Moderation: Rudi Cerne
Turnen
Finale: Balken Frauen
Finale: Sprung Männer
Finale: Boden Frauen
Finale: Barren Männer
Finale: Reck Männer
Schwimmen
Finale: 100 m Freistil Frauen
Finale: 100 m Freistil Männer
Finale: 200 m Brust Frauen
Finale: 200 m Lagen Männer
Finale: 200 m Schmetterling Frauen
Finale: 400 m Freistil Männer
Finale: 50 m Schmetterling Männer
Finale: 50 m Rücken Frauen
Finale: 50 m Brust Männer
Finale: 50 m Freistil Männer
Finale: 800 m Freistil Frauen
Bogenschießen
Finale: Compound Männer
Bahnrad
Finale: Sprint Frauen
Finale: Keirin Männer
Weitere Liveübertragungen unter zdfsport.de
Die Finals 2019
Live aus Berlin
Moderation: Rudi Cerne