Australien - Italien, die Highlights

Italien setzt seine erfolgreiche Qualifikation fort und gewinnt mit 0:3 in Griechenland. Damit ist die Sqaudra Azzurra auch im dritten Match ungeschlagen und hat auch noch kein Gegentor kassiert. Gegen Griechenland brauchte das Team von Roberto Mancini zunächst etwas, um in die Partie zu kommen. Die Tore fielen dann alle kurz hintereinander: Barella (23.) traf ins leere Gehäuse, Insigne (30.) zeigte einen schönen Schlenzer und Bonucci rundete die starke Phase mit einem Kopfball ab (33.). Nach dem Seitenwechsel passierte so gut wie nichts mehr. Beide Seiten kamen noch zu einzelnen Schüssen, allerdings ohne Erfolg.

Die Türkei bezwingt den amtierenden Weltmeister und befindet sich nun allein an der Spitze der Gruppe H! Die Mannschaft von Şenol Güneş legte vor heimischem Publikum einen überragenden Auftritt hin, ließ hinten keine einzige klare Torchance zu und setzte vorne immer wieder gefährliche Nadelstiche. Die erste halbe Stunde verlief noch ereignislos, dann jedoch gingen die Türken durch eine Standardsituation in Führung: Der Düsseldorfer Kaan Ayhan köpfte nach einem Freistoß ein. Frankreich wirkte verunsichert und fing sich noch vor dem Pausentee das zweite Gegentor: Deniz Türüç steckte nach einem Abwehrfehler zu Cengiz Ünder durch, der von der rechten Strafraumseite präzise in das lange Eck traf. Der "Équipe Tricolore" fiel auch im zweiten Durchgang nichts ein, Antoine Griezmann und seine Nebenmänner blieben heute erschreckend blass. So brannte bis zum Schluss nichts mehr an, die Türkei macht durch den Heimtriumph einen riesigen Schritt Richtung EM-Quali!

90 Einen kleinen Nachschlag von zwei Minuten gibt es noch vom englischen Schiedsrichter Taylor.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

88 Eine weitere Chance der Italiener: Insigne schlenzt aus der zweiten Reihe halbhoch und wieder muss sich Barkas lang machen. Er ist rechtzeitig im Eck und wehrt mit einer Hand ab. Beim folgenden Nachschuss von Chiesa wird dann auf Abseits entschieden.

90 Jeder Ballkontakt der türkischen Elf wird von den Fans frenetisch bejubelt. Burak Yılmaz hat nun gar den dritten Treffer auf dem Fuß, scheitert aus kurzer Distanz aber am heute wohl besten Franzosen Hugo Lloris.

90 Fazit:

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft feiert mit dem 2:0-Erfolg in Borisov einen Pflichtsieg in der EM-Qualifikation. Sonderlich viel Glanz verbreitete der dreifache Europameister mit seinem runderneuerten Team nicht. Doch die Männer von Löw-Stellvertreter Marcus Sorg spulten die Angelegenheit seriös runter, waren im zweiten Durchgang noch überlegener, versäumten es aber, den einen oder anderen Treffer mehr zu erzielen. In der Summe waren dafür noch einige Gelegenheiten da, auch wenn insgesamt kein Chancen-Feuerwerk geboten wurde. Defensiv ließen die Deutschen nach der Pause gar nichts mehr zu, da kam kein Ball mehr aufs Tor von Manuel Neuer, der einzig in der 30. Minute gefordert war und dabei großartig parierte. Die beiden Szenen nach knapp einer halben Stunden stellten die einzigen nennenswerten Offensivaktionen der Hausherren dar, die darüber hinaus völlig harmlos blieben. In der Tabelle der Qualifikationsgruppe C behält Weißrussland die Rote Laterne. Deutschland schiebt sich verlustpunktfrei an Position zwei – mit einem Spiel weniger im Vergleich zu Spitzenreiter Nordirland.

90 Vier Minuten muss seine Mannschaft noch überstehen. Nun hält sie das Leder aber wieder in den eigenen Reihen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Şenol Güneş nimmt seinen letzten Wechsel vor und damit Zeit von der Uhr. Dorukhan Toköz schleicht vom Platz und wird durch den 19-Jährigen Abdülkadir Ömür ersetzt.

86 Florenzi haut noch einmal einen Strahl raus: Aus 20 Metern zieht er ab und zwingt Barkas zur Glanzparade. Der Keeper muss sich strecken, schafft es jedoch, die Fingerspitzen noch an den Ball zu bringen.

90 Einwechslung bei Türkei -> Abdülkadir Ömür

90 Auswechslung bei Türkei -> Dorukhan Toköz

88 Von Frankreich geht weiterhin keine wirkliche Gefahr aus. Antoine Griezmann flankt aus dem rechten Halbfeld zum knapp im Abseits stehenden Coman.

85 Italien hat zum dritten Mal gewechselt. Für die letzten Minuten bekommt Bernadeschi von Juventus Turin noch etwas Einsatzzeit.

90 Gelbe Karte für Nikita Korzun (Belarus)

Für ein heftiges Einsteigen gegen Leon Goretzka fängt sich Nikita Korzun noch eine Gelbe Karte ein. So kurz vor Schluss muss das doch nicht mehr sein.

84 Einwechslung bei Italien -> Federico Bernardeschi

90 Zumindest eine Ecke gibt es noch für die Gäste. Julian Brandt führt kurz aus. Die folgende hohe Flanke kommt nicht bei einem Mitspieler an.

84 Auswechslung bei Italien -> Andrea Belotti

86 Gelbe Karte für Kingsley Coman (Frankreich)

Der Bayern-Akteur wird für eine Schwalbe im gegnerischen Strafraum verwarnt.

85 Burak Yılmaz verpasst die endgültige Entscheidung! Wieder überrumpelt ein Konter die französische Hintermannschaft, diesmal schiebt der Kapitän das Leder aus halblinker Position knapp am langen Pfosten vorbei.

81 Einwechslung bei Italien -> Lorenzo Pellegrini

90 Die Deutschen lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Raumgewinn steht in Erwartung des Schlusspfiffs nicht mehr im Vordergrund.

81 Auswechslung bei Italien -> Marco Verratti

81 Chiesa hat das Tor auf dem Fuß! Belotti legt ihm den Ball perfekt an den Fünfer, doch der Mann der Fiorentina schafft es nicht, seinen Körper über die Kugel zu bringen. So geht der Schuss drüber.

85 Einwechslung bei Türkei -> Yusuf Yazıcı

85 Auswechslung bei Türkei -> Cengiz Ünder

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

89 In der Schlussphase spielt das die DFB-Auswahl nur noch runter. Das 2:0 genügt völlig - das bringt drei Punkte. Ein Bein muss man sich jetzt nicht mehr ausreißen.

84 Die Türkei kontert. Der vor kurzem eingewechselte Ozan Tufan hat noch Reserven und kann sich auf der linken Seite behaupten, ohne jedoch für Torgefahr zu sorgen.

87 Der eingewechselte Maksim Skavysh hat noch Sprit im Tank und macht Betrieb. Zum Abschluss kommen die Männer von Igor Kriushenko nicht. Dann dringt Ivan Maevski durch die Mitte in den Sechzehner ein, bekommt einen Kontakt und hebt ab. Für einen Elfmeter aber ist das zu wenig.

83 Griezmann wird nun aktiver und spielt einen scharfen Diagonalpass auf die linke Seite zu Kingsley Coman, der mit seiner Hereingabe aber keinen Mitspieler findet.

89 Tor für Schottland, 2:1 durch Oliver Burke

78 Griechenlands Offensive ist einfach nur harmlos. Zu zweit können sie in den Sechzehner vordringen, wo sich für Masouras die Lücke für den Schuss eröffnet. Er nutzt sie aber nicht, sondern will bei vierzehn Metern querlegen. Dieser Pass kommt nicht an.

81 Aus dem rechten Halbfeld schlägt Antoine Griezmann einen Freistoß in den Sechzehner. Mert Günok verlässt seinen Kasten und rasselt mit Paul Pogba zusammen. Beide gehen zu Boden, können aber schnell weitermachen.

85 Weißrussland hat im zweiten Durchgang genau einen Torschuss angebracht. Und das war ein abgeblockter Versuch. Mehr war da nicht. Erst jetzt in der Schlussphase mobilisieren die Gastgeber letzte Reserven und probieren es noch einmal.

77 Einwechslung bei Griechenland -> Anastasios Bakasetas

87 Auswechslung bei Schottland -> Callum McGregor

87 Einwechslung bei Schottland -> Stuart Armstrong

87 Tor für Zypern, 1:1 durch Ioannis Kousoulos

77 Auswechslung bei Griechenland -> Andreas Samaris

80 Nun steht der erste Wechsel von Şenol Güneş auf dem Programm. Ozan Tufan ersetzt im Mittelfeld İrfan Kahveci.

80 Einwechslung bei Türkei -> Ozan Tufan

75 Insigne taucht frei vor dem Tor auf, trifft aber nicht. Er will den Ball am heraustürmenden Barkas vorbeiheben, schießt dem Keeper dabei an die Brust und raubt ihm damit kurz die Luft. Es geht jedoch weiter für ihn.

80 Auswechslung bei Türkei -> İrfan Kahveci

83 Sané ans Gestänge! Matthias Ginter flankt gefühlvoll von der rechten Seite. Leroy Sané steigt gut zum Kopfball hoch und setzt das Spielgerät an den linken Pfosten.

78 Der Standard wird kurz ausgeführt und bringt keinen Ertrag. Immerhin bleiben die Gäste aber in Ballbesitz.

77 Der Weltmeister läuft an und holt immerhin einen Freistoß heraus. Der eingewechselte Wissam Ben Yedder wird rund 25 Meter vom Tor entfernt am Fuß getroffen.

72 Langsam geht die Partie auf die Schlussphase zu. Das Spiel plätschert momentan vor sich hin.

81 Damit sind wir mit den Spielerwechseln für heute durch. Auch Marcus Sorg hat sein Kontingent nun ausgeschöpft.

81 Einwechslung bei Deutschland -> Leon Goretzka

81 Auswechslung bei Deutschland -> İlkay Gündoğan

80 Mitunter zaubern die Deutschen jetzt, schaffen so überraschende Situationen. Der krönende Abschluss fehlt auch jetzt bei der Hackenablage von Julian Draxler.

75 Eine Viertelstunde bleibt Frankreich noch, um nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren. Im Moment spricht allerdings kaum etwas für die Deschamps-Elf.

79 Julian Brandt lässt einen Ball mit ganz viel Übersicht passieren. So hat Leroy Sané halbrechts in der Box eigentlich freie Bahn. Einzig die Ballmitnahme funktioniert nicht, sonst wäre das wohl der dritte Treffer gewesen.

69 Die beste Chance der Griechen! Nach ihrem ersten Eckball der Partie landet der Ball im Rückraum bei Fortounis. Dieser zieht aus 20 Metern per Drop Kick ab und zwingt Sirigu zum Fliegen. Der italienische Keeper ist zur Stelle und wehrt zur Seite ab.

74 Cengiz Ünder versucht es direkt, jagt das Leder aus spitzem Winkel aber recht deutlich über den Kasten.

80 Auswechslung bei Zypern -> Andreas Makris

80 Einwechslung bei Zypern -> Ioannis Pittas

73 An der rechten Strafraumkante schirmt Burak Yılmaz das Leder gekonnt ab und holt gegen Samuel Umtiti einen vielversprechenden Freistoß heraus!

72 Auch von Olivier Giroud war heute nicht viel zu sehen, der Offensivmann wird durch Wissam Ben Yedder ersetzt. Das französische Wechselkontingent ist damit ausgeschöpft.

68 Einwechslung bei Italien -> Mattia De Sciglio

79 Auswechslung bei Schottland -> John McGinn

79 Einwechslung bei Schottland -> Scott McTominay

68 Auswechslung bei Italien -> Emerson

67 Die Angriffsbemühungen beider Mannschaften sind im zweiten Durchgang sehr spärlich vorhanden. Bei den Griechen ist das keine Veränderung zur ersten Hälfte, aber Italien hat abgebaut und verhält sich passiver.

72 Einwechslung bei Frankreich -> Wissam Ben Yedder

72 Auswechslung bei Frankreich -> Olivier Giroud

78 Auswechslung bei Belgien -> Vincent Kompany

78 Einwechslung bei Belgien -> Thomas Vermaelen

78 Auswechslung bei Kasachstan -> Islambek Kuat

78 Einwechslung bei Kasachstan -> Askhat Tagybergen

71 Die Türkei bleibt im Angriff. Um ein Haar wäre es wieder nach einem Ünder-Eckball von rechts gefährlich geworden, Damir Skomina entscheidet allerdings auf Stürmerfoul.

77 Gelbe Karte für Igor Shitov (Belarus)

Den Weißrussen geht zunehmend der Strom aus. Jetzt kommt Igor Shitov nicht mehr hinterher, weiß ich gegen Nico Schulz nur mit einem Foul zu helfen, was die erste Gelbe Karte der Partie nach sich zieht.

76 Einwechslung bei Deutschland -> Julian Brandt

76 Auswechslung bei Deutschland -> Marco Reus

75 Nico Schulz hinterläuft gut, bringt den Ball von links scharf in den Torraum. Dort brennt es lichterloh. Zakhar Volkov rettet in höchster Not, schlägt die Pille aus der Gefahrenzone.

69 Schon ist Yilmaz wieder in vorderster Front im Einsatz und spielt von der rechten Seite in den Rückraum zu Mahmut Tekdemir, der aus rund 20 Metern einfach mal draufhält. Hugo Lloris kann den strammen Versuch gerade noch mit den Fingerspitzen über den Querbalken lenken!

74 Leroy Sané kümmert sich um den Freistoß aus 17 Metern in zentraler Position. Der Linksschuss liegt richtig gut. Einzig der eiserne Schädel von Nikita Naumov ist im Weg.

75 Gelbe Karte für Yan Vorogovskiy (Kasachstan)

75 Gelbe Karte für Kostakis Artymatas (Zypern)

64 Im italienischen Tor ist Sirigu weitgehend beschäftigungslos, darf nun aber doch mal was zwischen die Finger bekommen. Eine griechische Flanke fälscht Verratti mit dem Kopf ab und lenkt sie so aufs Tor.

68 Kapitän Burak Yılmaz muss am Seitenrand verarztet werden, kann aber nach kurzer Unterbrechung weitermachen. Şenol Güneş stehen noch alle drei Wechsel zur Verfügung.

73 Da läuft der Ball richtig gut durchs Zentrum. Mit direktem Spiel wissen die Gäste zu gefallen. Es fehlt nur der Torabschluss. Kurz darauf wird Joshua Kimmich von Stanislav Dragun gefoult, was einen Freistoß in verheißungsvoller Situation zur Folge hat.

66 Nun schaffen es die "Bleus" immerhin mal in das letzte Drittel. Benjamin Pavard bringt von rechts eine weite Flanke auf den langen Pfosten, wo Antoine Griezmann versucht, mit dem Kopf auf Olivier Giroud zu verlängern. Dem Chelsea-Angreifer fehlen aber einige Zentimeter.

73 Auswechslung bei Schottland -> Eamonn Brophy

73 Einwechslung bei Schottland -> Oliver Burke

61 Anscheinend ist es doch nicht so schlimm bei Verratti. Er ist schon wieder auf dem Feld und läuft auch rund. Dennoch wird Mancini bestimmt bald den ersten Wechsel vornehmen, um Spielern noch etwas Zeit zu geben, sich zu zeigen.

72 Auswechslung bei Belgien -> Romelu Lukaku

72 Einwechslung bei Belgien -> Michy Batshuayi

65 Frankreich führt bislang nur nach Fouls. Elf zu vier steht es in der Statistik der geahndeten Vergehen.

71 Einwechslung bei Deutschland -> Julian Draxler

71 Auswechslung bei Deutschland -> Serge Gnabry

60 Marco Verratti sitzt auf dem Rasen und braucht ärztliche Behandlung. Er hat einen Schlag auf den linken Fuß bekommen, der nun begutachtet wird. Die Auswechslung bahnt sich an.

69 Damit schöpft Igor Kriushenko sein Wechselkontingent bereits restlos aus.

69 Einwechslung bei Belarus -> Mikhail Gordeychuk

63 Von der Mittellinie spielt Burak Yılmaz einen Steilpass in die Spitze, den Kenan Karaman allerdings nicht erreichen kann.

70 Auswechslung bei Zypern -> Matija Špoljarić

70 Einwechslung bei Zypern -> Ioannis Costi

69 Auswechslung bei Belarus -> Yuri Kovalev

69 Inzwischen häufen sich die Chancen. Serge Gnabry versucht es links in der Box. Dessen Schuss wird genauso abgeblockt wie der kurz darauf von İlkay Gündoğan.

57 Da wollte er wohl ein Wunder produzieren: Florenz treibt den Ball über rechts nach vorne bis etwa 30 Meter vor das Tor. Anstatt zu passen oder zu flanken, wählt der Außenverteidiger den Schuss. Wie man es vielleicht erwarten kann, misslingt das Kunststück und der Ball zieht deutlich über das Gehäuse.

67 Dann entsteht beinahe eine Kopie des Tores eben. Erneut spielt Matthias Ginter aus halbrechter Position in die Mitte. Dort ist jetzt aber nicht ganz so viel Platz. Marco Reus ist da erneut dabei. Den Abschluss bewerkstelligt letztlich Serge Gnabry, der das Tor der Weißrussen verfehlt.

62 Nach einer guten Stunde sind die Türken gar wieder das aktivere Team und lassen das Leder für lange Zeit durch die eigenen Reihen laufen.

65 An einem deutschen Sieg sollten nun keine Zweifel mehr bestehen. Mittlerweile treten die Hausherren nämlich überhaupt nicht mehr offensiv in Erscheinung.

67 Auswechslung bei Belgien -> Kevin De Bruyne

67 Einwechslung bei Belgien -> Youri Tielemans

60 Bei der Deschamps-Elf geht weiterhin nichts zusammen. Vor allem Antoine Griezmann erwischt bislang einen ganz schwachen Auftritt und verliert das Leder nun unbedrängt an İrfan Kahveci.

55 Samaris kommt im Zweikampf gegen Jorginho zu spät und trifft seinen Gegenspieler am Knöchel, obwohl der Ball schon weg war. Schiedsrichter Taylor lässt die Karte aber mal stecken und belässt es bei einem Gespräch.

66 Auswechslung bei Kasachstan -> Maxim Fedin

66 Einwechslung bei Kasachstan -> Abat Aimbetov

66 Auswechslung bei Zypern -> Nicholas Ioannou

66 Einwechslung bei Zypern -> Anthony Georgiou

58 Frankreich befindet sich wieder im Angriff, im letzten Drittel wirken die "Bleus" jedoch deutlich ungefährlicher als das heute überragende Heimteam.

63 Einwechslung bei Belarus -> Maksim Skavysh

63 Auswechslung bei Belarus -> Denis Laptev

53 Nicolò Barella zieht aus 17 Metern ab und visiert das untere rechte Eck an. Sein Flachschuss gerät jedoch etwas zu zentral und stellt Vassilis Barkas auf der Linie nicht vor Probleme.

56 Auch ein Freistoß von rechts sorgt für große Gefahr! Kenan Karaman kommt aus langen Pfosten frei zum Kopfball, doch Hugo Lloris kann auch den Versuch aus einem Meter Entfernung mit einer Glanzparade entschärfen!

62 Tooor für Deutschland, 0:2 durch Marco Reus

Jetzt passt es. Matthias Ginter führt den Ball in halbrechter Position und bringt diesen einfach mal flach in die Mitte. Mit etwas Glück rutscht die Kugel durch - in den Lauf den Marco Reus, der das Tempo mitnehmen kann. Da ist kein Gegenspieler mehr im Weg. Der Dortmunder behält die Nerven und setzt die Pille aus acht Metern mit dem linken Fuß unter die Latte zu seinem ersten Treffer im laufenden Wettbewerb.

55 Was leistet sich die französische Hintermannschaft heute für haarsträubende Fehler! Nun ist es der Stuttgarter Benjamin Pavard, der die Kugel genau in die Füße von Burak Yılmaz schiebt. Der Angreifer bleibt mit seinem strammen Schuss aus halblinker Position gerade noch an Hugo Lloris hängen!

60 Da sind eine Menge weißrussische Abwehrbeine im und um den Strafraum unterwegs. Lücken bieten sich beinahe gar nicht an. Und so ein wenig gehen den Deutschen die Ideen aus.

50 Die Gastgeber können im Anschluss an eine italienische Ecke mal einen seltenen Konter einleiten und kommen über die rechte Seite nach vorne. Von dort will Samaris in den Lauf Masouras' legen, doch Chiellini hat aufgepasst und ist dazwischen.

61 Tor für Schottland, 1:0 durch Andrew Robertson

53 Torschütze Kaan Ayhan bleibt angeschlagen auf dem Rasen liegen. Der Düsseldorfer Verteidiger muss behandelt werden, die Partie ist unterbrochen.

58 Jetzt bringen die Deutschen mal Tempo rein, ziehen durchs Zentrum an. Der Linksschuss von Leroy Sané von der Strafraumkante bleibt jedoch an einem Abwehrspieler hängen.

47 Es geht weiter! Griechenlands Trainer Angelos Anastasiadis hat zur Pause zweimal gewechselt und erhofft sich mit dem neuen Personal bestimmt einen verbesserten zweiten Durchgang. Bei Italien sieht Roberto Mancini keinen Tauschbedarf.

57 Einwechslung bei Belarus -> Nikita Korzun

57 Auswechslung bei Belarus -> Valeriy Gromyko

51 Nach einem flachen Zuspiel von links kommt Antoine Griezmann im Sechzehner zum Abschluss und bleibt aus kurzer Distanz gerade noch an Hasan-Ali Kaldırım hängen!

46 Einwechslung bei Griechenland -> Charis Mavrias

46 Auswechslung bei Griechenland -> Dimitrios Kolovos

46 Einwechslung bei Griechenland -> Manolis Siopis

54 Marco Reus spielt links raus zu Nico Schulz und startet umgehend ins Zentrum. Leroy Sané lässt die flache Hereingabe des Linksfußes clever durch. Reus ist im vollen Lauf - und überrascht. Aber da lauert noch Lukas Klostermann, dessen Linksschuss aus halbrechter Position das lange Eck verfehlt.

50 Immerhin befinden sich die Gäste nun vermehrt im Angriff. Olivier Giroud und Paul Pogba leiten mit einem Missverständnis an der gegnerischen Strafraumgrenze jedoch einen türkischen Konter ein.

46 Auswechslung bei Griechenland -> Dimitrios Kourbelis

46 Anpfiff 2. Halbzeit

52 Es bleibt eine zähe Angelegenheit. Und aufgrund des nach wie vor knappen Ergebnisses ist Vorsicht geboten. Nicht dass da noch irgendetwas nach hinten los geht!

48 Der französische Übungsleiter ist auch mit den ersten Minuten des zweiten Durchgangs nicht zufrieden und gibt lautstark Anweisungen. Seine Schützlinge sollen bei eigenem Ballbesitz weiter nach vorne verschieben.

50 Die Belagerung des weißrussischen Strafraums setzt sich fort. Noch halten die Gastgeber einigermaßen stand. So bleiben deutsche Abschlusshandlungen vergleichsweise selten.

46 Mit Ballbesitz für Frankreich geht es weiter! Didier Deschamps reagiert zur Pause bereits doppelt und schickt Ferland Mendy und Kingsley Coman auf den Rasen. Lucas Digne und Blaise Matuidi bleiben draußen.

46 Einwechslung bei Frankreich -> Kingsley Coman

46 Auswechslung bei Frankreich -> Blaise Matuidi

46 Einwechslung bei Frankreich -> Ferland Mendy

46 Auswechslung bei Frankreich -> Lucas Digne

46 Anpfiff 2. Halbzeit

48 Deutschland gibt gleich wieder die Richtung vor. Jonathan Tah antizipiert im Mittelkreis stark, erobert so den Ball. Danach geht es schnell über İlkay Gündoğan links in den Sechzehner zu Leroy Sané. Der schlägt den obligatorischen Haken. Der von Igor Shitov abgefälschte Rechtsschuss verfehlt dann das kurze Eck.

50 Tor für Belgien, 3:0 durch Romelu Lukaku

46 Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Kasachstan -> Toktar Zhangylyshbay

46 Einwechslung bei Kasachstan -> Bauyrzhan Islamkhan

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die Türkei sorgt für eine Überraschung und liegt zur Pause mit 2:0 gegen den amtierenden Weltmeister in Führung! In der ersten halben Stunde gestaltete sich das Geschehen ausgeglichen, Torchancen waren lange Zeit Mangelware. Dann gingen die Hausherren durch eine Standardsituation in Front: Ein Freistoß landete über Umwege beim aufgerückten Düsseldorfer Kaan Ayhan, der aus zentraler Position potent einnickte. Von nun an spielte die Mannschaft von Şenol Güneş wie entfesselt und legte noch einen Treffer nach: Dorukhan Toköz passte rechts raus zum Roma-Angreifer Cengiz Ünder, der aus spitzem Winkel in das lange Eck traf. Vorangegangen war ein leichtfertiger Ballverlust der mittlerweile verunsichert wirkenden Franzosen. Im zweiten Durchgang muss sich die Deschamps-Elf hinten wieder stabilisieren und sich vor allem nach vorne deutlich mehr einfallen lassen, um mindestens einen Punkt aus Konya mitzunehmen.

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause liegt die italienische Nationalmannschaft mit 0:3 gegen die griechische Auswahl vorne. Im Athener Olympiastadion zeigen die Gastgeber einen vollkommen harmlosen Auftritt und liegen zurecht hinten. Die Italiener müssen nicht einmal einen sonderlich hohen Druck ausüben, sondern können ihr Spiel unaufgeregt vortragen. Zur Mitte der Hälfte brach dann die anfangs noch solide griechische Abwehr ein und kassierte innerhalb von zehn Minuten die drei Gegentreffer. Italien baut seine bislang makellose Quali-Bilanz aus und ist auf dem Weg zum dritten Sieg in dritten Spiel.

45 Gelbe Karte für Samuel Umtiti (Frankreich)



45 Gelbe Karte für Merih Demiral (Türkei)



45 Gelbe Karte für Georgios Masouras (Griechenland)

Eine weitere Karte gibt es für den Stürmer, der in Piräus unter Vertrag steht. Er tritt Insigne von hinten auf den Fuß.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Halbzeitfazit:

Der Weg scheint geebnet für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Mit einer 1:0-Führung verabschiedet sich der Rekordeuropameister in die Pause. Bis hierhin geht dieses Ergebnis voll in Ordnung. Die Gäste waren die bessere Mannschaft, hatten überwiegend den Ball und bestimmten das Geschehen auf dem Platz nach Belieben. Neben dem Treffer verzeichneten die Deutschen noch zwei, drei gute Torszenen. Großchancen im Überfluss aber gab es nicht. Darüber hinaus hatten die Weißrussen nach knapp einer halben Stunde zwei ganz verheißungsvolle Gelegenheiten. Die Hausherren traten zwar nur sehr sporadisch in Erscheinung, gänzlich ungefährlich waren sie dabei allerdings nicht. Noch also liegt eine Menge Arbeit vor dem DFB-Team. Das Tempo muss zumindest in Phasen noch mehr forciert werden, um die gegnerische Defensive in Unordnung zu bringen und in Fehler zu treiben.

45 Auf Seite der Gäste geht weiterhin nichts zusammen. Der bislang unauffällige Antoine Griezmann spielt links raus zu Lucas Digne, der das harmlose Zuspiel aber ins Seitenaus kullern lässt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Gelbe Karte für Marco Verratti (Italien)

Der PSG-Akteur kommt zu spät gegen Fortounis und trifft den Griechen mit der Grätsche am rechten Fuß.

43 Die Türkei bleibt im Vorwärtsgang und hofft vor dem Pausentee gar auf den dritten Treffer. Einen Ünder-Eckball von rechts erreicht Merih Demiral am langen Pfosten und köpft nur knapp am Kasten vorbei!

43 Italien vergibt die Doppelchance zum vierten Tor! Belotti entwischt der Abseitsfalle und steht dadurch frei vor Barkas. Der Keeper wehrt den ersten Schuss ab. Im Nachschuss scheitert auch Insigne am Schlussmann.

42 Auf den Rängen herrscht natürlich eine hervorragende Stimmung. Die französische Elf zeigt sich von der Kulisse sichtlich beeindruckt.

41 Chiesa geht im Tempodribbling am Neu-Hoffenheimer Stafylidis vorbei. Im Sechzehner bleibt er dann aber an Manolas hängen und verliert den Ball. Manolas klärt mit einem langen Schlag, der direkt wieder bei Italien landet.

45 Gelbe Karte für Islambek Kuat (Kasachstan)

45 Gelbe Karte für Callum McGregor (Schottland)

42 Natürlich darf es auch mal ein Distanzschuss sein. Dem Rechtsschuss von Joshua Kimmich aus der zweiten Reihe fehlt es allerdings an Präzision. Da muss Alyaksandr Hutor keinen Finger krümmen.

40 Tooor für Türkei, 2:0 durch Cengiz Ünder

Jetzt ist es soweit! Erneut verlieren die Franzosen leichtfertig das Spielgerät. Von der Strafraumkante legt Dorukhan Toköz rechts raus zu Cengiz Ünder, der aus spitzem Winkel die Nerven behält und halbhoch in das lange Eck trifft!

39 Gelbe Karte für Mahmut Tekdemir (Türkei)

Der Mittelfeldabräumer wird für ein taktisches Foul an Kylian Mbappé verwarnt.

41 Geduldig bearbeiten die Deutschen den Gegner. Noch bekommen die Weißrussen die Räume meist rechtzeitig geschlossen, doch mit der Zeit werden die Gastgeber zunehmend müde gespielt. Irgendwann sollte sich das auszahlen.

38 Um ein Haar legt die Türkei nach! Raphaël Varane verliert im Aufbau leichtfertig den Ball, über wenige Stationen wird Burak Yilmaz in Schussposition gebracht. Sein Versuch vom Elfmeterpunkt ist jedoch zu lasch und landet genau in den Armen von Hugo Lloris.

38 Aber auch bei den Italienern klappt nicht alles. Florenzi verunglückt ein hoher Seitenwechsel und er schießt den Ball über Emerson hinweg ins Aus.

37 Wie reagieren die Franzosen? Sobald die Elf von Didier Deschamps den Ball in den eigenen Reihen hat, stellen die Türken die Räume geschickt zu. Die Équipe Tricolore steht vor der schwierigen Aufgabe, einen Weg durch den dicht gestaffelten Defensivverbund der Hausherren zu finden.

39 Deutschland erarbeitet sich den nächsten Eckstoß. Das ist stets Sache von Joshua Kimmich, der die hohe Hereingabe von rechts anbringt. Einen Mitspieler findet der 24-Jährige nicht.

35 Griechenland wirkte durch das zweite Gegentor ziemlich verunsichert und war beim Verteidigen wohl mit den Gedanken woanders. Damit steht die Vorentscheidung nach einer halben Stunde schon so gut wie fest. Es sei denn, Angelos Anastasiadis kann bei seinen Spielern einen kompletten Wandel in der Pause bewirken.

34 Jetzt hat Burak Yılmaz auf der linken Seite viel Platz, sein scharfer Pass in die Mitte wird aber abgefangen. Die Hausherren bleiben im Vorwärtsgang!

36 Nur langsam wird das deutsche Spiel wieder dominanter. Und jetzt gelangt die Elf von Marcus Sorg auch wieder zum Abschluss. In zentraler Position schießt İlkay Gündoğan mit dem rechten Fuß. Der abgefälschte Ball verfehlt das Gehäuse von Alyaksandr Hutor.

32 Die Führung hatte sich nicht angedeutet, ist aber keineswegs unverdient. Die Türkei gestaltet das Geschehen gegen den amtierenden Weltmeister mindestens ausgeglichen.

37 Gelbe Karte für Abzal Beysebekov (Kasachstan)

33 Tooor für Italien, 0:3 durch Leonardo Bonucci

Drittes Tor in zehn Minuten! Nach einer Ecke landet der zweite Ball bei Emerson, der viel Zeit zum Flanken hat. Er bringt das Leder an den kurzen Pfosten, wohin Bonucci startet und aus der Bewegung einköpft.

34 Der deutsche Motor stottert derzeit ein wenig. Das zuletzt sehr aufmüpfige Auftreten des Gegners hinterlässt Eindruck.

32 Von der rechten Seite segelt eine Flanke von Lukas Klostermann in die Mitte. Dort kommt Leroy Sané recht unbedrängt zum Kopfball, setzt diesen aber über den Kasten von Alyaksandr Hutor.

30 Tooor für Türkei, 1:0 durch Kaan Ayhan

Tatsächlich, die Kugel zappelt im Netz der Franzosen! Die Hereingabe von der linken Seite köpft Merih Demiral von der rechten Strafraumkante zum zentral postierten Kaan Ayhan, der das Leder aus zehn Meter unter die Querlatte wuchtet. Hugo Lloris ist machtlos!

30 Die erste halbe Stunde ist so gut wie vorbei. Das Topspiel kann die Erwartungen bislang nicht erfüllen, Torchancen sind noch immer Mangelware. Vielleicht kann nun mal ein Freistoß für Gefahr sorgen.

30 Tooor für Italien, 0:2 durch Lorenzo Insigne

Doppelschlag Italien! Die Griechen laufen nach einem Fehlpass in den Konter und bieten Insigne auf der linken Angriffsseite viel zu viel Raum. Der Napoli-Spieler dringt in den Sechzehner ein und schlenzt den Ball ansatzlos ins lange Eck.

31 Rechts an der Eckfahne ist Manuel Neuer unterwegs, befindet sich dort im Zweikampf mit einem Weißrussen. Der Keeper schlägt einige Haken, lässt Yuri Kovalev aussteigen und passt dann sauber zu einem Mitspieler. Riskant, aber gekonnt!

28 Beide Teams gehen hart zu Werke. Jetzt wird Burak Yılmaz im Mittelfeld unsanft von Raphaël Varane zu Fall gebracht.

30 Valeriy Gromyko tritt einen Eckstoß von der rechten Seite und findet den Schädel von Nikita Naumov. Dessen Kopfball aus etwa sieben Metern zwingt Manuel Neuer zu einer Glanztat. Da zuckt die linke Faust nach oben und wehrt den Ball stark ab.

26 Torwart Mert Günok und Merih Demiral agieren im eigenen Sechzehner eine Spur zu lässig. Am Ende wird der Druck von Olivier Giroud zu groß und der Keeper spielt die Kugel überhastet ins Seitenaus.

29 Jetzt sind die Weißrussen mal forsch unterwegs. In sehr aussichtsreicher Position kommt Stanislav Dragun im Strafraum zum Schuss. Im letzten Moment gelangt ein Abwehrbein dazwischen. Das ist die beste Chance der Gastgeber.

26 Von den Griechen kommt so gut wie gar nichts bei ihrem Heimspiel. Sie lassen sich von nicht übermäßig druckvollen Italienern hinten in die Abwehr drängen und finden kaum Entlastung.

28 İlkay Gündoğan schickt rechts im Sechzehner Lukas Klostermann zur Grundlinie. Dessen Flankenversuch wird abgefälscht und landet auf Umwegen bei Nico Schulz. Der versucht es zentral an der Strafraumgrenze volley, trifft die Kugel aber nicht sauber. Der Ball fliegt in hohem Bogen aufs Tor und wird von Alyaksandr Hutor sicher gehalten.

24 Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte bei Kenan Karaman, der nun mal auf die rechte Seite gewechselt hat. Sein flacher Pass in den Rückraum wird jedoch von Blaise Matuidi abgefangen.

27 Nach geraumer Zeit treten nun mal wieder die Gastgeber in Erscheinung, erarbeiten sich eine Ecke von der rechten Seite. Das ist eine Sache für den Debütanten Valeriy Gromyko. Dessen hohe Hereingabe jedoch gerät zu lang.

25 Mit ihren Standards kommen die Gäste noch nicht zum Zug. Jetzt verpufft eine Ecke von Joshua Kimmich, die dieser von der rechten Seite in die Mitte tritt. Zumindest kommt der Kopfballversuch von Lukas Klostermann nicht durch.

23 Tooor für Italien, 0:1 durch Nicolò Barella

Die Gäste gehen in Führung! Der Treffer hatte sich angedeutet und fällt nun über die linke Seite. Belotti geht mit Tempo zur Grundlinie, hebt den Kopf und zieht im Rückraum Barella. Der Pass rutscht an zwei grätschenden Verteidigern vorbei und aus zwölf Metern hat der Mann von Cagliari leichtes Spiel.

22 Der an der linken Strafraumkante postierte Burak Yılmaz versucht nun per Doppelpass, in den Sechzehner einzudringen. Das Zuspiel von İrfan Kahveci ist allerdings zu ungenau.

23 Über weite Strecken begnügen sich die Männer von Marcus Sorg damit, den Rhythmus des Spiels zu bestimmen. Irgendwann wird der Gegner schon mürbe, da sollten sich weitere Möglichkeiten zwangsläufig ergeben.

26 Gelbe Karte für Nicholas Ioannou (Zypern)

20 Die Hausherren haben nun wieder mehr vom Spiel. Doch es bleibt dabei, keines der Teams kann die Partie komplett an sich reißen. Vieles findet im Mittelfeld statt.

20 Griechenland kommt zur Schuss-Premiere: Dimitrios Siovas nimmt den Ball aus etwa 30 Metern volley aus der Luft, kann Sirigu jedoch nicht zum Fliegen bringen. Die Kugel kommt zu zentral auf den Kasten.

21 Darüber hinaus haben die Gäste alles im Griff. Natürlich drücken die Deutschen nicht permanent aufs Tempo, doch das Geschehen spielt sich überwiegend in der weißrussischen Hälfte ab.

18 Jetzt geht auch noch vorne was. Eine Flanke von links leitet Burak Yılmaz im Sechzehner mit dem Kopf zu Kenan Karaman weiter, der am langen Pfosten lauernde Düsseldorfer steht aber deutlich im Abseits.

18 Gelbe Karte für Andreas Samaris (Griechenland)

Die erste Verwarnung geht an die Hausherren. Samaris verliert im Gang nach vorne den Ball an Barella und kommt nicht in den Zweikampf zur Rückgewinnung. Er tritt den Italiener von hinten in den Fuß und begeht das taktische Foul.

19 Auf die weißrussischen Konter also gilt es nach wie vor aufzupassen. Das aber scheint die einzige Gefahr. Zu dominant treten die DFB-Kicker aktuell auf.

16 Auf der rechten Seite setzt Mbappé zum Doppelpass mit Pavard an, doch wieder steht ein Abwehrbein im Weg. Die türkische Defensivabteilung macht einen sehr sicheren Eindruck.

17 Griechenland verteidigt sehr tief und verhindert so, dass Italien mit Tempo hinter die Abwehr stoßen kann. Die Gäste halten den Ball relativ ruhig im Mittelfeld, geben dann raus nach außen, wo aber die Optionen fehlen.

18 Nun schaffen sich die Hausherren mal Entlastung. Yuri Kovalev macht sich auf den Weg, wird aber aus der gefährlichen Zone ferngehalten. Als der Stürmer dann verzweifelt abschließen möchte, wird der Versuch abgeblockt.

16 Nico Schulz dringt links in der Box bis zur Grundlinie vor. Der Flachpass in die Mitte sorgt für Gefahr. Die Weißrussen bekommen den Ball nicht weg. Marco Reus wird links im Torraum erst im letzten Moment geblockt.

14 Die Italiener führen eine Ecke von der linken Seite kurz aus und suchen dann mit der Flanke aus dem Halbfeld Chiellini. Der Abwehrboss steigt hoch, muss sich aber gegen den herauskommenden Barkas behaupten und verliert das Duell.

15 Frankreich hat mittlerweile ein wenig mehr vom Spiel. Auf dem Weg zum Tor agiert der Weltmeister aber noch zu einfallslos.

14 Verdient liegen die Gäste vorn, die inzwischen klar die spielbestimmende Mannschaft sind und eindeutig den Ton angeben. Weißrussland ist in der Defensive gebunden. Nach vorn passiert da mittlerweile gar nichts mehr.

13 Kylian Mbappé versucht es mal mit einem scharfen Diagonalpass in die Spitze. Der Düsseldorfer Kaan Ayhan steht aber genau richtig und verhindert Schlimmeres.

11 Jorginho schickt einen hohen Ball in den Sechzehner, will so die Dreierkette der Griechen überwinden. Zeca ist aus dem Mittelfeld mit nach hinten gerückt, wittert die Situation und bereinigt sie im Rückwärtslaufen mit dem Kopf.

11 Nun wird Burak Yılmaz an der Strafraumkante angespielt und geht im Duell mit Paul Pogba zu Boden. Der Kontakt ist durchaus vorhanden, doch der Freistoßpfiff bleibt zum Unmut der Fans aus.

14 Tor für Belgien, 2:0 durch Timothy Castagne

8 In den Anfangsminuten sind die Gäste die bestimmende Mannschaft. Sie versuchen über die Flügel nach vorne zu kommen und dann Belotti im Zentrum in Szene zu setzen. Dagegen wehrt sich Griechenland bisher allerdings gut.

10 Die ersten zehn Minuten sind gespielt. Bislang gelingt es keinem der Teams, sich Vorteile zu erarbeiten. Torchancen stehen noch nicht zu Buche.

12 Tooor für Deutschland, 0:1 durch Leroy Sané

Früh gehen die Deutschen drauf, erpressen so den Ball. Joshua Kimmich behält in halbrechter Position den Überblick, steckt die Kugel steil durch auf Leroy Sané. In der Box schlägt dieser noch einen Haken zur Mitte und nimmt so Aleksandr Martinovich aus dem Spiel. Somit ist die Bahn frei und der Linksschuss sitzt oben im langen Eck. Für Sané ist es der zweite Treffer im laufenden Wettbewerb.

11 Jetzt steigt Denis Laptev heftig gegen Joshua Kimmich ein. Das gelbwürdige Foul zieht zwar einen Freistoß nach sich, bleibt überdies aber ungeahndet. Der deutsche Mittelfeldspieler kann glücklicherweise weiter spielen.

9 Dann brennt die Luft. Nach einem feinen Pass von Niklas Süle zündet Serge Gnabry den Turbo, zieht aus halblinker Position zur Mitte und in den Strafraum. Den Rechtsschuss wehrt Alyaksandr Hutor ab, doch die Szene bleibt heiß. Marco Reus sieht den rechts in der Box freistehenden Lukas Klostermann. Der haut den Ball mit dem rechten Fuß drauf - erneut zu unplatziert. Hutor blockt erneut ab.

11 Tor für Belgien, 1:0 durch Dries Mertens

8 Die Partie ist unterbrochen, denn Dorukhan Toköz muss nach einem Zweikampf mit Blaise Matuidi kurz pausieren.

6 Auf der Gegenseite versucht Lucas Digne, mit einem Heber den startenden Blaise Matuidi in Szene zu setzen. Doch auch dieses Zuspiel ist zu hoch angesetzt.

8 Inzwischen läuft der Ball recht gut durch die Reihen des dreifachen Europameisters. In Strafraumnähe gerät man dabei durchaus. Der Weg hinein in den Sechzehner aber ist zumeist noch versperrt. Und ein erster Eckstoß von der rechten Seite hilft ebenfalls nicht dabei, Gefahr herauf zu beschwören.

5 Wieder ist Belotti dabei: Er versucht den Ball vor dem griechischen Keeper zu erreichen, kommt aber nicht ran, weil Zeca von hinten ankommt und eher an der Kugel ist. Im Anschluss rauschen der Italiener und der Torwart etwas zusammen, zum Glück ohne Schaden.

4 Der Standard bringt nichts ein und die Türkei schaltet wieder auf Angriff. Ein hoher Ball auf den aufgerückten Hasan-Ali Kaldırım gerät allerdings zu lang.

3 Italien fährt den ersten Angriff über die rechte Seite. Von der Eckfahne schlägt Chiesa einen Flanke zur Mitte, die im Sechzehner Belotti erreicht. Der Stürmer kommt nicht richtig hinter den Ball und setzt ihn übers Tor.

6 Über die rechte Seite spielt Matthias Ginter einen gefährlichen Steilpass. Lukas Klostermann setzt diesem hinterher und kommt gegen Keeper Alyaksandr Hutor nur einen Hauch zu spät. Von einem weiteren Gegenspieler ist da weit und breit nichts zu sehen.

3 Die Türken spielen von Beginn an mutig nach vorne, verlieren aber den Ball und leiten einen gegnerischen Konter ein. Moussa Sissoko holt mit seinem Vorstoß über rechts die erste Ecke für Frankreich heraus.

4 Im Anschluss bemühen sich die Deutschen, die Sache über verstärkten Ballbesitz in den Griff zu bekommen. Zug jedoch gelangt noch nicht in ihre Aktionen.

1 Dann rollt der Ball! Griechenland spielt heute komplett in blau, während Italien in weißen Trikots antritt.

3 Weißrussland geht die Angelegenheit mutig an. Jetzt erarbeiten sich die Gastgeber einen ersten Eckstoß, den Valeriy Gromyko kurz ausführt. Im weiteren Verlauf verpufft die Szene ohne Ertrag.

Vor dem Anpfiff gibt es noch eine Schweigeminute zu Ehren des Dienstag verstorbenen ehemaligen Präsidenten der UEFA, Lennart Johansson.

1 Kapitän Burak Yılmaz führt den Anstoß für die Gastgeber aus, es geht los!

2 Noch zeigen die Thermometer in Borisov gut 20 Grad an. Mit Niederschlägen wird bei lockerer Bewölkung nicht gerechnet. Der Rasen präsentiert sich in ordentlicher Verfassung. Und die Borisov Arena soll mit 13.000 Zuschauern ausverkauft sein.

Vor dem Anpfiff gibt es noch eine Schweigeminute für den jüngst verstorbenen ehemaligen UEFA-Präsidenten Lennart Johansson.

Nach den Mannschaftsfotos treten sich nun die beiden Spielführer Aleksandr Martinovich und Manuel Neuer zur Platzwahl gegenüber. Letzterer gewinnt die Seitenwahl, damit bekommen die Hausherren den Ball und dürfen anstoßen.

Die Stimmung in Konya ist fantastisch. Rund 42.000 Zuschauer passen in die 2014 eröffnete Arena. Am späten Abend herrschen noch Temperaturen um die 24 Grad Celsius.

Die Mannschaften kommen auf den Rasen des Olympiastadions in Athen. Angeführt werden sie vom englischen Gespann der Unparteiischen um Schiedsrichter Anthony Taylor. Dann folgen die Nationalhymnen.

Unterdessen haben die Protagonisten den Rasen betreten und pflichtbewusst Aufstellung genommen für den offiziellen Teil der Veranstaltung. Die Nationalhymnen ertönen und animieren zum Mitsingen.

Das letzte direkte Duell zwischen der Türkei und Frankreich fand vor zehn Jahren statt. Damals siegte die "Équipe tricolore" durch ein Elfmetertor von Karim Benzema mit 1:0. Gelingt den Türken heute die Überraschung? In wenigen Minuten geht es los!

Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde der 33-jährige Srđan Jovanović betraut. Der serbische FIFA-Referee hat seine Landsleute Uroš Stojković und Milan Mihajlović als Assistenten dabei.

Schiedsrichter der Partie ist der Slowene Damir Skomina. Der 42-Jährige pfiff am vergangenen Wochenende das Champions League-Finale zwischen Liverpool und Tottenham (2:0).

Zurück zur DFB-Auswahl: Die feiert heute ein Jubiläum, bestreitet ihr 100. EM-Qualifikationsspiel. Bisher stehen 70 Siege und nur neun Niederlagen zu Buche. Gegen Weißrussland tritt Deutschland zum zweiten Mal an. Beim ersten Aufeinandertreffen 2008 handelte es sich um ein Freundschaftsspiel im Vorfeld der EM. Die Deutschen kamen gegen die damals von Bernd Stange trainierten Weißrussen nicht über ein 2:2 hinaus.

Italiens Trainer Roberto Mancini sagte im Vorfeld, dass Italien Europa- oder Weltmeisterschaften nicht noch einmal verpassen darf. "Was passiert ist, ist passiert. Da können wir nichts gegen machen. Es ist in 60 Jahren nie geschehen und wir müssen nun dafür sorgen, dass es nicht noch einmal dazu kommt." Auf dem Weg zur Qualifikation erwartet Mancini ein hartes Spiel gegen die Griechen. Das Team müsse zeigen, dass es sich verbessert hat gegen technisch starke Mannschaften. "Es wird das erste schwierige Spiel in der Gruppe, aber wir werden es mutig angehen", so der Coach.

Für beide Teams geht es heute darum, sich einen Vorsprung auf den Tabellendritten Island zu erspielen. Die Nordeuropäer gewannen am Nachmittag mit 1:0 gegen Albanien und haben nun ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto.

Der Großteil der weißrussischen Spieler steht bei Vereinen in der Heimat unter Vertrag. Sechs Profis verdienen ihr Geld in Russland oder Kasachstan. Lediglich Nikita Korzun (Saudi-Arabien) und Yevgeniy Shikavka (Griechenland) sind außerhalb der ehemaligen Sowjetrepubliken tätig.

Heute müssen die Weißrussen ohne ihren Superstar Aliaksandr Hleb auskommen. Igor Kriushenko verzichtete auf die Nominierung des 38-Jährigen, der einst für Stuttgart und Wolfsburg in der Bundesliga, aber eben auch für den FC Barcelona und Arsenal spielte. Die Nichtberücksichtigung deutet auf einen Abschied des Routiniers aus dem Nationalteam hin. Sein Trikot mit der Nummer 10 bekam der erstmals nominierte Valeriy Gromyko, der auch gleich in der Startelf steht.

Mittelfeld-Ass Blaise Matuidi hat durchaus Respekt vor der heutigen Aufgabe: "Es wird ein Match in einer Atmosphäre, in der man vorsichtig sein muss, denn dort zu spielen ist mit dem Druck ihrer Unterstützung nie einfach".

Griechenland und Italien treffen heute Abend zum ersten Mal seit elf Jahren aufeinander. Das bislang letzte Duell war ein Freundschaftspiel im Jahr 2008, das 1:1 endete. Die Griechen haben insgesamt erst ein einziges Mal gegen viermaligen Weltmeister gewonnen, dieser Sieg ist aber über 40 Jahre in der Vergangenheit. 1972 gewannen die "Piraten" mit 2:1.

"Les Bleus" stehen aufgrund der besseren Tordifferenz an der Spitze der Qualigruppe H. In der Republik Moldau gewann Frankreich mit 4:1, in Paris gegen Island mit 4:0. Letzten Sonntag endete ein Freundschaftsspiel gegen Bolivien 2:0.

Weißrussland – international auch Belarus genannt – feierte die letzten Erfolge im vergangen Jahr. In der Nations League D behauptete sich die Mannschaft von Igor Kriushenko gegen Luxemburg, Moldawien und San Marino. Bei den Auseinandersetzungen mit diesen Leichtgewichten des Weltfußballs blieben die Weißrussen ohne Niederlage, holten sich den Gruppensieg und damit den Aufstieg in die Nations League C.

Auf Seite der Franzosen setzt Didier Deschamps auf eine ähnliche Elf wie im WM-Finale vergangenen Jahres. Im Vergleich zum 4:2 gegen Kroatien sind nur Lucas Digne und Moussa Sissoko neu dabei, Lucas Hernández und N'Golo Kanté fehlen verletzt.

Italien startete mit einem 2:0 gegen die Finnen in die Qualifikation. Danach stand Liechtenstein auf dem Plan. Im Duell zweier Alpennationen setzten sich die Italiener als klarer Favorit deutlich durch und gewannen mit 6:0. Die Squadra Azzurra hat damit in der Qualifikation noch keinen Gegentreffer kassiert.

In der Gruppe C fand am frühen Abend bereits eine Begegnung statt. Estland unterlag Nordirland mit 1:2. Damit bauten die verlustpunktfreien Nordiren ihre Tabellenführung aus. Die Deutschen haben nun gleich die Möglichkeit mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel an den derzeit noch punktgleichen Niederländern vorbeizuziehen. Weißrussland ist nach zwei Niederlagen Schlusslicht.

Es ist der dritte Spieltag der EM-Qualifikation auf dem Weg zum kontinentalen Turnier. Griechenland ist dabei noch ungeschlagen in den beiden bisherigen Partien. Zum Auftakt gewann das Team von Angelos Anastasiadis mit 0:2 gegen Liechtenstein und am zweiten Spieltag ergab sich eine Punkteteilung beim 2:2 in Bosnien-Herzegowina. Zuletzt trat Griechenland zu einem Freundschaftspiel gegen die Türkei an, verlor aber mit 2:1.

Hinsichtlich der Startelf des DFB gibt es im Vergleich zum letzten Spiel gegen die Niederlande vier Veränderungen. Anstelle von Thilo Kehrer, Leon Goretzka (beide Bank) sowie der im Kader fehlenden Antonio Rüdiger und Toni Kroos rücken Lukas Klostermann, İlkay Gündoğan, Jonathan Tah, der erstmals bei einem Pflichtspiel in Deutschlands Startelf steht, und Marco Reus in die Anfangsformation.

Eine wichtige Personalie ist die des Bundestrainers. Joachim Löw ist heute nicht vor Ort. Dem 59-Jährigen wurde nach seinem Sportunfall Schonung verordnet. Daher wird der Chef von seinem Assistenten Marcus Sorg vertreten, der die Sache im Sinne von Löw erledigen wird.

Güneş, der die Türkei bei der WM 2002 bereits sensationell ins Halbfinale geführt hatte, setzt heute auch auf zwei Bundesligakteure: Die Düsseldorfer Kaan Ayhan und Kenan Karaman dürfen von Beginn an ran.

Die anderen beiden Partien in der Sechsergruppe J sind vor wenigen Minuten zu Ende gegangen und haben bewirkt, dass sich Finnland auf den zweiten Rang schiebt, der zuvor von den Griechen belegt wurde. Die Südeuropäer brauchen dadurch einen Sieg gegen Italien, um sich ihre alte Position zurückzuholen, beziehungsweise um sogar die Tabellenführung zu übernehmen. Auf dem ersten Platz steht die noch ungeschlagenen Italiener mit sechs Punkten, Griechenland hat vier Zähler auf dem Konto.

Im Anschluss an das 2:0 gegen Usbekistan zeigte sich der ehemalige Beşiktaş-Coach allerdings nicht wirklich zufrieden: "Unsere Spielstruktur und das heutige Tempo muss verbessert werden, sonst wird es gegen Frankreich nicht ausreichen".

Auch die zuletzt ausgetragenen Freundschaftsspiele endeten mit Siegen für "Ay-Yıldızlılar": Am Donnerstag vor anderthalb Wochen gelang in Antalya ein 2:1-Erfolg gegen Griechenland, vergangenen Sonntag in Alanya folgte ein 2:0 gegen Usbekistan.

Die Türkei blieb in ihren bisherigen zwei EM-Qualifikationsspielen gar ohne Gegnentor: In Albanien setzte sich die Elf von Şenol Güneş mit 2:0 durch, Moldawien schlug man in Eskişehir mit 4:0.

Herzlich willkommen zum EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Weißrussland! Nach Abschluss der Vereinssaison sind aktuell noch die diversen Nationalteams unterwegs. Unter anderem wird die Ausscheidung auf dem Weg zu EURO 2020 vorangetrieben. Unsere Partie soll 20:45 Uhr beginnen.

Einen schönen guten Abend und willkommen zur EM-Qualifikation! In der Gruppe J steht heute das Duell Griechenlands mit Italien an. Los geht's um 20:45 Uhr im Athener Stadion Spiros Louis.

90 Gelbe Karte für Ildefons Lima (Andorra)

90 Tor für Armenien, 3:0 durch Tigran Barseghyan

Schönen Abend und herzlich willkommen zum Spitzenspiel in der EM-Quali-Gruppe H: Die Türkei empfängt den amtierenden Weltmeister Frankreich! Beide Teams stehen nach bislang zwei Siegen punktgleich an der Spitze. Anstoß ist um 20:45 Uhr!

88 Tor für Russland, 9:0 durch Artem Dzyuba

87 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Dimitrij Nazarov

87 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Renat Dadashov

87 Gelbe Karte für Krisztián Németh (Ungarn)

86 Gelbe Karte für Edin Višća (Bosnien-Herzegowina)

86 Auswechslung bei Ungarn -> Balázs Dzsudzsák

86 Einwechslung bei Ungarn -> Krisztián Németh

85 Auswechslung bei Liechtenstein -> Sandro Wolfinger

85 Einwechslung bei Liechtenstein -> Daniel Brändle

85 Auswechslung bei Estland -> Taijo Teniste

85 Einwechslung bei Estland -> Gert Kams

85 Auswechslung bei Estland -> Mattias Käit

85 Einwechslung bei Estland -> Joonas Tamm

84 Auswechslung bei Finnland -> Simon Skrabb

84 Einwechslung bei Finnland -> Rasmus Schüller

83 Tor für Russland, 8:0 durch Fedor Smolov

82 Gelbe Karte für Rumyan Hovsepyan (Armenien)

82 Auswechslung bei Andorra -> Jordi Aláez

82 Einwechslung bei Andorra -> Aarón Sánchez

81 Auswechslung bei Liechtenstein -> Aron Sele

81 Einwechslung bei Liechtenstein -> Livio Meier

80 Auswechslung bei Moldau -> Vitalie Damaşcan

80 Einwechslung bei Moldau -> Alexandru Boiciuc

80 Gelbe Karte für Cătălin Carp (Moldau)

80 Tor für Nordirland, 1:2 durch Josh Magennis

79 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Muhamed Bešić

79 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Amer Gojak

78 Auswechslung bei Armenien -> Petros Avetisyan

78 Einwechslung bei Armenien -> Rumyan Hovsepyan

77 Tor für Russland, 7:0 durch Fedor Smolov

77 Tor für Nordirland, 1:1 durch Conor Washington

76 Auswechslung bei Armenien -> Karlen Mkrtchyan

76 Einwechslung bei Armenien -> Artak Grigoryan

76 Tor für Russland, 6:0 durch Artem Dzyuba

74 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Mahir Madatov

74 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Araz Abdullayev

73 Auswechslung bei Armenien -> Alexander Karapetyan

73 Einwechslung bei Armenien -> Edgar Babayan

73 Tor für Russland, 5:0 durch Artem Dzyuba

73 Auswechslung bei Russland -> Roman Zobnin

73 Einwechslung bei Russland -> Dmitry Barinov

72 Auswechslung bei Ungarn -> László Kleinheisler

72 Einwechslung bei Ungarn -> Máté Pátkai

72 Auswechslung bei Andorra -> Txus Rubio

72 Einwechslung bei Andorra -> Alexandre Martínez

71 Tor für Ungarn, 1:3 durch Dávid Holman

70 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Haris Duljević

70 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Rijad Bajić

69 Auswechslung bei Nordirland -> George Saville

69 Einwechslung bei Nordirland -> Josh Magennis

69 Auswechslung bei Andorra -> Marc Rebés

69 Einwechslung bei Andorra -> Sergi Moreno

69 Tor für Aserbaidschan, 1:2 durch Mahir Madatov

68 Tor für Finnland, 2:0 durch Teemu Pukki

67 Gelbe Karte für László Kleinheisler (Ungarn)

64 Auswechslung bei Moldau -> Alexandru Antoniuc

64 Einwechslung bei Moldau -> Eugeniu Cociuc

64 Auswechslung bei Nordirland -> Michael Smith

64 Einwechslung bei Nordirland -> Jordan Jones

64 Gelbe Karte für Sergei Lepmets (Estland)

64 Auswechslung bei San Marino -> Alessandro Golinucci

64 Einwechslung bei San Marino -> Lorenzo Lunadei

63 Auswechslung bei Finnland -> Petteri Forsell

63 Einwechslung bei Finnland -> Lassi Lappalainen

61 Auswechslung bei Estland -> Rauno Sappinen

61 Einwechslung bei Estland -> Erik Sorga

61 Auswechslung bei Russland -> Anton Miranchuk

61 Einwechslung bei Russland -> Aleksey Ionov

60 Gelbe Karte für George Saville (Nordirland)

60 Auswechslung bei Russland -> Anton Miranchuk

60 Einwechslung bei Russland -> Fedor Smolov

60 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Renat Dadashov

60 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Agabala Ramazanov

60 Gelbe Karte für Maksim Medvedev (Aserbaidschan)

58 Auswechslung bei Ungarn -> Dominik Szoboszlai

58 Einwechslung bei Ungarn -> Dávid Holman

56 Auswechslung bei San Marino -> Danilo Rinaldi

56 Einwechslung bei San Marino -> Fabio Tomassini

56 Tor für Finnland, 1:0 durch Teemu Pukki

53 Tor für Ungarn, 0:2 durch Willi Orban

51 Auswechslung bei San Marino -> Mirko Palazzi

51 Einwechslung bei San Marino -> Luca Censoni

50 Auswechslung bei Moldau -> Alexandru Suvorov

50 Einwechslung bei Moldau -> Eugen Cebotaru

50 Gelbe Karte für Dimitrij Nazarov (Aserbaidschan)

49 Gelbe Karte für Elvis Sarić (Bosnien-Herzegowina)

47 Gelbe-Rote Karte für Artur Ioniță (Moldau)

46 Auswechslung bei Liechtenstein -> Yanik Frick

46 Einwechslung bei Liechtenstein -> Simon Kühne

46 Auswechslung bei Nordirland -> Liam Boyce

46 Einwechslung bei Nordirland -> Conor Washington

41 Tor für Russland, 4:0 durch Anton Miranchuk

38 Gelbe Karte für Artur Ioniță (Moldau)

38 Auswechslung bei Finnland -> Albin Granlund

38 Einwechslung bei Finnland -> Jukka Raitala

38 Gelbe Karte für Bədavi Hüseynov (Aserbaidschan)

36 Tor für Russland, 3:0 durch Fedor Kudryashov

34 Gelbe Karte für Marc Rebés (Andorra)

31 Tor für Russland, 2:0 durch Artem Dzyuba

28 Gelbe Karte für Dominik Szoboszlai (Ungarn)

25 Tor für Russland, 1:0 durch Michele Cevoli (Eigentor)

25 Tor für Estland, 1:0 durch Konstantin Vassiljev

18 Tor für Ungarn, 0:1 durch Willi Orban

18 Tor für Armenien, 2:0 durch Alexander Karapetyan

17 Gelbe Karte für Marcello Mularoni (San Marino)

11 Gelbe Karte für Danilo Rinaldi (San Marino)

8 Tor für Moldau, 1:0 durch Igor Armaş

2 Tor für Armenien, 1:0 durch Gevorg Ghazaryan

90 Auswechslung bei Kroatien -> Ivan Perišić

90 Einwechslung bei Kroatien -> Mile Škorić

90 Gelbe Karte für Marcelo Brozović (Kroatien)

89 Gelbe Karte für Freddie Veseli (Albanien)

88 Gelbe Karte für Kastriot Dermaku (Albanien)

81 Auswechslung bei Island -> Rúnar Sigurjónsson

81 Einwechslung bei Island -> Arnór Sigurðsson

80 Auswechslung bei Wales -> Daniel James

80 Einwechslung bei Wales -> Rabbi Matondo

79 Auswechslung bei Albanien -> Sokol Çikalleshi

79 Einwechslung bei Albanien -> Armando Sadiku

77 Tor für Wales, 2:1 durch David Brooks

76 Auswechslung bei Kroatien -> Mateo Kovačić

76 Einwechslung bei Kroatien -> Milan Badelj

72 Auswechslung bei Albanien -> Taulant Xhaka

72 Einwechslung bei Albanien -> Emanuele Ndoj

69 Gelbe Karte für Domagoj Vida (Kroatien)

68 Auswechslung bei Albanien -> Migjen Basha

68 Einwechslung bei Albanien -> Ergys Kaçe

66 Auswechslung bei Kroatien -> Josip Brekalo

66 Einwechslung bei Kroatien -> Mario Pašalić

66 Auswechslung bei Wales -> Will Vaulks

66 Einwechslung bei Wales -> Ethan Ampadu

65 Auswechslung bei Wales -> Matt Smith

65 Einwechslung bei Wales -> David Brooks

63 Auswechslung bei Island -> Viðar Kjartansson

63 Einwechslung bei Island -> Kolbeinn Sigþórsson

56 Auswechslung bei Island -> Jóhann Guðmundsson

56 Einwechslung bei Island -> Arnór Ingvi Traustason

54 Gelbe Karte für Dejan Lovren (Kroatien)

50 Gelbe Karte für Tin Jedvaj (Kroatien)

48 Gelbe Karte für Gareth Bale (Wales)

48 Tor für Kroatien, 2:0 durch Ivan Perišić

33 Gelbe Karte für Rúnar Sigurjónsson (Island)

28 Gelbe Karte für Josip Brekalo (Kroatien)

22 Gelbe Karte für Migjen Basha (Albanien)

22 Tor für Island, 1:0 durch Jóhann Guðmundsson

17 Tor für Kroatien, 1:0 durch Jamie Lawrence (Eigentor)

90 Marko Arnautović

"Ich denke, dass wir wichtige Punkte geholt haben. In der ersten Halbzeit haben wir zwei, drei Chancen gehabt und das 1:0 machen können. Wir waren die bessere Mannschaft, aber wir müssen noch konsequenter sein. Das 1:0 haben wir gemacht, die drei Punkte sind da, aber das war noch nicht alles, es ist noch nicht vorbei."

90 Fazit:

Feierabend, das war's! Zum dritten Mal in Folge teilen sich Dänemark und Irland die Punkte: Am Ende steht ein 1:1. Nachdem die Dänen die etwas bessere Mannschaft in Durchgang eins waren, ging im zweiten Durchgang lange nichts. Erst die Großchance von Yussuf Poulsen (55.) sorgte dafür, dass ein wenig Schwung in die Partie kam. In der Folge dominierte Dänemark und erarbeitete sich einige Möglichkeiten, ehe Pierre-Emile Højbjerg per Kopf zur Führung einnickte (76.). Daraufhin begannen auch die Gäste mit dem Spiel nach vorne und erhöhten den Druck auf den Gastgeber enorm - mit Erfolg: Shane Duffy traf nach einem Standard ebenfalls per Kopf (85.) zum insgesamt gerechten Unentschieden.

90 Fazit

Österreich gewinnt gegen Slowenien knapp mit 1:0. Nach einer hart umkämpften zweiten Halbzeit kann sich Österreich doch noch durchsetzen. Die Partie wird duetlich knapper und ausgeglichener, letztlich hat es die Klasse und Entschlossenheit von Arnautović zum Erfolg gebracht. Burgstaller ist zwar der Torschütze, die Vorarbeit ist aber entscheidend gewesen. Österreich hält damit die Chance auf die Qualifikation aufrecht, am Montag müssen sie gegen Nordmazedonien nachlegen, wenn sie in der Tabelle weiter nach oben klettern möchten. Der erste Schritt ist getan, nun müssen sie den zweiten setzen.

90 Geht hier noch was? Aktuell sieht es nicht danach aus: Der Ball wird durch das Mittelfeld geschoben.

90 Österreich bringt den Ball weg - der Schlusspfiff ertönt!

90 NOch einen Eckball gibt es, selbst Oblak kommt mit nach vorn.

90 Gelbe Karte für Marko Arnautović (Österreich)

Foul von Arnautović - Gelb für ihn.

90 Die Überschrift dieser Nachspielzeit könnte wohl lauten: "Die Dänen wollen den Punkt nicht, Irland will ihn unbedingt" - so sieht es auf dem Platz zumindest aus.

90 Ein langer Ball in den Strafraum Österreichs lässt noch einmal Gefahr aufkommen, doch Lainer klärt.

90 Alaba dürfte angeschlagen sein, es ist eine Vorsichtsmaßnahme.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Einwechslung bei Österreich -> Florian Kainz

90 Auswechslung bei Österreich -> David Alaba

89 Šporar köpft knapp übers Tor! Riesenglück für Österreich!

89 Wahnsinn! Irland kommt über rechts mit dem eingewechselten Callum Robinson. Der Stürmer bringt die Kugel hoch in die Mitte und auf der linken Seite kommt James McClean ans Leder. Der Mittelfeldspieler fackelt nicht lange und schießt aus 20 Metern drauf, der herausstürmende Kasper Schmeichel bewahrt allerdings die Ruhe und hält den Punkt fest!

89 Eckball für Slowenien!

88 Mit Callum Robinson kommt ein Stürmer auf den Platz. Womöglich soll er aufgrund seiner Größe das Remis verteidigen.

88 Einwechslung bei Irland -> Callum Robinson

88 Auswechslung bei Irland -> David McGoldrick

87 Die Taktik der Iren ändert sich wieder um 360 Grad: Nach der offensiven Drangphase, ziehen sich die Gäste nun wieder tief in die eigene Hälfte zu und verteidigen leidenschaftlich das Remis. Trainer Mick McCarthy erklärte vor dem Spiel, dass er mit einem Punkt zufrieden sei...

87 Viele hohe Bälle sollen Berić in Positino bringen, die Verteidigung hat alle Hände voll zu tun.

86 Ilsanker klärt den Freistoß per Kopf, Slowenien bleibt aber am Drücker.

86 Freistoß für Slowenien. Berić wird von Schlager gefuolt.

90 Gelbe Karte für Kiril Despodov (Bulgarien)

90 Gelbe-Rote Karte für Modestas Vorobjovas (Litauen)

90 Gelbe Karte für Tsvetelin Chunchukov (Bulgarien)

90 Tor für Rumänien, 2:2 durch Claudiu Keșerü

90 Auswechslung bei Polen -> Mateusz Klich

90 Einwechslung bei Polen -> Jacek Góralski

84 Slowenien hat jetzt deutlich mehr Drang nach vorne, die letzten Minuten werden noch spannend.

85 Tooor für Irland, 1:1 durch Shane Duffy

...und die Kugel sitzt! Wahnsinn, das ist der Ausgleich! Die Flanke von Alan Judge von der rechten Seite aus 25 Metern landet im Sechszehner perfekt auf dem Kopf von Shane Duffy. Der Innenverteidiger platziert das Leder perfekt und stößt es mit Wucht in das Gehäuse von Kasper Schmeichel, der ohne Chance bleibt.

89 Auswechslung bei Litauen -> Fiodor Černych

89 Einwechslung bei Litauen -> Donatas Kazlauskas

89 Gelbe Karte für Dor Peretz (Israel)

85 Andreas Christensen foult Alan Judge auf der rechten Außenbahn. Der gefoulte tritt selbst zum Freistoß an...

87 Gelbe Karte für Ilija Nestorovski (Nordmazedonien)

82 Irland rüstet auf: Mit Conor Hourihane geht ein defensiver Mittelfeldspieler - Scott Hogan ist Stürmer und kommt ins Spiel.

82 Einwechslung bei Irland -> Scott Hogan

82 Auswechslung bei Irland -> Conor Hourihane

82 Einwechslung bei Österreich -> Stefan Ilsanker

86 Auswechslung bei Färöer -> Árni Frederiksberg

86 Einwechslung bei Färöer -> Meinhard Olsen

82 Auswechslung bei Österreich -> Konrad Laimer

80 Die letzten zehn regulären Minuten in dieser Partie sind angebrochen! Die Gäste aus Irland spielen nach dem Rückstand deutlich offensiver und bemühen sich erstmals in dieser Partie um einen richtigen und geordneten Spielaufbau - gelingt ihnen der Lucky Punch zum 1:1?

85 Gelbe Karte für Linas Klimavičius (Litauen)

85 Gelbe Karte für Kevin Malget (Luxemburg)

85 Auswechslung bei Montenegro -> Marko Janković

85 Einwechslung bei Montenegro -> Vladimir Jovović

85 Gelbe-Rote Karte für Visar Musliu (Nordmazedonien)

85 Auswechslung bei Schweden -> Robin Quaison

85 Einwechslung bei Schweden -> John Guidetti

81 Berić kommt beinahe zum Torerfolg! Knapp verfehlt er das Tor.

80 Gelbe Karte für Valentino Lazaro (Österreich)

Trikotzupfen von Lazaro, dafür sieht er Gelb.

84 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Goran Pandev

84 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Ferhan Hasani

84 Auswechslung bei Norwegen -> Tarik Elyounoussi

84 Einwechslung bei Norwegen -> Ola Kamara

83 Gelbe Karte für Marko Simić (Montenegro)

77 Durch den Führungstreffer der Dänen ist Fakt: Heute geht es nicht torlos aus. Die letzten beiden Aufeinandertreffen der beiden endeten jeweils 0:0.

78 Einwechslung bei Slowenien -> Robert Berić

78 Auswechslung bei Slowenien -> Domen Črnigoj

82 Gelbe Karte für Amir Rrahmani (Kosovo)

82 Auswechslung bei Tschechien -> Jakub Jankto

82 Einwechslung bei Tschechien -> Ladislav Krejčí

82 Auswechslung bei Bulgarien -> Todor Nedelev

82 Einwechslung bei Bulgarien -> Tsvetelin Chunchukov

78 Burgstaller kommt nicht an die Flanke, der Ball geht am Tor vorbei.

77 Freistoß für Österreich. Lazaro wird ausführen.

81 Auswechslung bei Israel -> Omri Ben Harush

81 Einwechslung bei Israel -> Yonatan Cohen

81 Tor für Schweden, 3:0 durch Alexander Isak

76 Slowenien versucht sofort wieder gleichzuziehen, Österreich hält gut dagegen.

80 Tor für Israel, 0:3 durch Eran Zahavy

80 Gelbe Karte für Dragoş Grigore (Rumänien)

80 Auswechslung bei Luxemburg -> Oliver Thill

80 Einwechslung bei Luxemburg -> Danel Sinani

80 Auswechslung bei Malta -> Steve Borg

80 Einwechslung bei Malta -> Ferdinando Apap

76 Tooor für Dänemark, 1:0 durch Pierre-Emile Højbjerg

Da ist der erste Treffer! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wird die Kugel auf die linke Seite zu Jens Stryger Larsen gespielt. Der Mittelfeldspieler beweist eine gute Übersicht und flankt den Ball exakt auf den Elfmeterpunkt. Der, gerade erst, eingewechselte Pierre-Emile Højbjerg ahnt die Situation, läuft in die Box und köpft das Spielgerät perfekt ins rechte lange Eck. Darren Randolph bleibt da ohne Chance!

74 Glenn Whelan foult Christian Eriksen auf der linken Halbposition. Die Dänen haben aus 25 Metern den Freistoß. Eriksen tritt an, ein Ire springt dazwischen: Die sechste Ecke für die Nordeuropäer. Doch auch diese bleibt ungefährlich.

79 Auswechslung bei Lettland -> Oļegs Laizāns

79 Einwechslung bei Lettland -> Ritvars Rugins

74 Tooor für Österreich, 1:0 durch Guido Burgstaller

uBurgstaller bringt Österreich in Führung! Arnautović schießt zunächst aus spitzem Winkel, Oblak kann den Ball nicht wegbringen, Burgstaller kann erfolgreich abstauben.

78 Auswechslung bei Kosovo -> Bersant Celina

78 Einwechslung bei Kosovo -> Elbasan Rashani

78 Auswechslung bei Tschechien -> Patrik Schick

78 Einwechslung bei Tschechien -> Martin Doležal

73 Lainer spielt zur Mitte, Oblak nimmt den Ball unbedrängt auf.

72 Pierre-Emile Højbjerg ist zentraler Mittelfeldspieler und spielte bereits für den FC Bayern München. Er ersetzt den erfahrenen Lasse Schöne.

77 Auswechslung bei Schweden -> Albin Ekdal

77 Einwechslung bei Schweden -> Sam Larsson

72 Einwechslung bei Dänemark -> Pierre-Emile Højbjerg

72 Auswechslung bei Dänemark -> Lasse Schöne

76 Gelbe Karte für Aro Murić (Kosovo)

76 Auswechslung bei Ukraine -> Yevhen Konoplyanka

76 Einwechslung bei Ukraine -> Viktor Kovalenko

76 Gelbe Karte für Oliver Thill (Luxemburg)

76 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Stefan Ristovski

76 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Arijan Ademi

76 Tor für Rumänien, 2:1 durch Claudiu Keșerü

71 Einwechslung bei Österreich -> Guido Burgstaller

71 Auswechslung bei Österreich -> Marcel Sabitzer

70 Henrik Dalsgaard flankt von der rechten Seite und findet Thomas Delaney am zweiten Pfosten. Der Mittelfeldspieler kommt völlig frei zehn Meter vom Tor entfernt zum Kopfball, sein Versuch geht einen Meter links vorbei.

75 Tor für Ukraine, 5:0 durch Yevhen Konoplyanka

69 Es wird hektischer! In den letzten Minuten sorgen viele kleinere Fouls für Spielunterbrechungen. Die Gäste aus Irland greifen da mutmaßlich aus der Trickkiste: sie sind bekannt für diese Spielweise in der Schlussphase.

70 Österreich bereitet seinen ersten Wechsel vor. Burgstaller wird kommen.

74 Gelbe Karte für Kristian Dimitrov (Bulgarien)

74 Auswechslung bei Färöer -> Heini Vatnsdal

74 Einwechslung bei Färöer -> Rógvi Baldvinsson

74 Tor für Litauen, 1:1 durch Arvydas Novikovas

74 Auswechslung bei Spanien -> Isco

74 Einwechslung bei Spanien -> Fabián Ruiz

69 Einwechslung bei Slowenien -> Damjan Bohar

69 Auswechslung bei Slowenien -> Miha Zajc

73 Auswechslung bei Israel -> Biram Kayal

73 Einwechslung bei Israel -> Dan Glazer

68 Ulmer verzieht knapp! Wieder Torgefahr von Österreich, Sabitzer legt für Ulmer ab, der Schuss geht knapp daneben.

72 Auswechslung bei Ukraine -> Taras Stepanenko

72 Einwechslung bei Ukraine -> Volodymyr Shepeliev

72 Auswechslung bei Serbien -> Luka Jović

72 Einwechslung bei Serbien -> Darko Lazović

66 Auch Irland wechselt und bringt einen frischen Mann! Alan Judge ist ein Spieler für die linke offensive Seite und ersetzt Robbie Brady eins zu eins.

71 Auswechslung bei Montenegro -> Žarko Tomašević

71 Einwechslung bei Montenegro -> Aleksandar Boljević

71 Gelbe Karte für Karolis Laukžemis (Litauen)

71 Auswechslung bei Malta -> Luke Montebello

71 Einwechslung bei Malta -> Kyrian Nwoko

71 Auswechslung bei Rumänien -> Nicolae Stanciu

71 Einwechslung bei Rumänien -> Alexandru Maxim

71 Tor für Spanien, 1:4 durch Gayà

66 Einwechslung bei Irland -> Alan Judge

66 Auswechslung bei Irland -> Robbie Brady

66 Gelegenheit für Črnigoj! Hinteregger kann noch schlimmeres verhindern, die Slowenen werden jetzt mutiger und gefährlicher.

70 Tor für Norwegen, 2:0 durch Martin Ødegaard

65 Mit Kasper Dolberg kommt ein frischer Stürmer auf das Feld.

65 Einwechslung bei Dänemark -> Kasper Dolberg

69 Auswechslung bei Kosovo -> Leart Paqarada

69 Einwechslung bei Kosovo -> Benjamin Kololli

69 Tor für Montenegro, 1:1 durch Stefan Mugoša

69 Auswechslung bei Polen -> Kamil Grosicki

69 Einwechslung bei Polen -> Maciej Rybus

65 Auswechslung bei Dänemark -> Martin Braithwaite

65 Die Dänen sind die klar bessere Mannschaft in dieser Phase und dominieren den Gegner nach Belieben. Allerdings müssen die Gastgeber allmählich ihre Chancen nutzen - die Zeit läut davon.

64 Lazaro versuchts per Fallrückzieher! Den Ball trifft er nicht gut und verfehlt dsa Tor klar.

68 Auswechslung bei Schweden -> Marcus Berg

68 Einwechslung bei Schweden -> Alexander Isak

68 Auswechslung bei Färöer -> Klæmint Olsen

68 Einwechslung bei Färöer -> John Frederiksen

63 Nicolai Jørgensen taucht aus dem Nichts frei vor Darren Randolph auf, bringt den Aufsetzer allerdings nicht auf das Tor, sondern schießt die Pille knapp aus 15 Metern über den Querbalken.

63 Einwechslung bei Slowenien -> Denis Popovič

63 Auswechslung bei Slowenien -> Jaka Bijol

67 Auswechslung bei Lettland -> Artūrs Karašausks

67 Einwechslung bei Lettland -> Vladimir Kamešs

67 Auswechslung bei Ukraine -> Roman Yaremchuk

67 Einwechslung bei Ukraine -> Artem Kravets

60 Es herrscht weiterhin eine grandiose Atmosphäre im Kopenhagener Stadion. Die Fans erheben sich in diesen Momenten von ihren Plätzen - zig tausende Fahnen in den Nationalfarben Rot und Weiß wehen. Wahnsinn!

63 Gelbe Karte für Domen Črnigoj (Slowenien)

Črnigoj reißt Schlager um und sieht die erste Karte im Spiel.

66 Auswechslung bei Israel -> Dia Saba

66 Einwechslung bei Israel -> Ben Sahar

66 Auswechslung bei Tschechien -> Lukáš Masopust

66 Einwechslung bei Tschechien -> Jan Kopic

66 Gelbe Karte für Visar Musliu (Nordmazedonien)

61 Noch eine gute halbe Stunde sind zu spielen, offensiv läuft bei Österreich in der zweiten Hälfte fast nichts mehr.

64 Gelbe Karte für Artūrs Karašausks (Lettland)

64 Auswechslung bei Malta -> Jake Grech

64 Einwechslung bei Malta -> Paul Fenech

64 Auswechslung bei Bulgarien -> Kristiyan Malinov

64 Einwechslung bei Bulgarien -> Yanis Karabelyov

59 Lazaro schließt von der Strafraumgrenze ab, sein Schuss geht knapp neben das Tor.

58 Christian Eriksen, der unter anderem mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, setzt einen Schuss aus 20 Metern mit rechts über die Latte.

62 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Boban Nikolov

62 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Aleksandar Trajkovski

56 Österreich kommt wieder über die linke Seite, doch das führt wieder nicht zum Erfolg.

61 Auswechslung bei Luxemburg -> Dirk Carlson

61 Einwechslung bei Luxemburg -> Kevin Malget

55 Jetzt wird es unterhaltsam! James McClean läuft über links und haut das Spielgerät aus 20 Metern mit einem strammen Linksschuss auf das Tor. Kasper Schmeichel klärt zur Ecke - die bleibt ohne Gefahr.

60 Tor für Israel, 0:2 durch Eran Zahavy

60 Auswechslung bei Serbien -> Adem Ljajić

60 Einwechslung bei Serbien -> Ljubomir Fejsa

60 Auswechslung bei Rumänien -> George Pușcaș

60 Einwechslung bei Rumänien -> George Țucudean

60 Auswechslung bei Rumänien -> Gheorghe Grozav

60 Einwechslung bei Rumänien -> Ianis Hagi

53 Österreich kann noch nicht an die Leistung der ersten Halbzeit anschließen. Slowenien ist deutlich verbessert.

59 Auswechslung bei Montenegro -> Aleksandar Šćekić

59 Einwechslung bei Montenegro -> Marko Bakić

59 Tor für Ukraine, 4:0 durch Roman Yaremchuk

53 Großchance Dänemark!Mathias Jørgensen spielt Yussuf Poulsen am Strafraumrand das Leder in den Lauf. Der Stürmer von RB Leipzig nimmt mit einer Körpertäuschung zehn Meter vor dem Gehäuse Shane Duffy aus dem Spiel und schließt mit links ab. Darren Randolph zeigt einen starken Reflex und pariert seinen Schuss aus weniger als zehn Metern grandios!

58 Auswechslung bei Lettland -> Dāvis Ikaunieks

58 Einwechslung bei Lettland -> Andrejs Cigaņiks

57 Gelbe Karte für Leart Paqarada (Kosovo)

57 Gelbe Karte für Modestas Vorobjovas (Litauen)

51 Slowenien sorgt für seinen ersten Angriff in er zweiten Hälfte, Österreich bekommt den Ball unter Kontrolle.

51 Der Start in den zweiten Durchgang ist weniger spektakulär als der Spielbeginn. Die Dänen probieren zwar mit allen Mitteln in den gegnerischen Strafraum zu gelangen, allerdings pressen die Gäste jetzt bereits in der gegnerischen Hälfte und so haben die Hausherren große Probleme im Spielaufbau.

56 Tor für Norwegen, 1:0 durch Tarik Elyounoussi

56 Auswechslung bei Spanien -> Iago Aspas

56 Einwechslung bei Spanien -> Marco Asensio

49 Österreich kommt zunächst mit Schwung aus der Pause, ein Schuss geht aber gleich übers Tor.

55 Auswechslung bei Litauen -> Nerijus Valskis

55 Einwechslung bei Litauen -> Karolis Laukžemis

48 Thomas Delaney schießt nach Ablage von Martin Braithwaite aus 25 Metern mit seinem starken linken Fuß auf den Kasten. Die Kugel geht einen Meter links am Tor von Darren Randolph vorbei.

53 Auswechslung bei Serbien -> Aleksandar Prijović

53 Einwechslung bei Serbien -> Aleksandar Mitrović

52 Auswechslung bei Litauen -> Paulius Golubickas

52 Einwechslung bei Litauen -> Domantas Šimkus

50 Gelbe Karte für Marko Vešović (Montenegro)

50 Tor für Schweden, 2:0 durch Victor Claesson

50 Tor für Tschechien, 2:1 durch Patrik Schick

49 Gelbe Karte für David Pavelka (Tschechien)

47 Tor für Polen, 0:1 durch Krzysztof Piątek

46 Tor für Ukraine, 3:0 durch Yevhen Konoplyanka

46 Auswechslung bei Polen -> Przemysław Frankowski

46 Einwechslung bei Polen -> Krzysztof Piątek

46 Gelbe Karte für Jesús Navas (Spanien)

46 Auswechslung bei Bulgarien -> Martin Minchev

46 Einwechslung bei Bulgarien -> Kiril Despodov

46 Auswechslung bei Spanien -> Sergio Ramos

46 Einwechslung bei Spanien -> Llorente

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause trennen sich Dänemark und Irland torlos mit einem 0:0. Nach einem schwungvollen Start in die Partie, in der Dänemark die besseren Möglichkeiten bislang hatte, flachte die Partie im weiteren Spielverlauf ein wenig ab. Die Iren stehen defensiv sehr kompakt und machen es den Dänen ziemlich schwer im Spiel nach vorne. Es kann nur besser werden im zweiten Durchgang...

45 Halbzeitfazit

Österreich gegen Slowenien geht torlos in die Pause. Die Österreicher dominieren über weite Strecken das Geschehen, lassen aber ihre Chancen fast fahrlässig liegen. Die Slowenen setzen im Konter gefährliche Nadelstiche, die der Verteidigung das ein oder andere Problem bereitet hat. In der zweiten Hälfte muss Österreich vor allem seine Chancen besser nutzen, dann könnten sie hier die ersehnten drei Punkte einfahren. Hier ist jedenfalls noch alles drin.

45 Noch eine Schrecksekunde in der Hintermannschaft, aber es geht torlos in die Pause.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Irland kommt noch einmal kurz vor der Pause in die Offensive. Der Eckball von der linken Seite landet allerdings auf der rechten Seite im Aus - bezeichnend.

45 Diesmal schießt Sabitzer - direkt auf Oblak.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Noch ein Freistoß für Österreich.

42 Die Laola-Welle rollt durch das Stadion in Kopenhagen. Die Fans haben trotz der defensiven Spielweise der Iren gute Laune und feiern!

40 Gruppengegner Georgien gewann vor dieser Begegnung übrigens mit 3:0 gegen Gibraltar und hat damit die ersten drei Punkte eingefahren.

43 Der Ball kam doch zuletzt von einem Slowenen, Abstoß für Österreich.

42 Iličič leitet eine gute Chance für Slowenien ein! Kurtić schießt dann, der Ball wird zum Eckball abgefälscht.

42 Schlager schießt nach vielen Doppelpässen aufs Tor! Oblak ist wieder zur Stelle.

41 Hinteregger läuft fast übers gesamte Spielfeld, sein Querpass kommt aber knapp nicht zu Arnautović!

42 Gelbe-Rote Karte für Saulius Mikoliūnas (Litauen)

39 Lazaro kommt zwar nahe, kann aber Oblak nicht gefährden.

37 Aktuell tut sich nicht viel in Dänemark. Die Mannschaften taumeln dem Pausentee entgegen...

38 Wieder Freistoß für Österreich nach einem Handspiel.

41 Gelbe Karte für Jan Bednarek (Polen)

38 Iličič kommt im Gegenzug zu einer Möglichkeit! Lindner hält aber im Nachfassen.

37 Alaba schießt direkt aufs Tor! Keine Gefahr für Oblak.

39 Gelbe Karte für Paulius Golubickas (Litauen)

39 Auswechslung bei Kosovo -> Arber Zeneli

39 Einwechslung bei Kosovo -> Edon Zhegrova

36 Jetzt liegt Arnautović am Boden. es gibt Freistoß.

35 Yussuf Poulsen schießt aus der Verzweiflung heraus - nach einer Balleroberung von Christian Eriksen - aus 25 Metern in die Tribüne. Da war mehr drin.

35 Slowenien holt beinahe gegen Dragović einen Eckball raus. Da hat der Innenverteidiger keine gute Figur gemacht, letztlich gibt es nur Abstoß.

33 Es sind noch etwas mehr als zehn Minuten zu absolvieren, ehe Cakir zur Halbzeit pfeifen wird. Noch steht es 0:0 zwischen Dänemark und Irland - gelingt einem Land die Führung vor der Pause?

35 Gelbe Karte für Luke Montebello (Malta)

35 Gelbe Karte für Kristiyan Malinov (Bulgarien)

33 Riesenchacne für Schlager! Der macht einen Doppelpass mit dem Gegner, aber er scheitert an Oblak!

32 Alaba birngt den Ball per Flanke, Arnautović flankt mit dem Außenrist, aber in der Mitte kommt kein Österreicher mehr ran.

33 Tor für Spanien, 1:3 durch Teitur Gestsson (Eigentor)

31 Freistoß für Österreich in guter Position. Sabitzer ist gefoult worden - hier bietet sich auch ein Direktversuch an.

30 Gelbe Karte für Conor Hourihane (Irland)

Der zentrale Mitelfeldspieler springt Christian Eriksen auf der linken Seite von hinten in die Beine - klare Verwarnung!

32 Gelbe Karte für Uroš Spajić (Serbien)

28 Massencrash im Mittelfeld! James McClean schiebt auf der rechten Seite Yussuf Poulsen an. Der Offensivakteur kann nicht mehr stoppen und rauscht in Glenn Whelan hinein. Der Spieler von Aston Villa wird derweil behandelt.

28 Slowenien bangt kurze Zeit um Črnigoj, er kann aber nach kurzer Behandlung weitermachen.

30 Tor für Färöer, 1:2 durch Klæmint Olsen

26 Lasse Schöne zeigt ein starkes Solo auf der rechten Außenbahn und zieht in die Mitte. Dabei sieht er, dass Martin Braithwaite am Sechserrand freisteht. Der Schuss des Mittelstürmers aus 18 Metern wird von Richard Keogh abgeblockt. Die Iren werfen sich in jeden Schuss hinein!

29 Gelbe Karte für Arvydas Novikovas (Litauen)

28 Tor für Ukraine, 2:0 durch Viktor Tsygankov

28 Gelbe Karte für Kamil Glik (Polen)

23 Doppelchance für Dänemark! Erst schließt Christian Eriksen aus zehn Metern ab - die Kugel wird geblockt. Dann kommt Dortmunds Thomas Delaney mit dem Kopf am Elfmeterpunkt bei der darauffolgenden Ecke zum Abschluss. Das Leder fliegt einen halben Meter am linken Pfosten vorbei.

27 Gelbe Karte für Dirk Carlson (Luxemburg)

25 Riesenchance für Sabitzer! Er scheitert per Kopf an Oblak und Stange! Das hätte das 1:0 sein können!

26 Tor für Ukraine, 1:0 durch Viktor Tsygankov

21 Großchance Irland! Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld kommt Innenverteidiger Shane Duffy artistisch im Fallen nur wenige Meter vor dem Tor an die Kugel. Kasper Schmeichel zeigt einen starken Reflex und rettet auf der Linie! Das hätte das 1:0 für die Gäste sein können.

23 Jetzt kommt Österreich über Alaba wieder in Flankenposition, aber die Slowenen klären.

24 Tor für Kosovo, 0:1 durch Milot Rashica

22 Slowenien sorgt erstmls für Entlastung. Nach langer Passivität werden sie nun etwas aktiver.

19 Irlands Stürmer David McGoldrick liegt nach einem Zweikampf mit Simon Kjær auf dem Boden, macht aber sofort weiter.

22 Gelbe Karte für Nikola Milenković (Serbien)

22 Gelbe Karte für Sander Berge (Norwegen)

20 Hinteregger ist nach kurzer Behandlung wieder zurück, ihm ist wohl die Luft weggeblieben.

18 Im Telia Parken in der dänischen Hauptstadt København herrscht eine herausragende Stimmung. Die Landsleute feuern ihre Helden an - aber Vorsicht: Auch die zwei, drei tausend mitgereisten Irländer sorgen für mächtig Alarm im Gästeblock.

21 Tor für Luxemburg, 0:1 durch Gerson Rodrigues

19 Hinteregger muss nach einem Zusammenprall behandelt werden.

18 Sabitzer kommt knapp nicht mehr an den Ball von Ulmer! Slowenien klärt zum Einwurf.

19 Tor für Tschechien, 1:1 durch Patrik Schick

19 Tor für Spanien, 0:2 durch Jesús Navas

19 Gelbe Karte für Kristers Tobers (Lettland)

16 Die Gäste waren bislang noch nicht einmal vor dem gegnerischen Tor. Irland spielt ziemlich defensiv und lässt die Heimmannschaft das Spiel machen. Den Dänen fällt es allerdings schwer mit dem 70 prozentigen Ballbesitz umzugehen und hat kaum Ideen im Spiel nach vorne.

16 Das war eine gefährliche Möglichkeit für Slowenien! Šporar schießt aus spitzem Winkel und volley drüber.

17 Gelbe Karte für Paul Anton (Rumänien)

13 Martin Braithwaite hat viel Platz auf der rechten Außenbahn und schießt unbedrängt aus 20 Metern ab. Sein strammer Rechtsschuss kommt gefährlich auf den Kasten, geht aber knapp am Tor rechts vorbei.

14 Sabitzer sorgt für den nächsten Abschluss! Oblak hält den Schuss aus spitzem Winkel sicher!

11 Conor Hourihane foult Christian Eriksen 25 Meter vor dem Tor. Der gefoulte Spieler von Tottenham tritt selbst zum Freistoß an und schießt mit dem rechten Fuß per Aufsetzer in die rechte untere Ecke. Darren Randolph pariert gut und wehrt zur Ecke ab - die bleibt ungefährlich.

12 Erste gute Chance für Österreich! Arnautović schießt aus guter Position nach Alaba Vorlage drüber!

13 Gelbe Karte für Pavel Kadeřábek (Tschechien)

10 Sabitzer kommt nicht optimal zum Kopfball, ein Nachschuss von Lainer an der Strafraumgrenze geht aber klar neben das Tor.

8 Die Dänen kommen mit Tempo durch das Zentrum mit Christian Eriksen, der die Kugel vor dem Strafraum links rüber auf Martin Braithwaite legt. Der Stürmer schießt aus 15 Metern, sein Versuch wird allerdings abgeblockt.

9 Österreich hält den Ball lange in den eigenen Reihen und zwingt die Slowenen hauptsächlich zum Reagieren, gefährliche Aktionen waren aber auf beiden Seiten noch keine dabei.

10 Tor für Israel, 0:1 durch Eran Zahavy

6 Die Gastgeber spielen klassisch in den rot und weißen Jerseys. Irland tritt in Grün-Weiß auf.

6 Alaba bringt die Ecke gut, aber in der Mitte kann Slowenien klären.

6 Erster Eckball für Österreich.

4 Ulmer stellt sich gleich mal mit einem Foul bei Iličič vor. Ein Freistoß für Slowenien in deren Hälfte ist die Folge.

3 Die Iren werden es heute Abend vor allem über den Kampfgeist versuchen. Gleich zu Beginn macht damit auch RB-Star Yussuf Poulsen erste Bekanntschaft. Auf der rechten Außenbahn wird er hart - aber fair - von zwei Iren vom Ball getrennt.

5 Tor für Spanien, 0:1 durch Sergio Ramos

5 Gelbe Karte für Saulius Mikoliūnas (Litauen)

3 Österreich versucht früh Druck zu machen, die Slowenen halten bislang entschlossen dagegen.

3 Tor für Bulgarien, 0:1 durch Ismail Isa

1 Los geht's in Klagenfurt, nur wenige Sekunden muss Heinz Lindner auf seine erste Ballberührung warten. Österreich baut von hinten das Spiel auf.

2 Tor für Schweden, 1:0 durch Robin Quaison

Slowenien hat Anstoß.

Die Kapitäne stehen beim Schiedsrichter zur Platzwahl.

Jetzt erschallt die österreichische Hymne.

Die Fans auf den Tribünen zeigen eine große Choreographie in den rot-weißen Farben der Flagge Dänemarks. Die Spieler laufen ein, gleich ertönen die Nationalhymnen.

Die Mannschaften stehen jetzt am Feld. Programmgemäß werden jetzt die Hymnen abgespielt.

In Kürze wird es ernst. Die Mannschaften nehmen im Spielertunnel Aufstellung.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Cüneyt Cakir. Der Türke kam in dieser Saison in 41 Pflichtspielen zum Einsatz und gilt als strenger, aber guter Referee.

Franco Foda

"Wir möchten im Spiel gegen den Ball anders sein und im Spiel nach vorne dann besser auftreten und flexibel bleiben."

Mick McCarthy ist der Nationaltrainer der irischen Nationalmannschaft und horchte auf der Pressekonferenz mit seiner Zielsetzung auf: "Ich wäre begeistert von einem Unentschieden", sagte er, "was nicht heißen soll, dass wir hierher gekommen sind, um uns zurückzulehnen und nicht zu versuchen, das Spiel zu gewinnen. Wir werden es auf eine sehr offensive und aggressive Weise angehen"

Tatsächlich trafen die beiden Nationen in den vergangenen zwei Jahren gleich viermal aufeinander. Im November 2017 in den Playoffs zur WM 2018 gewann Dänemark klar und deutlich mit 5:1 - sonst endete die Begegnung immer mit 0:0.

"Wir kennen die irische Mannschaft sehr gut, weil wir in den letzten zwei Jahren viel gegen sie gespielt haben. Wir wissen, was uns erwartet. Sie sind eine starke, physische Mannschaft und gut organisiert", lobte Dänen-Trainer Åge Hareide vor der Partie.

Das bisher letzte Aufeinandertreffen in ebenjener Konstellation datiert aus dem März 2018 und ging klar mit 3:0 an Österreich. Seither waren solche Leistungen im ÖFB Team nur selten zu sehen.

Bei den Irländern spielen alle (!) Nationalspieler in England. Einige Profis spielen in der Premier League, die meisten allerdings in der Championschip (2.Liga). Zudem sind ein paar Drittliga-Profis mit von der Partie und im Kader.

Robert Berić, der in Österreich u.a. für den heutigen Teamchef gespielt hat, sitzt heute zunächst auf der Bank.

Åge Hareide, Trainer der dänischen Nationalmannschaft nominierte mit Thomas Delaney (Borussia Dortmund) und Yussuf Poulsen nur zwei Spieler aus der Bundesliga. Die beiden Akteure stehen heute Abend auch in der Anfangsformation.

Bei den Slowenen tritt einer ihrer gefährlichsten Spieler, Josip Iličič, rechts im Angriff auf. Auf ihn wird die österreichische Verteidigung besonders aufpassen müssen.

Alaba nimmt die Position links im Mittelfeld ein. Die Verteidigung wird von Ulmer - Dragović - Hinteregger - Lainer gebildet.

Österreich tritt heute mit Arnautović als Solospitze. Auf den Flanken wird er wohl von Sabitzer und Lazaro unterstützt.

Deutlich unspektakulärer aber viel erfolgreicher verlief der Start in die Quali für die Gäste aus Irland, die bereits zwei Partien absolviert haben. Dem 1:0-Sieg in Gibraltar folgte ein 1:0-Heimsieg gegen Georgien. Damit stehen die Iren mit sechs Zählern auf Rang eins.

Die Dänen sind furios in die EM-Quali eingestiegen: Am zweiten Spieltag gab es für die Nordeuropäer im Spiel in der Schweiz ein spektakuläres 3:3-Unentschieden. Bis zur 76. Minute führten das Alpenland noch mit 3:0. Doch dann drehte Dänemark komplett auf und die Treffer von Mathias Jørgensen, Christian Gytkjær und Henrik Dalsgaard sorgten für den Punkt.

Guten Abend und ein herzliches Willkommen zum dritten Spieltag der EM-Qualifikation. Am heutigen Abend treffen in der Gruppe D die Irländer im Auswärtsspiel auf Dänemark.

86 Auswechslung bei Gibraltar -> Louie Annesley

86 Einwechslung bei Gibraltar -> Erin Barnett

77 Auswechslung bei Georgien -> Jaba Kankava

77 Einwechslung bei Georgien -> Levan Mchedlidze

77 Auswechslung bei Gibraltar -> Anthony Bardon

77 Einwechslung bei Gibraltar -> James Coombes

76 Tor für Georgien, 3:0 durch Vato Arveladze

75 Gelbe Karte für Roy Chipolina (Gibraltar)

72 Auswechslung bei Georgien -> Giorgi Merebashvili

72 Einwechslung bei Georgien -> Otar Kiteishvili

65 Auswechslung bei Gibraltar -> Lee Casciaro

65 Einwechslung bei Gibraltar -> Alain Pons

62 Gelbe Karte für Jayce Mascarenhas-Olivero (Gibraltar)

59 Tor für Georgien, 2:0 durch Lasha Parunashvili

50 Gelbe Karte für Jack Sergeant (Gibraltar)

47 Auswechslung bei Georgien -> Khvicha Kvaratskhelia

47 Einwechslung bei Georgien -> Lasha Parunashvili

45 Gelbe Karte für Jaba Kankava (Georgien)

30 Tor für Georgien, 1:0 durch Valeriane Gvilia

1 Spielbeginn