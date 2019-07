FC Bayern: Test für den Härtetest

Am Samstag steht das nationale Gipfeltreffen bei Borussia Dortmund an, häufig jene Zusammenkunft, die über die Titelvergabe in der Bundesliga entscheidet. Die Agenda hat etwas von einer wichtigen englischen Woche im Frühling.



Der Blick auf den Kalender zeigt allerdings, dass erst Ende Juli ist und damit die Zeit der Vorbereitung auf die anstehende Saison. "Wir wollen in der Champions League mehr erreichen als im letzten Jahr", sagt Trainer Niko Kovac im ZDF. Heißt: mindestens ins Viertelfinale.



Und die Bayern wünschen sich nach zuletzt sieben Meistertiteln in Serie und dem Gewinn des Doubles, erneut die Konkurrenz in Liga und Pokal hinter sich zu lassen.