Enges Rennen an Rhein und Weser

Dort, im Dreieck Köln-Düsseldorf-Mönchengladbach scheint die Entscheidung am spannendsten zu sein. In Düsseldorf und Mönchengladbach haben Prominente die Werbetrommel gerührt - wohlwissend, dass wahrscheinlich nur eine dieser beiden Städte, die bereits bei der Heim-WM 2006 zuschauen mussten, in sieben Jahren dabei sein wird,