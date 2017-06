Späte Ehre für den Unbeugsamen

Gibt es ein besseres Beispiel an den Profi, der 2009 mit der Generation Neuer, Hummels, Khedira oder Özil in Schweden U21-Europameister wurde? Im Gegensatz zu den späteren Weltmeister steckte dieser Spieler später nicht nur in einer Sackgasse. Bei Werder Bremen gewogen und für zu leicht befunden, setzte er sich danach weder beim Zweitligist 1. FC Kaiserslautern noch beim Erstligist Hertha BSC durch, weil der Hüne bisweilen doch arg unbeholfen wirkte.



Irgendwann bolzte er in Berlin die Bälle allein aufs leere Tor, bis sich vor zwei Jahren der Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 dem Ausgestoßenen die vielleicht letzte Chance gab. Und es begann eine Aschenputtel-Story, die ihn nun mit der TSG Hoffenheim bis in den Europapokal trägt. 25 Tore hat Wagner in den beiden vergangenen Spielzeiten erzielt; die Berufung zur A-Nationalmannschaft hatte er daher schon eher eingefordert.