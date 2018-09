Bewährungsprobe für die Nachrücker

Bereits 2016 erhielt er die Fritz-Walter-Medaille in Silber bei den U17-Junioren. Eigentlich stände am Sonntag die nächste Ehrung an, wenn dieselbe Auszeichnung im Güterbahnhof von Heidelberg vergeben wird - und Havertz die Plakette in Gold in der U19-Kategorie bekommen würde. Doch nun hat das Toptalent eben Besseres vor - nämlich am selben Abend für die A-Mannschaft zu debütieren.