Auf Kurs zum Titelanwärter

Fünf Wochen ist es her, da saß Joachim Löw ziemlich erstaunt neben Martina Voss-Tecklenburg. Bundestrainer und Bundestrainerin hatten sich beim DFB-Amateurkongress in einem Kasseler Tagungshotel zum krönenden Abschluss gemeinsam auf die Bühne bitten lassen, und das Auditorium empfand den Talk vor allem deshalb so unterhaltsam, weil die Frau an Löws Seite keine Vorbehalte kannte.