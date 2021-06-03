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Die Finals 2021

Live aus Berlin und Rhein-Ruhr

"ZDF SPORTextra": Sendungslogo.

Im TV-Programm: 03.06.2021, 16:50 - 19:00
Im TV-Programm: 03.06.2021, 16:50 - 19:00
Verfügbarkeit:
Video verfügbar ab 03.06.2021, 16:50
Zu ZDFsport
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Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

Triathlon
Finale: Mixed-Staffel

Schwimmen
Finale: 400 m Lagen Männer
Finale: 400 m Lagen Frauen
Finale: 100 m Schmetterling Männer
Finale: 100 m Schmetterling Frauen
Finale: 200 m Rücken Männer
Finale: 1500 m Freistil Frauen

Turnen
Finale: Mehrkampf, Frauen

Handball: Final Four
Halbfinale: Lemgo - Kiel, 2. Halbzeit

Turnen
Finale: Mehrkampf, Frauen


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