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Die Finals 2019

Live aus Berlin

"ZDF SPORTextra": Sendungslogo.

Sendetermin:
Im TV-Programm: ZDF, 04.08.2019, 14:58 - 17:00
Verfügbarkeit:

Moderation: Rudi Cerne

Turnen
Finale: Balken Frauen
Finale: Sprung Männer
Finale: Boden Frauen
Finale: Barren Männer
Finale: Reck Männer

Schwimmen
Finale: 100 m Freistil Frauen
Finale: 100 m Freistil Männer
Finale: 200 m Brust Frauen
Finale: 200 m Lagen Männer
Finale: 200 m Schmetterling Frauen
Finale: 400 m Freistil Männer
Finale: 50 m Schmetterling Männer
Finale: 50 m Rücken Frauen
Finale: 50 m Brust Männer
Finale: 50 m Freistil Männer
Finale: 800 m Freistil Frauen

Bogenschießen
Finale: Compound Männer

Bahnrad
Finale: Sprint Frauen
Finale: Keirin Männer


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