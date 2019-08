Einzeln kämpfen, im Team gewinnen

Das Nützliche: Punkte liefern und bei einem Wettkampf auf hohem Niveau "diese und jene Dinge" für die Vorbereitung auf die WM vom 28. September bis 6. Oktober in Doha testen. Das Schöne: Zeit haben, den Kollegen zuzuschauen, sie anzufeuern und die jüngeren Athleten im Team kennenzulernen. Das bringen drei Tage Wettkampf nämlich nebenbei noch mit sich.



Mit Christina Schwanitz steht im Kugelstoßen der Frauen die unangefochten beste Deutsche in Polen am Start. Aber nicht in allen Disziplinen kann der DLV seine aktuellen Topathleten ins Rennen schicken. Der Grund: Die in diesem Jahr ungewöhnlich spät terminierte WM im Wüstenstaat Katar.