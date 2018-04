Der Angriff ist der Mannschaftsteil, in dem die Veränderung gegenüber 2014 am augenscheinlichsten ist – solch eine Auswahl in der Abteilung Attacke hatte es vor vier Jahren noch nicht gegeben Damals in Brasilien bildete Miroslav Klose den Alleinunterhalte im Angriff, obgleich der in Polen geborene, in der Pfalz aufgewachsene Alleskönner mit Turnierstart immerhin 36 Jahre alt wurde.