Die DFB-Frauen - angespannt und unbekümmert

Auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung ergriffen. Die 51-Jährige hatte am Freitag bei der Pressekonferenz im Roazhon Park von Rennes kein Problem damit, bei ihrer WM-Premiere auf der deutschen Trainerbank in ihr Seelenleben blicken zu lassen: "Ich weiß nicht, wie ich mich am Spieltag fühle. Wenn der Anpfiff näher kommt, wird es auch mal im Magen grummeln oder feuchte Hände geben. Kann sein!"



Es gehört zu ihrem authentischen Charakter, auch mal eigene Schwächen zuzugeben, wo die Powerfrau doch gemeinhin bei ihren Spielerinnen "die Stärken stärken" will. „Was macht das mit mir?“ fragte sich die gebürtige Duisburgerin. "Es macht mich stolz und demütig. Für das Land, in dem ich geboren bin, für das ich gespielt habe: Ich freue mich mega!"