90 Fazit:

Und dann ist es vorbei! England schlägt Kamerun in einem dramatischen Spiel mit 3:0 und schnappt sich die dritte Fahrkarte für das Viertelfinale. Dabei fällt das Ergebnis aber höher aus, als es der Verlauf tatsächlich war, denn die Löwinnen aus Kamerun warfen heute ebenfalls viel rein und überzeugten vor allem durch ihren emotionalen Auftritt. Am Ende war das Glück aber nicht auf der Seite der Afrikanerinnen, die sich schon im ersten Durchgang einen folgenschweren Rückpass-Fehler leisteten und den Gegner damit früh in Führung brachten. Zwar ließ sich die Truppe von Coach Alain Djeumfa Defrasne davon zunächst nicht unterkriegen, das 2:0 von Ellen White, deren Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erst aberkannt und dann doch gegen wurde, brachte Kamerun aber in Rage und aus dem Konzept. Nachdem zunächst schon ein Spielabbruch durch die Afrikanerinnen gedroht hatte, ging das Spiel dann aber doch regelkonform in den zweiten Durchgang, nur um hier gleich den nächsten Tumult auszulösen. Diesmal blieb ein Treffer von Ajara Nchout aberkannt und sorgte für Fassungslosigkeit bei Spielerinnen und Anhang in Rot, Gelb und Grün. Nach erneuten Momenten des Aufruhrs ging es aber erneut weiter, England fuhr unbeirrt fort und machte mit dem 3:0 aus der 58. Minute den Sack zu. Anschließend hatte Kameruns Alexandra Takounda zwar noch die Chance zum Anschluss, doch auch der Ehrentreffer blieb den Löwinnen heute verwehrt. So zieht England in die Runde der besten Acht und trifft hier auf Norwegen.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Alexandra Takounda (Kamerun)

Viel Lärm um nichts! Einige Engländerinnen hatten zwar die Rote Karte gefordert, Liang Qin begnügt sich aber mit dem gelben Karton.

90 Alexandra Takounda revanchiert sich für den satten Check und tritt Steph Houghton heftig aufs rechte Sprunggelenk. Wieder geht die Hand der Schiedsrichterin zum Ohrhörer. Es gibt nochmal Videobeweis!

90 Für Referee Liang Qin bleibt es auch jenseits der 90. Minute ein stressiger Tag. Im Sechzehner der Engländerinnen wird Alexandra Takounda geblockt und zu Boden gestreckt. Diesmal bleibt Videoref Dankert aber still.

90 England übernimmt in der Nachspielzeit wieder das Spielgerät, nimmt das Tempo raus und schickt den Ball etwas ziellos durch die eigenen Reihen. Viel passiert hier wohl nichtmehr.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

Hier ist noch lange nicht Schluss. Aufgrund der Diskussionen im Anschluss an das nicht gegeben Tor, gibt es hier einen üppigen Nachschlag.

89 K.o. für Aurelle Awona! Die Verteidigerin aus Kamerun will einen Eckball von links per Kopfball klären, bekommt das Leder aber genau ins Gesicht und geht getroffen zu Boden. Kollegin Ngo Ndom muntert kurz auf, dann geht es auch schon wieder weiter.

86 Den Löwinnen gehen jetzt deutlich die Kräfte aus. Ninon Abena probiert es zwar nochmal mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, der Versuch kommt aber kaum bis zum Tor und endet als harmlose Beute für Karen Bardsley.

84 Einwechslung bei England -> Leah Williamson

84 Auswechslung bei England -> Nikita Parris

83 Jodie Taylor hat die nächste Chance und überwindet die Schlussfrau mit einem leichten Heber. Die Kugel rollt schon auf den leeren Kasten zu, doch Estelle Johnson ist dazwischen und schiebt den Ball am linken Pfosten vorbei.

81 Mit Anbruch der letzten zehn Minuten drehen die Britinnen nochmal am Temporegler. Nikita Parris schickt einen scharfen Flachpass in die Mitte, doch Annette Ngo Ndom ist vor der Einschussbereiten Lucy Staniforth zur Stelle.

78 Einwechslung bei England -> Lucy Staniforth

78 Auswechslung bei England -> Jill Scott

78 Den gibt es nicht! Qin hat sich schnell entschieden und winkt die Szene ab. Weiter geht's!

78 Liang Qin greift sich schon wieder ans Ohr und läuft zum Reviewarea. Gab es da etwa noch ein Foul an Fran Kirby? Die Konsequenz wäre ein Strafstoß für England.

77 Ajajaj! Kirby, Parris und Taylor haben den Ball an der Sechzehnerkante und können sich im Grunde die Schützin aussuchen. Schlussendlich übernimmt es Letztere, drischt das Leder aber ungestüm auf die Tribüne.

75 Kamerun probiert sich mit robustem Körpereinsatz zurück ins Gespräch zu bringen, wird den technisch überlegenen Lionesses inzwischen aber nur noch selten Gefährlich. So zerfasert das Geschehen zusehens.

72 Knapp 20 Minuten vor Schluss ist hier aber schon weitestgehend die Luft raus. Das liegt vor allem daran, dass die Britinnen nicht mehr tun als nötig, während die Kamerunerinnen bemüht sind, wohl aber immer noch mit dem unglücklichen Spielverlauf hadern.

69 Das muss doch das 4:0 sein! Annette Ngo Ndom lässt eine harmlose Flanke von der rechten Seite fallen und lädt Jodie Taylor zum Treffer ein. Die Angreiferin bekommt das Leder aber nicht über die Linie gedrückt, genauso wenig wie Toni Duggan, die auch den Rebound nicht ins Netz bekommt.

68 Einwechslung bei Kamerun -> Ninon Abena

68 Auswechslung bei Kamerun -> Michaela Abam

66 Nikita Parris hat noch Körner übrig und nimmt auf der rechten Außenbahn Tempo auf. Der Antritt reicht, um den Ball im Spiel zu halten, für mehr aber nicht, weil die Verteidigung dazwischen geht.

64 Einwechslung bei England -> Jodie Taylor

64 Auswechslung bei England -> Ellen White

63 Einwechslung bei Kamerun -> Ysis Sonkeng

63 Auswechslung bei Kamerun -> Augustine Ejangue

63 Auf der anderen Seite drehen sie derweil weiter auf. Ellen White streichelt einen Heber (fast) perfekt über die Torhüterin und auf den langen, rechten Knick. Am Ende fehlen dem Versuch nur wenige Zentimeter zum Erfolg.

61 Die Löwinnen zeigen sich von dem erneuten Gegenschlag aber wenig beeindruckt und laufen weiter fleißig an. Viel mehr als halbbare Flanken bringen die Afrikanerinnen bisher aber nicht zu Stande.

58 Tooor für England, 3:0 durch Alex Greenwood

England macht den Deckel drauf! Eine einstudierte Ecke von links rauscht flach in den Sechzehner der Afrikanerinnen und landet im Rückraum des Sechzehners zielgenau auf dem Schlappen von Alex Greenwood, die das Leder locker in die rechte Ecke donnert.

57 Die Enttäuschung der Fans bekommen aktuell vor allem die Engländerinnen zu spüren, die bei jedem Ballgewinn gnadenlos ausgepfiffen werden. Aus dem Konzept bringt es die Lionesses bisher aber noch nicht.

56 Schon wieder Takounda! Erneut ist die Angreiferin auf und davon und bekommt dieses Mal auch Karen Bardsley überwunden. Den Heber über die Torhüterin bekommt Alex Greenwood zwar geklärt, ein möglicher Treffer hätte wegen Abseits aber ohnehin nicht gezählt.

54 Kamerun hält den Kopf oben und ist schon wieder vor dem Tor! Ausgerechnet die frischeingewechselte Alexandra Takounda luchst Alex Greenwood den Ball ab und steht dann alleine vor dem Kasten. Im Eins-gegen-Eins behält Karen Bardsley aber die Oberhand und rettet für die Kollegin.

53 Einwechslung bei Kamerun -> Alexandra Takounda

53 Auswechslung bei Kamerun -> Gaëlle Enganamouit

47 Das Tor zählt nicht! Erneut schaltet sich sofort der Videoassistent ein und erkennt den Treffer ab. Grund: Beim Zuspiel von Nchout hat Aboudi Onguene wohl ein Bein im Abseits. Kamerun kann es nicht fassen und ist drauf und dran das Feld zu verlassen.

47 Ist das der Anschluss? Karen Bardsley will den Ball hinten raus knallen, schickt die Murmel aber direkt zu Ajara Nchout, die sofort für Gabrielle Aboudi Onguene auflegt. Die Außenstürmerin legt sich die Kugel kurz auf der Außenbahn zurecht und spielt dann einen perfekten Querpass, den Nchout linksunten ins Netz drischt.

46 Der Eklat bleibt vorerst aus! Kamerun hadert zwar weiter schlicht mit der Entscheidung der Schiedsrichterin, führt das Spiel einstweilen aber anstandslos fort.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine unaufgeregte erste Hälfte endet mit einem furiosen Finale und einer 2:0-Führung für die Lionesses. Dabei hatte alles wie erwartet begonnen: England kam besser aus der Kabine, riß das Geschehen schnell an sich und stellte alles auf Offensive. Während den Afrikanerinnen nur noch die Verteidigerrolle blieb, setzten die Europäerinnen vor allem auf Angriffe über rechts. Einer davon endete mit einer Flanke, die Ejangue zur eigenen Torhüterin spielte und damit einen indirekten Freistoß aus dem Fünfmeterraum verursachte. Die Einladung ließ sich Steph Houghton nicht entgehen und markierte kurzerhand die Führung für die Favoritinnen. In der unmittelbaren Folge hatten dann auch weiter die Britinnen das Heft des Handelns in der Hand, ließen dem Gegner aber immer mehr Raum zum kontern. Als dann kurz vor Schluss schon einiges für einen Ausgleich sprach, netzte Ellen White plötzlich zum 2:0. Der Treffer wurde zunächst wegen Abseits nicht gegeben, nach kurzer Überprüfung des Videorefs aber doch noch anerkannt. Die Kameruner Löwinnen zeigten sich mit dieser Entscheidung anschließend sehr unzufrieden und verweigerten kurzzeitig den Anstoß, doch Schiedsrichterin Liang Qin konnte schlichten und die Teams, mit einiger Verzögerung, in die Pause schicken.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Was ist denn jetzt los? Kamerun ist stocksauer und absolut nicht einverstanden mit der Entscheidung der Schiedsrichterin. Statt das Spiel mit dem Anstoß fortzuführen, sammeln sich die Afrikanerinnen bockig in einem Kreis in der eigenen Hälfte. Erst nach genauerer Aufklärung durch Liang Qin wird der Ball wieder bewegt.

45 Tooor für England, 2:0 durch Ellen White

Nein, der Treffer zählt! Mit einem perfekten Pass durch die Lücke in der Abwehr hebelt Lucy Bronze die gesamte Verteidigung der Kamerunerinnen aus und bringt Ellen White in Stellung. Alleine im Sechzehner schaut sich die Stürmerin kurz die Torfrau aus und schlenzt das Leder gekonnt in die linke, untere Ecke.

45 Da ist Ellen White! Mit dem gefühlt zweiten Ballkontakt versenkt die Stürmerin die Kugel in den Maschen. Einziges Problem: Beim Zuspiel von Lucy Bronze stand die Stürmerin wohl im Abseits. Oder? Die Refs schauen sich das Ganze nochmal an.

45 Lucy Bronze hat irgendwo nochmal Luft gefunden und tankt sich entschlossen durch die Zentrale. Nach zwei gewonnenen Zweikämpfen will die Engländerin einen flatternden Ball aus der Luft zur Flanke umformen. Das Vorhaben gelingt aber nur halb, denn der gelungene Querpass landet beim Gegner.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45 Augustine Ejangue wirft den Highlight-Tracker an! Nachdem Ellen White eine Flanke von Jill Scott nicht verarbeiten kann, schmeißt sich die Verteidigerin dazwischen und klärt den Ball mit einem sehenswerten Fallrückzieher.

42 Ajara Nchout verzweifelt an den Kolleginnen. Der stetige Motor des Kameruner Angriffsspieles schnappt sich einmal mehr einen verunglückten Querpass der Engländerinnen und initiiert sofort den nächsten Gegenstoß. Das anschließende Anspiel in den Mittelkreis erreicht zwar die Mitspielerin, doch die bekommt die Murmel nicht kontrolliert und England darf wieder übernehmen.

40 Auf der Gegenseite sieht die Welt da schon ganz anders aus. Zwar sind die Angriffe der Afrikanerinnen hier und da etwas ungestüm, das Leder findet aber immer wieder schnell den Weg vor den Kasten des Gegners. Hier bleibt anschließend aber noch zu häufig der Abschluss aus.

38 Zudem fallen die Britinnen in den letzten Minuten nur noch durch Einzeltechnikerinnen auf. Das sieht zwar alles ganz nett aus, effektiv ist das aber sicher nicht. Vor allem Top-Torschützin Ellen White kommt hier bisher kaum zum Zuge, hat wenig Ballkontakte und konnte noch keinen einzigen Abschluss verzeichnen.

35 Auch in der Abwehr sieht es inzwischen wieder deutlich besser aus bei den Damen aus Kamerun, die geschlossen die eigene Hälfte abschließen. Da helfen dann auch lange Schläge von Steph Houghton nicht weiter. Stattdessen wird das Spielgerät immer wieder zum Boomerang für die Lionesses.

32 Aber die Löwinnen bleiben weiter dran, drücken nach vorne und erzwingen einen Freistoß aus knapp 30 Metern Torentfernung. Gaëlle Enganamouit nimmt sich der Sache an, hämmert die Murmel aber ein gutes Stockwerk über den Querbalken hinweg.

30 Kamerun kämpft sich aus der Defensivrolle und zurück in diese Partie. Erneut läuft das Ganze über Ajara Nchout, die ihre Gegnerin mit einer Körpertäuschung verlädt und den Weg für die Kolleginnen öffnet. In der gegnerischen Hälfte wissen die dann aber wenig mit dem Ball anzufangen und schleudern das Leder über die Seitenauslinie.

27 Es wird laut in der Arena, denn erstmals waren auch die Afrikanerinnen vorne durch. Der Blitzstart von Ajara Nchout findet aber sein Ende in einem Abseitspfiff, mit dem das Gros auf den Rängen nicht einverstanden ist.

26 Nach kurzer Behandlung sieht die Welt aber schon wieder anders aus und es geht weiter für Kameruns Nummer sieben.

25 Das wäre bitter für die Löwinnen! Nach einem unglücklichen Zusammenprall muss Gabrielle Aboudi Onguene behandelt werden und kann anschließend nur mit Unterstützung den Platz verlassen. Die entstandene Pause nehmen die anderen Spielerinnen dankend an und nutzen den Moment zur Trinkpause.

23 Es geht weiter nur auf ein Tor. Ausnahmsweise läuft der Angriff mal über die linke Seite, auf der sich Toni Duggan die Murmel zurecht legt und aus knapp 20 Metern den langen Winkel anvisiert. Der Ansatz sieht zunächst gut aus, schlussendlich fehlen dem Versuch aber doch ein paar Meter und das Leder rauscht rechts am Ziel vorbei.

21 Die Britinnen sind jetzt richtig heiß und brennen auf das 2:0. Nikita Parris ist schon wieder auf und davon, doch Aurelle Awona packt ein Supertackling aus und stoppt die Stürmerin in allerletzter Sekunde.

18 England hält den Fuß auf dem Gaspedal und drängt gleich auf den nächsten Treffer. Auf der rechten Außenbahn sprintet Nikita Parris bis zur Grundlinie und schickt einen hohen Querpass zur Mitte. Diesmal ist Augustine Ejangue aber zur Stelle und pfeffert das Spielgerät aus der Gefahrenzone.

15 Tooor für England, 1:0 durch Steph Houghton

Das Ding sitzt! Mit einem kurzen Schubs legt Toni Duggan das Leder für Steph Houghton parat, die den Ball anschließend zielgenau in der langen, rechten Ecke versenkt.

13 Kamerun lädt den Gegner ein! Augustine Ejangue weiß eine Flanke durch den eigenen Strafraum nicht besser zu klären und schickt die Kugel zur eigenen Keeperin, die das Ding mit der Hand aufnimmt. Konsequenz: Freistoß von der Fünfer-Linie.

11 Das war schon besser. Nikita Parris bekommt die Murmel am rechten Eck des Fünfers aufgelegt und sucht den schnellen Abschluss auf die kurze, untere Ecke. Annette Ngo Ndom hat den Braten aber rechtzeitig gerochen und ist dann rechtzeitig zur Stelle.

9 Es wird kribbelig! England spielt ein tadelloses Pressing, zwingt den Gegner im Aufbau zu Fehlern und geht dann schnell in den Konter. Im Sechzehner kann sich schlussendlich aber niemand zum Abschluss durchringen und Kamerun schickt das Leder lang hinten raus.

7 Die Lionesses probieren es in diesen ersten Minuten mit schnellen Pässen durch die Mitte, doch Kamerun stellt sich in der eigenen Hälfte robust dagegen und wehrt die Angreiferinnen ab. Das anschließende Umschalten ist bisher aber noch ausbaufähig.

4 Gelbe Karte für Yvonne Leuko (Kamerun)

Auf der anderen Seite hat Lucy Bronze den ersten starken Auftritt und flitzt mit flottem Antritt durch die Mitte. Der Ball läuft nach rechts raus, wo Nikita Parris unsanft von einem Ellenbogen gestoppt wird.

3 Von Zurückhaltung keine Spur. Gleich vom ersten Ballgewinn an, zeigen die Löwinnen aus Kamerun hier an, wo die Reise hingehen soll. Angeführt von Ajara Nchout pressen die Afrikanerinnen nach vorne und sorgen für erste, zarte Gefahr im Sechzehner der Britinnen. Schlussfrau Karen Bardsley hat aber Nerven und Situation bestens im Griff.

1 Und damit hinein ins Geschehen! England hat den Münzwurf gewonnen und stößt an.

1 Spielbeginn

Es ist soweit: Bei knackigen 29°C Außentemperatur im Stade du Hainaut in Valenciennes betreten die beiden Teams den Rasen. Die Arena ist nicht voll, aber dennoch gut besucht, vor allem von Anhängern in Grün, Gelb und Rot, die hier schon ordentlich Radau machen.

Für die Spielleitung ist heute die Chinesin Liang Qin zuständig, die auch schon das Gruppenspiel der Engländerinnen gegen Argentinien gepfiffen hat. Wie gewohnt stehen ihr an den Außenbahnen Yan Fang und Kum Nyo Hing helfend zur Seite.

Und auch in diesem Jahr spielen die Lionesses wieder stark auf. Mit drei Siegen aus drei Spielen sicherte sich die Truppe von Coach Phil Neville die Poleposition in Gruppe D und vermied damit einen vermeidlich schwereren Gegener. Unterschätzen wollen die Britinnen die kommende Aufgabe deswegen aber noch lange nicht, wie CO-Trainerin Bev Priestman verriet: "Die afrikanischen Teams sind immer etwas unberechenbar. Sie sind vor allem physisch stark und gerade darauf müssen wir uns einstellen."

Für die Damen von der Insel ist der Einzug in die Runde der besten 16 hingegen längst keine große Sache mehr. Bei allen fünf bisherigen Teilnahmen erreichte die englische Auswahl auch jedes Mal mindestens das Achtelfinale - 2015 in Kanada reichte es sogar bis unter die besten Vier. Zwar war hier gegen Japan Schluss, für den dritten Platz reichte es im Anschluss aber trotzdem noch.

Mit dem Erreichen des Achtelfinals stellte die Truppe von Alain Djeumfa auch gleich den ersten Rekord auf, denn bei ihrer zweiten Teilnahme erreichte das Team auch zum zweiten Mal die Endrunde. Ein Novum für eine afrikanische Frauenmannschaft! Vor vier Jahren war die Reise für die Kamerunerinnen im Achtelfinale gegen China aber auch schon zu Ende.

Die Gruppenphase der Afrikanerinnen verlief allerdings ziemlich durchwachsen: Nach einem soliden Auftritt zum Auftakt gegen favorisierte Kanadierinnen, der trotz aller Mühen mit 0:1 verlorenging, folgte die Ernüchterung gegen die Niederlande. Im Duell mit dem amtierenden Europameister zeigte der Underdog zwar erneut keine schlechte Leistung, musste sich nach 90 schmucklosen Minuten aber mit 1:3 geschlagen geben und dementsprechend im dritten Anlauf liefern. Zwar wurde auch die Partie gegen den Außenseiter aus Neuseeland nicht zu einem Glanzstück, der Last-MinuteTreffer von Ajara Nchout sicherte den Zentralafrikanerinnen aber den Sieg und den Einzug in die Endrunde.

Mit Norwegen und Deutschland stehen seit gestern schon die ersten beiden Viertelfinalisten fest, nun wollen auch die Three Lions die nächste Stufe perfekt machen. Dabei kommen die Engländerinnen, als Sieger der Gruppe E, auch durchaus mit der Favoritenrolle in diese Partie, doch auch Kamerun hat sich in diesem Jahr viel vorgenommen, verriet Trainer Alain Djeumfa: "Ich habe lange mit meinen Spielerinnen gesprochen. Sie wollen für den Frauenfussball in unserem Land Geschichte schreiben und ins Viertelfinale einziehen."