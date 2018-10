Der Trend geht zur Spezialisierung

Lindsey Vonn auf der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen Quelle: ap

Die Belastungen im Skiweltcup sind enorm, vor allem für die Sportlerinnen, die im Gesamtweltcup eine Rolle spielen wollen. Mikaela Shiffrin, Riesenslalomolympiasiegerin, hat außer im Super G in allen Disziplinen Siegchancen. Doch auch sie – mit 23 Jahren noch "jung und unverbraucht" – muss mit ihren Kräften haushalten. Also: Konzentration auf die technischen Disziplinen in der Vorbereitung.



Lindsey Vonn, 34 Jahre alt, wird in ihrer definitiv letzten Weltcupsaison alles auf Abfahrt und Super G setzen. Sie wird in den USA in den Weltcup einsteigen, an ihrem Lieblingsort Lake Louise in Kanada. Und vielleicht schafft sie es ja noch, den Weltcupsiegrekord von Ingemar Stenmark zu knacken: Vier Siege fehlen ihr noch bis zu den magischen 86 Weltcuperfolgen.