WM-Traum geplatzt: DEB-Team unterliegt Tschechien

Der Traum von der ersten WM-Medaille seit 66 Jahren ist für das DEB-Team geplatzt. Leon Draisaitl und Co. sind bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei im Viertelfinale ausgeschieden. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft um den NHL-Star verlor in der ersten K.o.-Runde 1:5 (0:0, 1:1, 0:4) gegen den zwölfmaligen Titelträger Tschechien.