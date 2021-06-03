Moderation: Katrin Müller-Hohenstein
Triathlon
Finale: Mixed-Staffel
Schwimmen
Finale: 400 m Lagen Männer
Finale: 400 m Lagen Frauen
Finale: 100 m Schmetterling Männer
Finale: 100 m Schmetterling Frauen
Finale: 200 m Rücken Männer
Finale: 1500 m Freistil Frauen
Turnen
Finale: Mehrkampf, Frauen
Handball: Final Four
Halbfinale: Lemgo - Kiel, 2. Halbzeit
Turnen
Finale: Mehrkampf, Frauen
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Die Finals 2021
Live aus Berlin und Rhein-Ruhr
Moderation: Katrin Müller-Hohenstein