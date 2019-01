DHB-Team gewinnt letzten WM-Test

Kapitän Uwe Gensheimer war mit acht Treffern bester Werfer der deutschen Mannschaft, auf die vor dem WM-Auftakt am Donnerstag in Berlin gegen Korea aber noch Arbeit wartet. Nach einem freien Tag versammelt Prokop sein 16 Spieler umfassendes Aufgebot ab Dienstag in der Hauptstadt, wo er ohne die am Sonntag aussortierten Tobias Reichmann und Tim Suton vor allem am Offensivspiel noch etwas feilen muss.



Die Partie gegen den ebenfalls für die WM qualifizierten Panamerikameister nutzte Prokop vor 9473 Zuschauern für einige Experimente. Im Vergleich zum 32:24 gegen Tschechien am Freitag in Hannover startete die DHB-Auswahl mit einer neuen Abwehrformation um Hendrik Pekeler und Finn Lemke. Die Maßnahme zeigte schnell Wirkung - der Defensivverbund stand sicherer als noch beim Sieg gegen die international höchstens zweitklassigen Tschechen. Doch dafür haperte es zunächst erheblich im Angriff.