



Nun geht es nicht nur um Unterstützung der Ehrenamtlichen, sondern tatsächlich auch um den Arbeitsplatz von 250.000 Vollzeitkräften - das sind übrigens mehr als vier Mal so wie die erste und zweite Bundesliga ausweist. Das DFB-Präsidium hat sich darauf geeinigt, die Regional- und Landesverbände "strukturell und finanziell zu unterstützen" (Keller).