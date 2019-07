Dabei steht im Januar zunächst die EM in Budapest auf dem Programm, in Ungarns Metropole geht es für das DSV-Team um einen Startplatz für ein Qualifikationsturnier Ende März in Rotterdam.



Das Ticket nach Tokio zu lösen, ist das letzte große Ziel von Hagen Stamm - der, abgesehen von kleineren Unterbrechungen, als Deutschlands "Mister Wasserball" mittlerweile vier Jahrzehnte auf dem Buckel hat.



Erst als Aktiver, der wegen des Olympiaboykotts 1980 die Spiele in Moskau verpasste, ehe er vier Jahre später in Los Angeles mit dem deutschen Team Bronze gewann. Dann als verantwortlicher Bundestrainer am Beckenrand.