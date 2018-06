DFB-Team verliert Testspiel in Österreich

Mesut Özil hatte die DFB-Auswahl in der 11. Minute in Führung gebracht. Der Augsburger Martin Hinteregger (53.) und der Schalker Alessandro Schöpf (69.) sorgten vor 29.200 Zuschauern im Wörthersee Stadion aber noch für die Wende. Kapitän Neuer überzeugte nach achtmonatiger Wettkampfpause mit einigen Klasse-Paraden, musste sich aber über Unzulänglichkeiten seiner Vorderleute ärgern.



"Das war ein gutes Comeback von Manuel Neuer nach so langer Zeit. Er hat ein, zwei Bälle prima pariert. Die Niederlage ärgert mich aber", sagte Bundestrainer Löw nach dem Abpfiff im ZDF. "Wir haben die Dinge nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgenommen hatten. Nach der Pause sind wir in ein Fahrwasser geraten, das mir gar nicht gefallen hat."