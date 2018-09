Nicht mit dem Holzhammer

Bundestrainer Joachim Löw

Wer immer denkt, dass Fußball wirklich nur die schönste Nebensache der Welt ist, der hat dieser Tage im Herzen von München die Bestätigung bekommen. Denn am Mittwoch war vor dem Hotel der deutschen Nationalmannschaft zeitweise weit und breit kein Autogrammjäger zu sehen. Statt dessen drängelten sich die Menschen wie immer an der kleinen Brüstung an der Brücke am Haus der Kunst, wo Surfer den ganzen Tag die künstliche Eisbachwelle abreiten. Ist vielleicht auch spektakulärer als einem Fußballer beim Einsteigen in den Bus zuzusehen.