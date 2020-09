Nach dem durch 13 Absagen auf deutscher Seite entwerteten Länderspiel vor 45.197 Zuschauern - für Dortmunder Verhältnisse eine karge Kulisse, weil ganze Tribünenbereiche verschlossen blieben - traf es den tapferen Julian Brandt, der im Sommer zum BVB gewechselt ist. Doch als der gebürtige Bremer nach "den vielen guten Sachen aus der ersten Halbzeit" auch die Versäumnisse im zweiten Durchgang ansprach - da habe in der zusammengewürfelten Mannschaft "die Chemie nicht mehr so gut gepasst" - mischten sich Pfiffe in Brandts Ausführungen.



Manch einer also murrte im westfälischen Stimmungstempel. Warum hatte auch die anfangs so selbstbewusste Verlegenheitself den Vorsprung wieder nicht über die Zeit gebracht, fragte sich die Kundschaft - und wirkte darüber an diesem nasskalten Oktoberabend leicht verschnupft.