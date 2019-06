90 Fazit:

Feierabend im Roazhon Park! Schweden schaltet Deutschland insgesamt verdient mit 2:1 aus und hat gleich dreifach Grund zum Feiern. Nach dem etwas glücklichen Unentschieden zur Halbzeit kassierten die Bundesadlerinnen kurz nach Wiederanpfiff den bitteren Rückschlag. Blackstenius knipste und brachte Blau-Gelb in Front. Im Anschluss entwickelte sich eine offene Partie, in der Deutschland deutlich zu wenig Druck entfachte. Teilweise waren es sogar die Damenslaget, die dem dritten Treffer näher waren. Erst in den letzten zehn Minuten erspielten sich die Weltranglistenzweiten noch ein paar Abschlussgelegenheiten. Sowohl Oberdorf als auch Hegering verpassten den Einschlag aber knapp. So ziehen die Skandinavierinnen nicht nur ins Halbfinale ein und treffen dort am kommenden Mittwoch auf die Niederlande. Sie beenden darüber hinaus den Fluch gegen die Schwarz-Weiß-Goldenen und gewinnen nach 24 Jahren erstmals wieder ein Pflichtspiel gegen sie. Außerdem steht die Olympia-Teilnahme fest, wohingegen Deutschland zuschauen muss.

90 Spielende

90 Gerhardsson nimmt Zeit von der Uhr und schickt Hurtig für Rolfö auf den Platz.

90 Einwechslung bei Schweden -> Lina Hurtig

90 Auswechslung bei Schweden -> Fridolina Rolfö

90 Hegering köpft beinahe den Ausgleich! Nach Hereingabe von Popp von rechts im Sechzehner steigt die aufgerückte Innenverteidigerin höher als alle andere. Dabei kommt sie aber nicht mehr entscheidend unter den Ball und drückt ihn am langen Pfosten aus vier Metern drüber.

90 Lindahl packt nochmal zu! Nach Flachpass von links hämmert Däbritz einen Linkschuss aus halblinken 14 Metern aufs rechte Eck. Die Torfrau der Sverigedördaren steht aber gut und hält sicher.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

89 Blackstenius! Die Torschützin des 2:1 probiert sich in der gegnerischen Hälfte allein gegen Doorsoun, zieht von halblinks nach innen und feuert die Pille aus 22 Metern nicht allzu weit drüber.

88 Da haben wir die Chance für Deutschland! Marozsán flankt einen Freistoß vom rechten Flügel hoch auf den zweiten Pfosten. Lindahl rutscht unter dem Rund durch, sodass es Oberdorf auf den Schädel fällt. Ihr überraschter Kopfstoß aus halblinken neun Metern rauscht knapp links vorbei.

85 Bei den Weltranglistenneunten gibt es einen weiteren Tausch. Björn betritt den Rasen, Rubensson verlässt ihn.

85 Einwechslung bei Schweden -> Nathalie Björn

85 Auswechslung bei Schweden -> Elin Rubensson

84 Kein Elfmeter! Nach Ansicht der Bilder wird es bei der Entscheidung belassen, keinen Strafstoß auszusprechen. Eine wohl vertretbare Auslegung.

83 Bei dieser Aktion wird nun der VAR miteinbezogen. Offensichtlich könnte es ein Foul der Keeperin gewesen sein. Das wäre so wichtig für die Voss-Tecklenburg-Truppe!

82 Ui, ui, ui! Von links segelt eine Flanke an den skandinavischen Fünfmeterraum. Lindahl eilt heraus, faustet die Kugel ohne Rücksicht Verluste weg und rammt dabei auch Popp weg. Die 28-Jährige ist aber hart im Nehmen und macht weiter.

81 Im Stile einer Handballauswahl passen sich die Deutschen rund um den gegnerischen Sechzehner die Murmel zu. Etwas Richtiges bringen sie aber einfach nicht zustande.

78 Schult bewahrt ihre Elf vor dem 1:3! Jakobsson tankt sich durchs halbrechte Mittelfeld und lässt an der Strafraumkante mit einer Körpertäuschung Hegering alt aussehen. Aus rechten zwölf Metern drischt sie die Pille aufs Tor, doch Schult steht im Weg und pariert stark.

77 Ab geht's in die Schlussphase. Langsam läuft den Olympiasiegerinnen die Zeit aber so richtig davon.

74 Oberdorf fügt sich gleich mal mit einer Grätsche von hinten gegen Asllani ein, wobei sie aber vor allem den Ball spielt. Die Schwedin signalisiert kurze Schmerzen, muss aber einsehen, dass das ein faires Tackling war. Den Freistoß bekommt sie dennoch. Dann ist wieder Trinkpause.

72 Hegering klärt gegen Blackstenius! Ein sehr langes Zuspiel findet die gefährliche Angreiferin am gegnerischen Strafraum. Von links zieht sie quer durch die Box nach rechts, wird aber prima von Hegering bedrängt. Schließlich bringt sie keinen richtigen Abschluss zustande. Schult greift zu.

70 Letzter Tausch von Voss-Tecklenburg. Schüller geht raus und wird durch Oberdorf ersetzt. Damit rückt Popp aus ihrer tiefen Mittelfeldposition ins Sturmzentrum.

69 Einwechslung bei Deutschland -> Lena Oberdorf

69 Auswechslung bei Deutschland -> Lea Schüller

69 Die Doppelweltmeisterinnen suchen nun mehr oder weniger geduldig den Weg durch den gegnerischen Defensivverbund. Während die Tre Kronor auf Konter lauert, müssen sie nämlich langsam eine Bude erzielen.

66 Bei Fischer ist es wohl doch etwas Ernsteres. Angeschlagen, offenbar mit Oberschenkenproblemen, muss sie vom Feld. Ilestedt übernimmt positionsgetreu.

66 Einwechslung bei Schweden -> Amanda Ilestedt

66 Auswechslung bei Schweden -> Nilla Fischer

64 Fischer liegt nach einem Luftduell auf Höhe des Elfmeterpunktes am Boden. Mal schauen, ob die 34-Jährige weitermachen kann. Sind das bereits Krämpfe?

61 Über eine Stunde ist durch, die Bundesadlerinnen stehen mit dem Rücken zur Wsnd. Mindestens eine Bude muss noch her, um es in die Verlängerung zu schaffen. Gegen immer abgeklärte auftretende Schwedinnen wird es bei der drückenden Hitze nicht gerade ein leichtes Unterfangen.

58 Interessanter Versuch: Lindahl klärt rechts außerhalb des Sechzehners nur unzureichend in die Mitte der eigenen Hälfte. Letztlich kommt Däbritz zum Abschluss, aus mittigen 40 Metern will sie die zurückeilende Keeperin austricksen. Das funktioniert aber so gar nicht, die Kirsche düst links am Pfosten vorbei.

56 Gelbe Karte für Fridolina Rolfö (Schweden)

Rolfö tritt Magull ordentlich auf den Fuß und sieht dafür Gelb. In einem möglichen Halbfinale wäre sie damit gesperrt.

53 Nach etwas längerer Zeit mal wieder die Deutschen. Huth gibt von rechts hoch nach innen, wo Gwinn immerhin einen Eckball erzwingt. Währenddessen sinkt Schüller zu Boden, verletzt hat sie sich aber offensichtlich nicht. Der Standard verpufft letztlich.

50 Damit verpassen die Blau-Gelben ihren Kontrahentinnen natürlich einen frühen Schock. Der allerdings ist nach dem Ende der ersten Halbzeit nur konsequent. Diese Führung ist verdient.

48 Tooor für Schweden, 1:2 durch Stina Blackstenius

In Front gehen aber die Nordeuropäerinnen! Jakobsson vernascht rechts an der Strafraumkante Gwinn und flankt butterweich an den zweiten Pfosten. Dort nickt Rolfö aus acht Metern aufs lange Eck, Schult reagiert aber prima. Zu ihrem Unglück tropft der Abpraller direkt vor Blackstenius' Füße, die aus halbrechten vier Metern einnetzt.

46 Weiter geht's, bei der DFB-Auswahl kommt es zum Comeback: Marozsán kehrt nach ihrem Zehbruch zurück ins Team. Sie ersetzt Dallmann.

46 Einwechslung bei Deutschland -> Dzsenifer Marozsán

46 Auswechslung bei Deutschland -> Linda Dallmann

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause in Rennes, zwischen Deutschland und Schweden steht es 1:1. Dabei erwischten die Schwarz-Weiß-Goldenen einen starken Auftakt und machten von Beginn an eine gute Figur. Immer wieder gab es schnelle Pässe durch die Schnittstellen. Nach zehn Minuten kamen dann die Sverigedödaren besser in die Begegnung rein, fingen sich nach einem Ericsson-Aussetzer aber das 0:1. Wer nun mit einem Schock rechnete, wurde enttäuscht. Die Skandinavierinnen reagierten fast im Gegenzug mit dem Ausgleich und erarbeiten sich seitdem ordentlich Oberwasser. Vor allem nach der Trinkpause schwamm die deutsche Defensive ganz gewaltig. Es darf gespannt darauf geblickt werden, wie der zweite Durchgang verlaufen wird. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Voss-Tecklenburg-Elf hat seit einigen Minuten richtig Probleme mit den Angriffsbemühungen ihrer Gegnerinnen. Immer wieder gleicht die Abwehr einem chaotischen Durcheinander. Die Pause dürfte für sie sehr gelegen kommen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43 Bei Simon geht es nicht weiter. Die 26-Jährige hat es noch kurz probiert, muss aber runter. So kommt Maier ins Match und geht nach hinten rechts, Gwinn dafür auf die linke Außenbahn.

43 Einwechslung bei Deutschland -> Leonie Maier

43 Auswechslung bei Deutschland -> Carolin Simon

42 Einen langen Ball unterschätzt Hegering offenbar erneut. So muss sie vor der heranrauschenden Blackstenius mit dem Fuß zur Sache gehen. Schult, die die Murmel aufnehmen will, kickt das Ding dann ins Aus. Sicher sah das nicht aus.

42 Und die Ecke ist auch nicht ungefährlich: Wieder sieht Schult nicht gut aus, als sie unter der Hereingabe durchtaucht. Mehrere Deutsche können aber vor der Torlinie die Kopfbälle der Schwedinnen klären.

40 Simon sitzt am Seitenrand am Boden und scheint Probleme am Bein zu haben. Es bleibt zu hoffen, dass die Linksverteidigerin weitermachen kann. So richtig gut sieht das aber nicht aus.

37 Schon wieder geht es viel zu einfach! Blackstenius ist rechts im Strafraum nach tollem Pass von Rolfö total frei durch. Ihren hoch angesetzten Rechtsschuss entschärft Schult mit einer Faust zum Eckstoß, der bringt nichts ein.

35 Jetzt geht es weiter in Rennes, alle Spielerinnen konnten sich noch mal stärken.

32 Asllani schickt aus dem Mittelfeld Blackstenius durch den rechten Halbraum. Popp verteidigt aber klasse mit, drängt die Stürmerin ab und verhindert damit Schlimmeres. Das sah aussichtsreich aus. Dann ist Trinkpause.

31 Etwas mehr als eine halbe Stunde ist durch, wir bekommen ein intensives und durchaus schwungvolles Aufeinandertreffen zu sehen. Nach dem Führungstreffer von Magull besorgte Jakobsson beinahe postwendend den verdienten Ausgleich. Damit kassierten die Bundesadlerinnen das erste Gegentor der WM.

28 Nach Hereingabe von rechts von Magull kriegt Däbritz das Rund halblinks 15 Meter vor dem Tor vor die Füße. Dabei misslingt ihr die Ballannahme, mit dem langen Bein kriegt sie kein Zuspiel mehr zustande.

25 Damit ist nach 25 Zeigerumdrehungen der Ausgangspunkt des Matches wiederhergestellt. Schweden gleicht nach einem Bock von Hegering aus und belohnt sich für einen bisher guten Auftritt.

22 Tooor für Schweden, 1:1 durch Sofia Jakobsson

Und da ist auch schon der Ausgleich! Sembrant knallt einen Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte einfach mal nach vorne. Hegering springt unter der Kirsche durch, so startet Jakobsson in ihrem Rücken durch und zieht nach halbrechts in die Box. Aus zwölf Meter überwindet sie Schult mit einem Abschluss in die linke untere Ecke. Die Torhüterin ist noch dran, kann den Versuch aber nicht mehr entscheidend ablenken.

19 Schüller! Nach Hereingabe von der rechten Strafraumkante steigt die Angreiferin links vom Strafstoßpunkt hoch und köpft die Kirsche aufs Tor. Lindahl hat damit aber nicht allzu viele Probleme.

16 Tooor für Deutschland, 1:0 durch Lina Magull

Und da ist das 1:0 für die DFB-Elf! Däbritz fängt einen katastrophalen Pass von Ericsson im Aufbauspiel in der gegnerischen Hälfte ab. Mit Riesenschritten rennt sie von rechts in die Mitte und steckt klasse an den Elfmeterpunkt zur einlaufenden Magull durch. Die 24-Jährige nimmt die Kugel an und tunnelt Lindahl mit einem halben Seitfallzieher.

15 Nach einer schwächeren Anfangsphase übernehmen die Damenslaget langsam ein wenig das Kommando. Immer öfter geht es schnell durchs Zentrum. Aber auch Deutschland ist voll drin in der Partie. So entwickelt sich ein offener Schlagabtausch

12 Dicke Möglichkeit für die Tre Kronor! Jakobsson läuft im richtigen Moment los und taucht plötzlich frei vor Schult auf. Aus spitzem linken Winkel scheitert sie mit ihrem Flachschuss an einer tollen Fußabwehr der Torfrau. Bei der folgenden Ecke sieht sie nicht so gut aus, faustet ins Leere, hat aber Glück, dass es Abstoß gibt.

10 Jetzt sind sie unaufmerksam! Simon gibt die Pille im eigenen Sechzehnmeterraum leichtfertig her, so spritzt Asllani dazwischen und flankt halbhoch von der Grundlinie nach innen. Schult und Hegering sind sich uneins, dann kann die Defensive aber doch klären.

9 Was die Olympiasiegerinnen hier bisher anbieten ist durchaus ansehnlich. Immer wieder geht es mit schicken Pässen in die Schnittstelle durch die schwedische Abwehr. Echte Torgelegenheiten lassen aber noch auf sich warten.

6 ...da hätte mehr draus werden können. Magull hebt das Spielgerät über die Mauer, Lindahl ist aber rechtzeitig da und fängt das Ding sicher ab.

5 Fischer lässt Dallmann 18 Metern leicht halbrechts vor dem eigenen Gehäuse auflaufen. Das ist eine interessante Situation...

4 Der erste interessante Angriff gehört den Deutschen: Simon wird wunderbar auf dem linken Flügel in die Tiefe geschickt. Hier gibt sie gleich weiter in den Lauf von Magull, die jedoch abgelaufen wird. Es gibt immerhin Ecke, die nickt Popp aus zehn Metern relativ mittiger Position in Lindahls Arme.

1 Auf geht's in Rennes.

1 Spielbeginn

Als Schiedsrichterin agiert beim heutigen Kräftemessen die Französin Stéphanie Frappart. Die 35-Jährige pfeift bereits bei ihrer zweiten Weltmeisterschaft (zuletzt in Kanada vor vier Jahren) und kommt beim aktuellen Turnier zu ihrem dritten Einsatz. Zuvor leitete sie die Matches zwischen Argentinien und Japan (0:0) sowie zwischen den Niederlanden und Kanada (2:1). Unterstützt wird sie an den Seitenlinien von ihrer Landsfrau Manuela Nicolosi und der Irin Michelle O'Neill.

Der direkte Vergleich beider Länder spricht eine klare Sprache. Von 28 Duellen entschieden die Schwarz-Weiß-Goldenen 20 für sich, hinzu gesellen sich ein Remis und sieben Niederlagen. Die letzte dieser Art ereignete sich 2015 beim Freundschaftsspiel in Portugal (2:4), bei einem Aufeinandertreffen auf Pflichtebene 1995 bei der WM in Schweden (2:3). Besonders in Erinnerung dürften aber die letzten Triumphe sein. 2015 in Kanada im Achtelfinale (4:1) und im Finale der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro (2:1) fügten sie dem Damlandslaget empfindliche Pleiten zu.

DFB-Trainerin Martina Voss-Tecklenburg geht indes von einer “engen und spannenden Partie“ aus. “Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Am Ende wird es davon abhängen, wer weniger Fehler begeht oder die Fehler des anderen ausnutzt. Und man braucht auch ein bisschen Spielglück“, ist sich die 51-Jährige sicher. Innenverteidigerin Sara Doorsoun derweil möchte von den Kampfansagen der Schwedinnen nichts wissen: “Es ist mir relativ egal, was sie sagen. Wir werden uns darüber nicht den Kopf zerbrechen. Wir wissen um unsere Stärke“. Klingt eindeutig, immerhin stünde mit einem Weiterkommen die Olympia-Qualifikation fest.

Tre-Kronor-Coach Peter Gerhardsson befürchtet jedenfalls, dass es eine zähe Angelegenheit mit den aktuellen Olympiasiegerinnen werden könnte: “Es wird auf Kleinigkeiten ankommen, denn es wird schwierig, gegen Deutschland Tore zu erzielen. Aber manchmal ist ein 1:0 ja ausreichend“. Ein besonderer Dorn im Auge ist seiner Auswahl die Negativserie gegen die Deutschen; seit 1995 konnte seine Nation kein Pflichtspiel mehr gegen sie gewinnen. “Es ist Zeit, die Geschichte zu ändern. Wir haben es satt, von diesem verdammten Deutschland-Spuk zu hören“, gibt sich Defensivfrau Eriksson trotzig.

Auch die Sverigedödaren kennen sich allerdings mit Weltmeisterschaften aus. Seit 1991 waren sie jedes Mal dabei, in jenem Jahr und 2011 wurden sie jeweils Dritter. Die bitterste Erfahrung war dabei wohl die Niederlage im Finale 2003 gegen den heutigen Gegner, somit ist der Vize-WM-Titel bisher das beste Abschneiden. Für den ganz großen Wurf hat es noch nicht gereicht – vielleicht ist 2019 ja das goldene Jahr?

Schauen wir zwischendrin auf die Aufstellungen. Deutschland wechselt mit Blick auf die vergangene Begegnung zwei Veränderungen vor. Simon und Dallmann verdrängen Schweers und Leupolz zunächst auf die Bank. Außerdem nimmt auch Marozsán wieder auf selbiger Platz. Schweden hingegen nimmt keine Wechsel vor und vertraut auf dieselben elf Akteurinnen.

Apropos kein Gegentor: Diesem Phänomen sind die Bundesadlerinnen auch derzeit auf der Spur. Nach dem sicheren Gruppensieg gegen China (1:0), Spanien (1:0) und Südafrika (4:0) stand in der ersten K.O.-Runde die Aufgabe gegen Nigeria an, die souverän gelöst wurde (3:0). So weit so gut, steht aber nun wohl die bisher schwerste Hürde an. Mal sehen, ob die Null hinten weiterhin Bestand haben wird.

Zwei WM-Titel stehen für die deutschen Damen bisher zu Buche, im besten Fall soll in diesem Jahr zu Rekordsieger Amerika aufgeschlossen werden. 2003 besorgte Nia Künzer per Golden Goal (übrigens gegen Schweden im Endspiel) den entscheidenden Treffer (2:1), 2007 gelang gegen Brasilien (2:0) im Finale die Verteidigung – ein Novum im Frauenfußball, zudem gab es im Verlauf des Turniers kein einziges Gegentor.