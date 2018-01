Finale um das Halbfinale

Ein krasser Wettbewerbsnachteil für die Spanier besteht darin, dass sie am Dienstagnachmittag noch gegen Slowenien antreten mussten (und überraschend 26:31 verloren), während die Deutschen regenerieren konnte. „Das kann schon ein großer Vorteil sein“, sagte Kapitän Uwe Gensheimer im Interview mit dem ZDF. „Vielleicht können wir so ein paar Prozentpunkte mehr reinlegen in dieses Spiel.“ Und auf diese Feinheiten kommt es im Leistungshandball oft an.