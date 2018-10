DFB-Frauen mühen sich zum Sieg

Mit dem Erfolg stellte der 67-jährige Hrubesch als Frauen-Coach einen Startrekord auf. Fünf Erfolge nacheinander waren der DFB-Elf nur mit Trainerin Silvia Neid nach ihrer Amtsübernahme 2005 gelungen. «Kompliment, das war super-klasse, was sie gespielt haben. Ich bin hochzufrieden», sagte Hrubesch, der als Spieler einst seine Karriere bei Rot-Weiss Essen begann und bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte für einige personelle Überraschungen sorgte. So standen die Potsdamer Torhüterin Lisa Schmitz und Giulia Gwinn (SC Freiburg) in der Startelf. Für das Duo war es erst das zweite Länderspiel. Österreichs Coach Dominik Thalhammer setzte auf gleich zehn Bundesliga-Legionärinnen.



Trotz der Abwesenheit einiger Stammkräfte wie Dzsenifer Marozsan, Lena Goeßling oder Melanie Leupolz übernahm die DFB-Elf gegen den EM-Halbfinalisten von 2017 gleich das Kommando. Die Dominanz zahlte sich schnell aus. Die als Spielführerin aufgebotene Popp war bereits in der 8. Minute per Kopf nach einer Hereingabe von Felicitas Rauch zur Stelle und brachte ihr Team mit ihrem 44. Länderspieltor in Führung.