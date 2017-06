DFB-Team ist heiß auf Mexiko

Löw kündigte zudem erneut einige Veränderungen in der Startelf gegenüber dem 3:1 im letzten Gruppenspiel gegen Afrikameister Kamerun an. Mindestens vier Veränderungen werden erwartet: Die geschonten Leon Goretzka, Lars Stindl, Jonas Hector und Shkodran Mustafi dürften zurück ins Team rotieren. Im Tor wird wieder Marc-André ter Stegen stehen. Auch an der Dreierkette in der Abwehr will Löw festhalten.



Der 23 Jahre alte Weltmeister Draxler soll vorangehen, als Antreiber der Offensive und als Turnierkapitän. "Julian ist ein technisch sehr guter Spieler mit einer großen Schnelligkeit, auch mit dem Ball. Er kann unglaublich schnell Räume überbrücken. Er hat einen sehr guten Torabschluss. Man sieht immer wieder, was für eine große Klasse er hat", lobte Löw den mit 33 Länderspielen erfahrensten Akteur im deutschen 21-Mann-Kader. Löw ist auch "sehr angetan", wie Draxler die junge deutsche Mannschaft anleitet. "Er ist auf dem Weg, eine Persönlichkeit zu werden", urteilte der Bundestrainer.