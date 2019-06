120 Fazit:

Gastgeber Frankreich ringt die Brasilianerinnen nach 120 Minuten mit 2:1 nieder und zieht in das Viertelfinale der Heim-Weltmeisterschaft ein. Nach der verpassten Entscheidung in der regulären Spielzeit, in der Gauvin (52.) und Thaisa (64.) die Treffer erzielt hatten, gaben die Bleus in der Verlängerung zwar den Ton an, doch in deren ersten Abschnitt waren es die Brasilianerinnen, die der Führung näher kamen: Débinhas Sololauf über den linken Flügel wurde nicht von Torhüterin Bouhaddi, sondern erst von Innenverteidigerin Mbock Bathy kurz vor der Linie gestoppt (105.). Unmittelbar nach dem letzten Seitenwechsel des Abends fiel dann der entscheidende Treffer: Frankreichs Kapitänin Henry löste sich nach Majris scharfer Freistoßflanke von ihrer Bewacherin und schob von der Fünferkante in die flache rechte Ecke ein. In der Folge waren die Südamerikanerinnen zwar bemüht, den Spielstand erneut zu egalisieren, doch ihre offensive Versuche verpufften und gingen letztlich in den Feierlichkeiten der Zuschauer in Le Havre unter. Während die Diacre-Auswahl vom Titel im eigenen Land träumen darf und im Viertelfinale am Freitag um 21 Uhr im Parc des Princes auf Spanien oder die USA trifft, scheidet Brasilien wie vor vier Jahren schon in der Runde der letzten 16 aus. Einen schönen Abend noch!

120 Spielende

120 Die Marseillaise wird intoniert - die Zuschauer sorgen auf den letzten Metern für eine Gänsehautatmosphäre und stimmen sich damit auf den Jubel nach dem Abpfiff ein.

120 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

120 Sekunden soll der letzte Nachschlag des Abends betragen.

119 Frankreich hält die Kugel fern vom eigenen Kasten und ist nun ziemlich clever.

118 Einwechslung bei Frankreich -> Sakina Karchaoui

118 Auswechslung bei Frankreich -> Amel Majri

118 Majri hat einen Krampf und humpelt vom Rasen.

117 Gegen aufgerückte Canarinhas ergeben sich nun natürlich Möglichkeiten zum Kontern. Brasilien kommt zu hektisch daher, als dass es noch einmal strukturiert nach vorne spielen könnte.

115 Diani beinahe mit der endgültigen Entscheidung! Zum wiederholten Mal kann sich die PSG-Spielerin dank ihrer hohen Dynamik im Alleingang gegen zwei Brasilianerinnen durchsetzen. Sie will von der rechten Strafraumseite in den linken Winkel schlenzen, setzt den Abschluss aber etwas zu hoch an.

113 "Allez les Bleus, allez les Bleus", skandieren die Heimfans. Währenddessen richtet sich das Vadão-Team noch einmal auf und glaubt an das erneute Comeback.

110 Perisset ist die vorletzte Einwechseloption von Diacre. Sie übernimmt auf der rechten Abwehrseite für Torrent.

109 Einwechslung bei Frankreich -> Ève Perisset

109 Auswechslung bei Frankreich -> Marion Torrent

108 Das Stade Océane wird zum Tollhaus. Kann Brasilien ein zweites Mal antworten?

107 Tooor für Frankreich, 2:1 durch Amandine Henry

Die Kapitänin stößt das Tor zum Viertelfinale weit auf! Henry kann sich an der mittigen Fünferkante nach Majris Freistoßflanke von der rechten Außenbahn von ihrer Bewacherin Mônica lösen und drückt das Leder mit dem linken Innenrist in die flache rechte Ecke.

106 Die zweite Halbzeit der Verlängerung läuft!

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105 Zwischenfazit:

Durchgang eins der Verlängerung ist recht ausgeglichen verlaufen. Die Französinnen befanden sich zwar häufiger im Vorwärtsgang, doch mangels präziser Anspiele konnte die gegnerische Torhüterin Bárbara ganz selten ernsthaft in Bedrängnis gebracht werden. Die aussichtsreiche Annäherung an den brasilianischen Kasten hatte Mbock Bathy, als sie nach Henrys Kopfball aus kurzer Distanz vor dem rechten Pfosten etwas zu spät kam. Die große Chance auf einen Treffer gab es auf der anderen Seite, als Débinha mit einem Solo-Konter zwar Torhüterin Bouhaddi überwinden konnte, aber an Mbock Bathy scheiterte. Bisher ist die Extrazeit in Le Havre von viel Kampf und wenig spielerischem Glanz geprägt – es wäre verwunderlich, sollte sich das noch ändern. Bis gleich!

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

105 Débinha mit der Riesenchance zum 1:2! Im Rahmen eines Gegenstoßes attackiert sie über die linke Außenbahn und dringt unaufhaltsam in den Sechzehner ein. Sie spitzelt die Kugel an der herauslaufenden Torhüterin Bouhaddi vorbei; Mbock Bathy rettet daraufhin knapp vor der Linie.

105 Diani schraubt sich nach der Ausführung von der linken Fahne aus acht Metern hoch. Sie nickt direkt in Bárbaras Arme.

104 Le Sommer rennt nach einem langen Abschlag Bouhaddi und Thineys Kopfballverlängerung mit hohem Tempo auf die Abwehrkette zu. Ihr Schuss aus vollem Lauf und 20 Metern wird zur Ecke abgefälscht.

101 Gelbe Karte für Kathellen (Brasilien)

Kathellen erwischt Thiney mit dem rechten Knie am Oberschenkel. Sie kassiert ihre zweite Verwarnung im Turnier und würde in einem Viertelfinale fehlen.

100 ... Henry macht die Kugel nach einer hohen Ausführung vor den langen Pfosten wieder scharf, indem sie an die halbrechte Fünferkante nickt. Mbock Bathy kommt einen Schritt zu spät, um aus kurzer Distanz zu vollenden.

99 Majri erzwingt auf der rechten Außenbahn einen Eckstoß...

98 Nun benötigt Bouhaddi medizinische Hilfe, nachdem sie mit Geyse zusammengeprallt ist.

97 Für Cristiane geht es also nicht weiter. Sie dürfte im Falle eines Weiterkommens auch für das Viertelfinale fraglich sein. Ihr Ersatz ist die junge Geyse, die für Benfica spielt.

96 Einwechslung bei Brasilien -> Geyse

96 Auswechslung bei Brasilien -> Cristiane

94 Cristiane scheint sich eine Muskelverletzung zugezogen zu haben. Die beste Torschützin der Südamerikanerinnen muss im Mittelkreis behandelt werden.

91 Der Verlängerung erster Teil – auf geht's!

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

90 Zwischenfazit:

Das WM-Achtelfinale zwischen Frankreich und Brasilien geht in die Verlängerung. Nach dem verdienten torlosen Pausenunentschieden kamen die Bleus sehr viel strukturierter zurück auf den Rasen und bespielten die gegnerische Defensive intensiver als in weiten Teilen des ersten Durchgangs. Diese Steigerung wurde schon in der 51. Minute belohnt, als Gauvin nach wunderbarer Einzelleistung Dianis aus kurzer Distanz einschob. Die Südamerikanerinnen hätten beinahe postwendend geantwortet, doch Cristianes Kopfball nach Marta-Freistoß konnte Torhüterin Bouhaddi mit den Fingerspitzen an die Latte lenken (55.). In einer nun hochklassigen Begegnung fanden beide Teams Wege in die Spitze. In Minute 63 konnten die Canarinhas einen Vorstoß zum Ausgleichstreffer nutzen: Nach Débinhas Hereingabe von links bestrafte Thaisa Renards verunglückten Klärungsversuch mit einem trockenen Linksschuss in die flache rechte Ecke. Infolge einer Schockphase gaben die Französinnen zwar wieder den Ton an, waren aber nicht in der Lage, sich klare Chancen herauszuarbeiten. So wird der vierte Achtelfinalist der WM über den Umweg der Verlängerung ermittelt. Bis gleich!

90 Ende 2. Halbzeit

90 Beatriz mit dem Versuch! Nach Vorarbeit von Débinha bringt sie von der Sechzehnerkante trotz enger Bewachung einen Linksschuss zustande. Der segelt gut einen Meter über den linken Winkel hinweg.

90 Einwechslung bei Frankreich -> Delphine Cascarino

90 Auswechslung bei Frankreich -> Valérie Gauvin

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

Der Nachschlag soll 300 Sekunden betragen - gibt es noch einen Sieger vor der Verlängerung?

89 Einwechslung bei Brasilien -> Poliana

89 Auswechslung bei Brasilien -> Letícia Santos

87 Den Heimfans stockt der Atem! Nach Cristianes Steilpass auf die halblinke Seite hat Tamires freie Bahn und befördert die Kugel in die obere rechte Ecke. Als das netz zappelt, geht die Abseitsfahne hoch und diesmal wird die Entscheidung durch die Videobilder bestätigt.

85 Andressinha will einen Freistoß aus halblinken 24 Metern direkt im Netz hinter Bouhaddi unterbringen. Die hat allerdings keine Mühe, den Aufsetzer in der linken Ecke zu entschärfen.

82 Gelbe Karte für Beatriz (Brasilien)

Beatriz kommt im Mittelkreis deutlich zu spät gegen Henry.

82 Thiney ist die erste Einwechselspielerin der Bleus, soll noch einmal für frischen Wind auf der linken Außenbahn sorgen.

81 Einwechslung bei Frankreich -> Gaëtane Thiney

81 Auswechslung bei Frankreich -> Viviane Asseyi

80 Bussaglia will einen Freistoß von der tiefen linken Seite mit dem rechten Innenrist in die lange Ecke schlenzen. Bárbara lässt sich nicht auf dem falschen Fuß erwischen und pflückt das Leder sicher aus der Luft.

79 Frankreich kann sich wieder Vorteile erarbeiten und bleibt vor allem über rechts gefährlich. Die Gastgeberinnen wollen die Entscheidung vor einer Verlängerung erzwingen und sind dem Weiterkommen gerade näher als die Südamerikanerinnen.

76 Vadão nimmt einen möglicherweise historischen Wechsel vor: Sollte Brasilien hier und heute ausscheiden, geht Formigas WM-Karriere gerade zu Ende. Es ist ihr siebtes Globalturnier.

75 Einwechslung bei Brasilien -> Andressinha

75 Auswechslung bei Brasilien -> Formiga

74 Die stark aufspielende Débinha packt vom linken Strafraumeck einen wuchtigen Rechtsschuss aus, der für die kurze Ecke bestimmt ist. Bouhaddi überzeugt mit gutem Positionsspiel und greift sicher zu.

73 Le Sommer verpasst den freien Kopfball! Nach einer Freistoßflanke aus dem rechten Halbraum kann sie sich die Ecke vor dem langen Pfosten aussuchen, lässt aus fünf Metern aber das nötige Timing vermissen. Die Kugel fliegt ins Toraus.

71 Einwechslung bei Brasilien -> Beatriz

71 Auswechslung bei Brasilien -> Ludmila

70 Gelbe Karte für Formiga (Brasilien)

Das nächste kraftvolle Solo von Diani kann die erfahrene Formiga nur mit einem Foul beenden. Sie sieht ihre dritte Gelbe Karte bei dieser Weltmeisterschaft.

67 Es ist ziemlich ruhig geworden im Stade Océane, denn diesen Rückschlag hatten die Heimfans nicht erwartet. Auch die Französinnen auf dem Rasen wirken nach dem Gegentreffer mental zurückgeworden und bringen gerade wenig Konstruktives zustande.

63 Tooor für Brasilien, 1:1 durch Thaisa

Brasilien meldet sich zurück! Débinha wird auf dem linken Flügel geschickt und spielt dann von der Grundlinie halbhoch nach innen. Renards Klärungsversuch landet vor den Füßen von Thaisa, die aus halblinken 14 Metern trocken unten rechts einschießt. Zunächst geht die Fahne der Linienrichterin wegen einer vermuteten Abseitsstellung Débinha hoch, doch die liegt nach Ansicht der Bilder nicht vor.

62 Le Sommer zieht von der linken Außenbahn nach innen und ballert aus 14 Metern mit dem rechten Spann in Richtung langer Ecke. Kollegin Gauvin steht im Weg und fälscht ins linke Toraus ab.

61 Die Canarinhas zeigen sich vom Gegentor unbeeindruckt und bleiben im Rennen um das Weiterkommen, obwohl Frankreich nach dem Seitenwechsel mit deutlich mehr Tempo attackiert. Im zweiten Durchgang ist das spielerische Niveau deutlich höher.

58 Renard kann Bárbaras Fehler nicht bestrafen! Die brasilianische Torfrau segelt an einer Ecke von der rechten Fahne vorbei. Frankreichs Verteidigerin ist zwar überrascht, bringt aber noch einen Kopfball zustande. Kathellen klärt in der rechten Ecke weit vor der Linie.

55 Cristiane scheitert am Querbalken! Martas Freistoßflanke ist lange in der Luft und senkt sich am Elfmeterpunkt auf den Kopf der Torjägerin. Diese produziert einen zentralen Versuch, der beinahe über Torhüterin Bouhaddi fliegt. Sie lenkt den Ball mit den Fingerspitzen noch an das Aluminium.

52 Tooor für Frankreich, 1:0 durch Valérie Gauvin

Frankreich jubelt diesmal nachhaltig! Mit einem echten Kraftakt setzt sich Diani auf der rechten Außenbahn durch und rennt bis zur Grundlinie durch. Sie spielt flach vor den kurzen Pfosten, wo die einlaufende Gauvin mit dem rechten Fuß aus kurzer Distanz in die lange Ecke vollendet.

51 Da war mehr möglich! Nach einer tollen Verlagerung durch Diani hat Le Sommer an der linken Strafraumlinie viel Platz, um einen sauberen Pass nach innen zu geben und sich selbst in eine gute Schussposition zu bringen. Sie zieht jedoch aus schlechtem Winkel überhastet ab und trifft nur das Außennetz.

48 Weder Corinne Diacre noch Vadão haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in Le Havre! Die Französinnen bleiben bisher hinter ihren eigenen Erwartungen zurück, entwickeln aus dem laufenden Spiel heraus keine Wucht und haben es hinsichtlich ruhender Bälle mit einem sehr abgeklärten Widersacher zu tun. Brasilien verteidigt nicht nur sehr wirksam, sondern bietet einen Vorwärtsgang auf, der über das Setzen von Nadelstichen hinausgeht.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Das WM-Achtelfinale zwischen Frankreich und Brasilien ist zur Pause torlos. Die Bleus sorgten zwar für frühe Strafraumszenen, erarbeiteten sich durch ihre ruhenden Bälle aber keine konkreten Chancen. Das Vadão-Team hatte zwar weniger Spielanteile, stand aber hinten zunächst sicher und präsentierte sich bei seinen Vorstößen als zielstrebig. In Minute 25 bejubelten die Gastgeberinnen dann mit ihrer ersten Gelegenheit zunächst die Führung, doch Gauvins von Diani vorbereitetem Kopfball war ein Offensivfoul gegen Torhüterin Bárbara vorausgegangen, was Schiedsrichterin Beaudoin erst nach einem langen VAR-Vorgang erkannte und den Treffer unter lauten Pfiffen zurücknahm. Infolge der Unterbrechung konnten die Südamerikanerinnen die Kräfteverhältnisse ziemlich ausgeglichen gestalten und verdienten sich damit den Pausenstand. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Majri aus 14 Metern! Bussaglia hat den Blick für den freien Raum im Zentrum und verlagert per halbhohem Anspiel aus dem rechten Halbfeld. Majri wirft den Turbo an, tankt sich in den Sechzehner und zieht aus vollem Lauf ab. Nicht weit links drüber!

45 Gelbe Karte für Tamires (Brasilien)

Am Boden liegend macht Tamires Asseyi fest, um eine Unterzahlsituation in der Defensive zu verhindern. Dieses taktische Vergehen zieht eine Verwarnung nach sich.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Wegen der VAR-Unterbrechung werden satte sechs Minuten nachgespielt.

44 Cristiane aus spitzem Winkel! Sie wird auf dem linken Flügel etwas glücklich durch Débinha geschickt und rennt in den Sechzehner. Mangels Passoption in der Mitte visiert sie die flache kurze Ecke an. Dort pariert Bouhaddi mit dem rechten Fuß.

42 Brasilien bewegt sich weiterhin auf Augenhöhe und konzentriert sich auf das Wesentliche, während sich die Französinnen hin und wieder vom wütenden Publikum anstecken lassen. Der aberkannte Treffer hat sie aus dem Konzept gebracht.

39 Cristiane mit dem Kopf! Die bisher beste Schützin des Vadão-Teams verlängert einen Eckstoß von der linken Fahne am ersten Pfosten in Richtung langer Ecke. Bouhaddi greift dort problemlos zu.

36 Gelbe Karte für Wendie Renard (Frankreich)

Renard geht auf der rechten Abwehrseite gegen Débinha mit offener Sohle vor und erwischt die Gegenspielerin sogar auf deren linken Fuß. Hier ist eine erste Verwarnung angebracht.

34 Gut aufgepasst von Bouhaddi! Nach einem Steilpass auf Débinha ist die französische Torhüterin an der Strafraumkante zur Stelle, um einen freien Schuss für die Angreigerin zu verhindern. Sie schießt zwar Marta an, doch das bleibt wegen einer Abseitsstellung ohne Konsequenzen.

32 ... Bussaglias Ausführung senkt sich vor dem langen Pfosten zwar auf Renards Kopf, doch die bekommt keinen Druck hinter das Spielgerät und nickt im hohen Bogen in Bárbaras Arme.

31 Die Diacre-Auswahl bekommt einen Freistoß auf der rechten Außenbahn zugesprochen...

28 In Le Havre geht es also mit 0:0 weiter. Die Heimfans haben die Entscheidung noch nicht wirklich verdaut; viele Pfiffe sind zu hören.

25 Frankreich bejubelt die vermeintliche Führung, doch nach Konsultation des VAR und eigener Betrachtung in der Review-Area nimmt die Schiedsrichterin den Treffer zurück! Nach einem Einwurf auf der tiefen rechten Seite hat Diani butterweich vor den kurzen Pfosten geflankt. Die herauslaufende Torhüterin Bárbara ist zwar vor Gauvin an der Kugel gewesen, faustete diese aber vor einem Zusamenprall am Fünfereck gegen den Kopf der Französin. Im hohen Bogen landete sie in der linken Ecke. Die Kollision wertet die Unparteiische letztlich als Offensivfoul.

21 Diani wird auf rechts in Richtung Grundlinie geschickt. Sie schafft es zwar nicht an Tamires, erzwingt aber einen Eckstoß. Den bekommen die Brasilianerinnen erneut ohne den ganz großen Aufwand geklärt.

18 Aus dem laufenden Spiel heraus findet das Diacre-Team noch keine Wege in den gegnerischen Strafraum. Vor allem über rechts gibt es einige Vorstöße, doch diesen mangelt es bisher an der nötigen Geschwindigkeit, um Brasilien vor echte Probleme zu stellen.

15 Nach Pass von Marta zieht Débinha aus dem halbrechten Offensivkorridor nach innen und setzt aus vollem Lauf und gut 19 Metern einen Rechtsschuss ab. Den fälscht Renard zum Eckball ab, der der Vadão-Auswahl nichts einbringt.

12 ... nach Majris sanfter Ablage zieht Henry mit dem rechten Spann ab. Sie feuert das Spielgerät gut einen Meter über den halbrechten Bereich des Querbalkens.

11 Nach Thaisas Foul an Diani bekommen die Gastgeberinnen einen Freistoß aus mittigen 26 Metern zugesprochen...

10 Marta gelingt die erste Annäherung der Canarinhas. Sie setzt sich im offensiven Zentrum dank enger Ballführung durch und zieht aus gut 22 Metern ab. Das Leder kullert weit am rechten Pfosten vorbei ins Toraus.

9 Vadão stellt nach dem 1:0-Erfolg gegen Italien einmal um. Nach überstandener Gelbsperre ist die sehr erfahrene Formiga wieder einsatzbereit und verdrängt Andressinha ins erweiterte Aufgebot.

7 Kapitänin Henry setzt erneut auf rechts gegen Tamires nach und sorgt mit dem zweiten Eckstoß dafür, dass sich die FFF-Auswahl früh vorne festsetzt. Auch der zweite Standard ist jedoch leichte Beute für Bárbara.

5 ... Majris Ausführung ist für die zentrale Fünferkante bestimmt, wo gleich mehrere Französinnen für einen Kopfball lauern. Torhüterin Bárbara hat ihren Kasten aber rechtzeitig verlassen und pflückt die Kugel aus der Luft.

4 Henry holt auf der rechten Außenbahn einen ersten Eckball heraus, indem sie Tamires anschießt...

3 Corinne Diacre hat im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen Nigeria vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Ève Perisset, Charlotte Bilbault, Gaëtane Thiney und Delphine Cascarino (allesamt auf der Bank) beginnen Marion Torrent, Élise Bussaglia, Eugénie Le Sommer und Kadidiatou Diani.

1 Frankreich gegen Brasilien – das einzige europäisch-südamerikanische Achtelfinale läuft!

1 Spielbeginn

Die Hymnen ertönen.

Die 22 Hauptdarstellerinnen betreten den Rasen. Selbstredend ist das Stade Océane bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Die FIFA hat ein überwiegend aus kanadischen Unparteiischen bestehendes Gespann auf das zweite Pflichtspiel zwischen Französinnen und Brasilianerinnen angesetzt, das von Marie-Soleil Beaudoin angeführt wird. Die 36-Jährige arbeitet hauptberuflich als Professorin für Physiologie und Biophysik und leitet heute ihre dritte Begegnung bei ihrer Premieren-WM. Die Linienrichterinnnen sind ihre Landsfrau Princess Brown und die Jamaikanerin Stephanie Yee Sing; Vierte Offizielle ist Esther Staubli aus der Schweiz.

"Wir wissen um ihre Stärken und dass ihr Potential riesig ist. Wir müssen zwar von Anfang an konzentriert verteidigen, dürfen aber unser Spiel nach vorne gleichzeitig nicht vernachlässigen. Unser Faustpfand ist der Angriff und das müssen wir zeigen", zeigt sich Brasiliens Übungsleiter Vadão einerseits respektvoll gegenüber der französischen Auswahl, kündigt aber andererseits eine sehr mutige Vorgehensweise seines Teams an. Eine Schlüsselrolle hat neben WM-Rekordtorschützin Marta Mittelstürmerin Cristiane mit bisher vier Treffern inne.

Die Brasilianerinnen, WM-Dritter 1999 und Finalist 2007, sind lediglich als beste Gruppendritte in die K.o.-Phase eingezogen. Nach den Siegen gegen Jamaika (3:0) und Italien (1:0) sowie der 2:3-Pleite im zweiten Match gegen die Auswahl Australiens mussten sie in der Gruppe C aufgrund des schlechteren Torverhältnisses sowohl den Azzurre als auch den Matildas den Vortritt lassen. Dementsprechend groß ist der Achtelfinalbrocken, der aus dem Weg geräumt werden muss, um sich zum fünften Mal zu den Top acht der Welt zählen zu dürfen.

Um die Chance auf den ersten WM-Titel zu wahren, muss das Team von Trainerin Corinne Diacre wieder eine größere offensive Wucht entwickeln als zuletzt. Gegen die Westafrikanerinnen war es lange Zeit fast ausschließlich nach ruhenden Bällen gefährlich und brachte erst spät ein erhöhtes Tempo in seine Kombinationen. In defensiver Hinsicht überzeugen die Spielerinnen vor Torhüterin Sarah Bouhaddi bisher auf ganzer Linie, ließen bisher nur einen Gegentreffer zu und dabei handelte es sich um ein Eigentor.

Wie vier weitere Nationen haben die Französinnen im ersten Turnierteil sämtliche Punkte abgeräumt. Infolge des lockeren 4:0-Erfolges im Eröffnungsspiel gegen die Südkoreanerinnen gab es zwei sehr enge Partien. Zunächst schlugen die Bleus die Norwegerinnen in hochklassigen 90 Minuten mit 2:1. Gegen Nigeria taten sie sich dann am Montagabend in Rennes ziemlich schwer und triumphierten erst nach einem im zweiten Anlauf durch Wendie Renard in der 79. Minute verwandelten Strafstoß.

Mit Deutschland, Norwegen und England haben sich in den ersten drei Begegnungen der K.o.-Phase die favorisierten Nationalteams aus Europa durchgesetzt. Gegen die einzig verbliebene Auswahl aus Südamerika könnte es für die nächste UEFA-Nation eng werden, schließlich hat der Weltranglistenvierte Frankreich mit den Brasilianerinnen die zehntstärkste Truppe der globalen Tabelle aus dem Weg zu räumen. Gemeinsam mit dem Vergleich zwischen Schwedinnen und Kanadierinnen dürfte dieses Achtelfinale in Sachen Reputation das herausragende sein.