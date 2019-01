Die Athleten fallen geradezu hinein in den Wettkampf – gleich in einen so genannten „Drop“. „So viel Höhendifferenz wie hier im ersten Teilabschnitt hatte Rio insgesamt“ sagt Kajak-Coach Thomas Apel. Wer hier in Tacen den Start verschläft, sich festfährt oder gleich gegen die Betonmauer gedrückt wird, hat keine Chance mehr.