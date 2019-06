90 Fazit:

England gewinnt mit 1:0 gegen Argentinien, übernimmt die Gruppenführung und zieht in das Achtelfinale ein! Die Elf von Phil Neville biss sich am dichten Abwehrbollwerk der Südamerikanerinnen lange Zeit die Zähne aus und kam kaum zu klaren Chancen. Nur nach einer knappen halben Stunde war die "Albiceleste" einmal unaufmerksam und verschuldete durch ein Foul von Agustina Barroso an Alex Greenwood einen Elfmeter. Vanina Correa lenkte den strammen Strafstoß von Nikita Parris allerdings mit einer tollen Parade zur Seite. Nach einer gespielten Stunde wagte sich Argentinien zum ersten Mal ein wenig aus dem Schneckenhaus und kassierte dadurch den einzigen Treffer am heutigen Abend: Bethany Mead hatte auf links viel Platz und legte in die Mitte zu Jodie Taylor, die nur noch den Fuß hinhalten musste. In der letzten halben Stunde ließen die "Three Lionesses" nichts mehr anbrennen und brachten die Führung souverän über die Zeit. Auch die Argentinierinnen haben trotz der Niederlage noch Chancen auf das Weiterkommen, ein Sieg gegen Schottland ist am letzten Spieltag aber fast schon Pflicht.

90 Spielende

90 Rachel Daly bringt von der rechten Seite eine Flanke auf den langen Pfosten, wo Georgia Stanway in die Arme von Vanina Correa köpft. Jetzt ist die Nachspielzeit aber schon so gut wie vorbei.

90 180 Sekunden sind bereits um. Kein einziges Mal war die argentinische Elf in dieser Zeit am Ball.

90 Vier Minuten stehen noch auf der Uhr. Das Leder zirkuliert aber weiterhin durch die Reihen der Engländerinnen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Durch die zahlreichen Auswechslungen kommt derzeit kaum Spielfluss auf. Die Argentinierinnen scheinen nicht ernsthaft daran zu glauben, hier noch einen Punkt mitzunehmen.

90 Einwechslung bei Argentinien -> Yael Oviedo

90 Auswechslung bei Argentinien -> Sole Jaimes

89 Einwechslung bei England -> Karen Carney

89 Auswechslung bei England -> Fran Kirby

88 Die auffällige, aber in manchen Szenen etwas unglücklich wirkende Nikita Parris macht Platz für die US-Legionärin Rachel Daly.

87 Einwechslung bei England -> Rachel Daly

87 Auswechslung bei England -> Nikita Parris

85 England verbucht weiterhin deutlich mehr Ballbesitz und nistet sich in der gegnerischen Hälfte ein, spielt aber nicht mehr so zwingend nach vorne.

83 Der "Albiceleste" bleiben mit Nachspielzeit noch rund zehn Minuten. Es ist allerdings schwer vorzustellen, wie die Mannschaft von Carlos Borrello zu einem Treffer kommen soll.

81 Mit Bethany Mead verlässt die wohl auffälligste Akteurin in den Reihen der "Three Lionesses" den Platz. Georgia Stanway von Manchester City ersetzt sie.

81 Einwechslung bei England -> Georgia Stanway

81 Auswechslung bei England -> Bethany Mead

80 Im Aufbau verliert Lucy Bronze leichtfertig den Ball. Beim anschließenden Konter der Argentinierinnen geht es allerdings viel zu langsam, England kann sich wieder sortieren.

77 Vanesa Santana ersetzt Benítez im Mittelfeld. Frische Kräfte können den pausenlos anlaufenden Argentinierinnen nicht schaden.

77 Einwechslung bei Argentinien -> Vanesa Santana

77 Auswechslung bei Argentinien -> Lorena Benítez

75 Lorena Benítez darf sich das Leder an der Mittellinie zum Freistoß hinlegen. England kann die Hereingabe nicht klären und ermöglicht der eingewechselten Mariana Larroquette den Abschluss, Carly Telford hat mit dem Kullerball aber keine Probleme.

73 Mit Mariana Larroquette verfügen die Argentinierinnen mittlerweile über eine zweite Sturmspitze. Ähnlich wie Sole Jaimes ist sie aber vor allem als erste Verteidigerin gefordert.

72 Bethany Mead schlägt aus dem linken Halbfeld eine tolle Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Jill Scott erneut mit dem Kopf rankommt und wieder nur knapp zu hoch ansetzt.

70 Den anschließenden Freistoß aus 25 Metern führt Steph Houghton kurz aus, Fran Kirby kann sich an der linken Strafraumgrenze aber nicht durchsetzen.

69 Gelbe Karte für Agustina Barroso (Argentinien)

Mit Agustina Barroso wird auch die zweite argentinische Innenverteidigerin verwarnt.

68 Einwechslung bei Argentinien -> Mariana Larroquette

68 Auswechslung bei Argentinien -> Estefanía Banini

66 Nun zeigt auch Vanina Correa erstmals Schwäche. Eine Ecke von links lässt die Torfrau aus den Händen gleiten, doch eine Mitspielerin ist zur Stelle und klärt.

65 Doch es sind weiterhin die "Three Lionesses", die mutig nach vorne spielen. Lucy Bronze rückt weit auf und holt an der rechten Torauslinie die nächste Ecke heraus. Jill Scott köpft nur knapp über den Kasten!

63 Jetzt müssen die Südamerikanerinnen beweisen, dass sie auch einen Plan B in der Tasche haben. Mal sehen, ob sie nun offensiv in Erscheinung treten können.

61 Tooor für England, 1:0 durch Jodie Taylor

Jetzt ist es passiert! Argentinien ist ein wenig aufgerückt und die Engländerinnen nutzen die frei gewordenen Räume. Bethany Mead hat auf der linken Strafraumseite viel Platz und schlägt eine flache Hereingabe auf Jodie Taylor, die am langen Eck nur noch einschieben muss!

60 Doch auch die weit vom Kasten weggezirkelte Hereingabe pflückt die erfahrene Vanina Correa sicher aus der Luft.

59 Die Zeit verrinnt und England findet weiterhin nicht den Schlüssel zum Tor. Vielleicht sorgt nun mal ein Eckball von links für Gefahr.

56 Und wieder hält Vanina Correa die Null fest! Diesmal kommt Jodie Taylor aus kurzer Distanz zum Kopfball. Den zu zentralen Versuch fängt die Keeperin ohne nachzufassen.

54 Nach langer Zeit können die Südamerikanerinnen mal durchatmen. Bethany Mead begeht ein Stürmerfoul und ermöglicht der "Albiceleste" einen Freistoß in der eigenen Hälfte.

52 Die chinesische Unparteiische berät sich mit dem Videoassistenten über ein mögliches Handspiel. Eliana Stábile bekommt das Leder im Getümmel aber an die Schulter, der Pfiff bleibt aus.

51 Die Gefoulte führt selbst aus. Argentinien kann nur halbherzig klären und Nikita Parris kommt im Rückraum zum Abschluss. Wieder ist Vanina Correa zur Stelle und wehrt den strammen Schuss aus zehn Metern zur Seite ab!

50 Nun geht es über links. Alex Greenwood bekommt von Florencia Bonsegundo einen Schlag ab und holt einen gefährlichen Freistoß heraus.

49 Auf der Gegenseite kommt es wieder zum Duell Parris vs. Stábile. Diesmal behält die Argentinierin die Überhand, es gibt Abstoß für die "Albiceleste".

48 Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte hat Sole Jaimes plötzlich viel Platz. Die Angreiferin steht aber haarscharf im Abseits.

47 England legt sofort wieder den Vorwärtsgang ein. Nikita Parris lässt auf rechts Eliana Stábile ins Leere laufen und bringt halb Schuss, halb Flanke auf den Kasten. Die Kugel segelt nur knapp am langen Eck vorbei!

46 Sole Jaimes führt den Anstoß in die zweite Hälfte aus. Hält der argentinische Defensivverbund auch in den kommenden 45 Minuten?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die argentinische Elf bleibt auch nach 45 Minuten des zweiten Gruppenspiels ohne Gegentor. Trotz aller Dominanz fand England wie zuvor schon Japan kaum ein Mittel gegen das südamerikanische Abwehrbollwerk. Aus dem Spiel heraus kamen einzig ein paar harmlose Kopfbälle zu Stande. In der 28. Minute hatten die "Three Lionesses" eine klare Chance, denn Agustina Barroso verschuldete mit einem ungestümen Foul gegen Alex Greenwood einen Elfmeter. Doch Torfrau Vanina Correa war zur Stelle und lenkte den gar nicht schlecht geschossenen Strafraum von Nikita Parris mit einer Riesenparade zur Seite. Mal sehen, was den Engländerinnen im zweiten Durchgang einfällt.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Jade Moore (England)

Argentinien klärt und kontert. Sturmspitze Sole Jaimes kann von Jade Moore nur mit einem taktischen Foul gestoppt werden und holt sogar noch einen Freistoß heraus!

45 Es gibt 120 Sekunden Nachschlag. Nikita Parris holt mit einer von Eliana Stábile abgeblockten Hereingabe noch einen Eckball heraus.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Zwei Minuten vor Abpfiff der ersten Hälfte liegt Ruth Bravo bereits mit einem Krampf auf dem Boden. Das ständige Hinterherrennen fordert eine Menge Kraft.

41 Erneut verhindert Vanina Correa den Gegentreffer! Bethany Mead kommt von der linken Strafraumseite zum Abschluss und visiert aus zehn Metern das lange Eck an, doch die heute überragend aufgelegte Schlussfrau lenkt die Kugel mit dem ausgestreckten Fuß gerade noch zur Seite!

40 Der anschließende Freistoß sorgt für Chaos im argentinischen Sechzehner. Jodie Taylor fällt der Ball ein Meter vor dem Kasten vor die Füße, doch die Angreiferin steht beim Zuspiel von Bethany Mead im Abseits.

39 Gelbe Karte für Aldana Cometti (Argentinien)

Die Innenverteidigerin rückt aus der Kette und sieht für ihr Halten gegen Lucy Bronze den ersten gelben Karton der Partie.

38 Doch nach Toren steht auf beiden Seiten weiterhin die Null. Jill Scott versucht es mal aus der zweiten Reihe, setzt das Leder aber rund einen Meter über das Aluminium.

37 153 zu 27 steht es derzeit nach gelungenen Zuspielen. Bei einer Passquote unterhalb der 50 Prozent ist es kein Wunder, dass es Argentinien kaum über die Mittellinie schafft.

35 Bethany Mead versucht es mal im Alleingang und dribbelt sich von links in den Sechzehner. Die Elfmeter-Verursacherin Agustina Barroso macht ihren Fehler aber wieder gut und stoppt die Angreiferin diesmal mit absolut fairen Mitteln.

34 Auf der linken Seite hat Alex Greenwood keine Aussicht mehr auf Ballgewinn und schubst ihre Gegenspielerin Florencia Bonsegundo um.

33 England bleibt weiter am Drücker, scheint aber langsam die Geduld zu verlieren. Bei den "Three Lionesses" schleichen sich gerade zu viele Ungenauigkeiten ein.

30 Die 35-jährige Vanina Correa hält ihren Kasten bei diesem Turnier weiterhin sauber. Bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften hatte Argentinien in jedem Spiel mindestens ein Gegentor kassiert.

28 Elfmeter verschossen von Nikita Parris, England

Unglaublich, Vanina Correa hält! Der halbhohe Versuch von Nikita Parris ist gar nicht so schlecht, doch die Torwärtin taucht rechtzeitig in das aus ihrer Sicht linke Eck ab und lenkt die Kugel an den Pfosten und von dort zur Seite!

27 Elfmeter für England! Bethany Mead wird auf dem linken Flügel geschickt und legt von der Torauslinie zu Alex Greenwood zurück. Die aufgerückte Linksverteidigerin wird von Agustina Barroso umgegrätscht. Da gibt es keine zwei Meinungen!

25 Bei ruhenden Bällen wirkt die "Albiceleste" nicht ganz so sattelfest. Eine Hereingabe von Bethany Mead segelt lange durch den Sechzehner und kann nur mit Mühe geklärt werden.

24 In dieser Phase ist die Partie von Standards geprägt. Die Engländerinnen führen einen Freistoß kurz aus und setzen über mehrere Stationen Jodie Taylor in Szene. Die Angreiferin holt im Getümmel am linken Pfosten immerhin einen Eckball heraus!

22 Nun verbucht Argentinien den ersten Torabschluss! Einen Freistoß von der Mittellinie kann Ruth Bravo mit dem Kopf verlängern, Keeperin Carly Telford freut sich aber über den dankbaren Ball in ihre Arme.

20 Auch nach 20 Minuten müssen die Engländerinnen weiter auf die erste klare Torchance warten. Bisher stehen nur zwei eher ungefährliche Kopfbälle zu Buche.

18 Die "Three Lionesses" erhöhen ein wenig das Tempo. Jill Scott ist auf rechts frei durch, ihre flache Hereingabe landet aber wieder in den Armen von Torfrau Vanina Correa.

16 Houghton versucht es direkt, zirkelt das Leder aus halblinker Position jedoch recht deutlich über den Querbalken.

15 Lorena Benítez leistet sich das nächste Foul. Diesmal ist die Entfernung zum Tor deutlich geringer, Alex Greenwood und Steph Houghton stehen aus 20 Metern zur Ausführung bereit.

14 Eliana Stábile steigt an der Seitenlinie überhart gegen die Rechtsverteidigerin Lucy Bronze ein, kommt aber gerade noch um den gelben Karton herum.

13 Eine Hereingabe von Lucy Bronze landet nun mal auf dem Schädel von Jill Scott, die aus knapp zehn Metern einen potenten, aber zu unplatzierten Kopfball in die Arme von Correa bringt.

11 Mit einem Steilpass aus der Zentrale wird Bethany Mead in den Sechzehner geschickt, doch Vanina Correa kommt rechtzeitig heraus und nimmt das Leder vor der startenden Angreiferin auf.

10 Zehn Minuten sind rum. England ist in der Anfangsphase spielbestimmend, hat aber wie am ersten Spieltag schon die Japanerinnen Probleme, den dicht gestaffelten argentinischen Defensivverbund zu überwinden.

8 Bethany Mead überläuft auf der linken Außenbahn die neu in die Startelf gerückte Adriana Sachs, bekommt die Kugel von der Torauslinie aber nicht mehr in den Rückraum gespitzelt.

6 Erstmals schafft es Argentinien in das letzte Drittel. Sole Jaimes weiß sich auf dem rechten Flügel aber nur mit einem Stürmerfoul zu helfen.

5 Es geht bislang nur in eine Richtung. Ruth Bravo drischt das Leder vom eigenen Strafraum zwar mal weit nach vorne, doch sofort halten die Engländerinnen das Leder wieder in ihren Reihen.

3 Nikita Parris schlägt von rechts die nächste Flanke in die Mitte. Diesmal ist Aldana Cometti zur Stelle und klärt.

1 Mit Anstoß für die "Three Lionesses" geht es los! Das heute weinrot gekleidete Team legt sofort den Vorwärtsgang ein und kommt über die aufgerückte Lucy Bronze zum Kopfball, Vanina Correa muss aber nicht eingreifen.

1 Spielbeginn

Es laufen bereits die Hymnen. In der Stadt am Ärmelkanal herrscht eine tolle Atmosphäre, eine Großzahl an Fans hat sich im rund 25.000 Zuschauer fassenden Stade Océane eingefunden und das Wetter spielt mit.

Die Schiedsrichterin der heutigen Begegnung heißt Qin Liang und kommt aus China. Ihr stehen mit Fang Yan eine Landsfrau und mit Kyoung-min Kim eine Südkoreanerin zur Seite.

Auf argentinischer Seite wechselt Carlos Borrello nur auf einer Position: Die bereits erwähnte Adriana Sachs übernimmt für Virginia Gómez den Part der Rechtsverteidigerin.

Im Vergleich zum ersten Gruppenspiel nimmt der 42-jährige Übungsleiter vier Veränderungen vor: Abbie McManus, Jade Moore und Jodie Taylor rücken für Millie Bright, Keira Walsh und Ellen White auf das Feld. Carly Telford hütet für Karen Bardsley das Tor.

Der englische Coach Phil Neville erwartet heute einen aufopferungsvollen Gegner: "Sie werden sicher kampfbetont agieren und die Partie sehr emotional angehen, denn sie haben nach dem ersten Gruppenspiel ein stolzes Land hinter sich."

"Albiceleste"-Verteidigerin Adriana Sachs betonte im Vorfeld der heutigen Partie: "Für uns ist dieses Spiel ähnlich wie das gegen Japan. Wir gehen raus und spielen, so wie immer. Es wird wieder schwierig, aber ich glaube an diese Mannschaft, wir glauben immer an uns".

Einmal kam es in der WM-Geschichte der Frauen bereits zu einem direkten Duell zwischen England und Argentinien: 2007 in China setzten sich die Europäerinnen mit 6:1 durch.

Für die argentinische Auswahl geht es darum, an den ersten Punkt überhaupt bei einer WM anzuknüpfen und sich möglicherweise auch über den dritten Platz für die nächste Runde zu qualifizieren. Bekanntlich kommen im Turnier auch die besten sechs von acht Gruppendritten weiter.

Da sich Japan am Nachmittag mit 2:1 gegen Schottland durchsetzte, kann England mit einem heutigen Sieg bereits den Einzug in das Achtelfinale klar machen.

Den Argentinierinnen gelang es zum Auftakt, gegen Titelkandidat Japan ein torloses Unentschieden zu halten. Trotz teilweise drückender Überlegenheit der Asiatinnen ließen die Südamerikanerinnen aber nur wenig zu.

England gewann am ersten Spieltag das Nachbarschaftsduell gegen Schottland mit 2:1. Nikita Parris vom Punkt und Ellen White stellten schon im ersten Durchgang einen komfortablen Vorsprung her, den Schottinnen gelang zehn Minuten vor Schluss nur noch der Anschlusstreffer.