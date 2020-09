Stark: "Eklige" Beleidigungen gegen Torunarigha

Herzlich willkommen zum Pokalduell zwischen Celle und Augsburg! Der Fünftligist wird offiziell als Heimmannschaft geführt, hat sein Heimrecht aber an die Schwaben abgegeben. Anstoß ist um 15:30 Uhr!

Herzlich willkommen zum Pokalduell zwischen Drittligist 1860 und zuletzt zweimal in Folge in Europa für Wirbel sorgenden Frankfurtern. Um 15:30 Uhr geht es in Giesing los!