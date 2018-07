Bereit für eine große Party

Wir haben in vielen Disziplinen Chancen, vorne dabei zu sein. OK-Chef Clemens Prokop

Clemens Prokop, Präsident des Organisationskomitees und Aufsichtsrats-Vorsitzender der EM 2018, formulierte die deutschen Hoffnungen bei leichtathletik.de so: "Wir sind auf eine erfolgreiche EM ausgerichtet und werden mit einer sportlich attraktiven Nationalmannschaft an den Start gehen: mit tollen Typen aber auch vielen jungen, erfrischenden Gesichtern. Wir haben in vielen Disziplinen Chancen, vorne dabei zu sein. Am Ende soll diese EM eine große Werbung für die Leichtathletik in Deutschland sein."