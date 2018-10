Sport | ZDF SPORTextra - DFB-Pressekonferenz am 12. Oktober

Am Freitag, 16.45 Uhr, die Abschluss-Pressekonferenz des DFB-Teams vor dem Nations-League-Hinspiel gegen die Niederlande am Samstag (20.45 Uhr / ZDF ab 20.15 Uhr) in Amsterdam.