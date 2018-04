DFB-Elf: Gute Unterhaltung, wichtige Lehren

Löw wird das weniger interessieren. Er muss sein Personal neu sortieren. Ein Trio bekam schon mal einen Startelfeinsatz fest in Aussicht gestellt: Ilkay Gündogan und Leroy Sané von Manchester City sowie Lokalmatador Marvin Plattenhardt von Hertha BSC sollen in Berlin auf jeden Fall von Beginn an auflaufen. „Diese drei Wechsel wird es auf jeden Fall geben“, kündigte der 58-Jährige an, der seinen Spielern einen freien Nachmittag in Berlin spendierte, ehe am Sonntag der Fokus wieder dem Fußball gehört.