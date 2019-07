FIFA Frauen WM: Frankreich - USA , die Highlights

90 Fazit

Die Gastgeberinnen verabschieden sich aus dem Turnier, Frankreich unterliegt der amerikanischen Elf im Parc des Princes mit 2:1. In den ersten 80 Minuten des Spiels sieht es nicht danach aus, als könnte dieses Spiel noch in Richtung der Französinnen kippen. Zu uninspiriert sind die Angriffe, Abschlussgelegenheiten fehlt es häufig an Präzision. Doch ein Tor von Renard (81.) setzt neue Kräfte frei, Les Bleus kämpft bis zum Ende um eine Ausgleichschance. Das Defensivverhalten der USA ist aber vorbildlich, man hält die Gegnerinnen souverän vom eigenen Tor weg und nimmt die Zeit von der Uhr. Dadurch trifft die Ellis-Elf nun im Halbfinale auf England, Frankreich muss die Segel streichen.

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Élise Bussaglia (Frankreich)

Bussaglia sieht hingegen die Verwarnung, weil sie Morgan mit einer Grätsche stoppt.

90 Heath vertendelt die Kugel gegen Thiney, setzt dann rustikal mit einer Grätsche nach. Taktisch ein kluges Foul, die gelbe Karte bleibt trotzdem stecken.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Zunächst bleibt die Fahne unten, als Asseyi mit dem Rücken zum Tor für Diani auflegt. Die Rechtsaußen schießt in die Handschuhe von Naeher, dann wird die Situation doch durch einen Pfiff beendet.

87 Einwechslung bei USA -> Christen Press

87 Auswechslung bei USA -> Megan Rapinoe

86 Frankreich will einen Handelfmeter: Majri flankt von der linken Seite, O'Hara hat den Arm hinter dem Rücken. Dort prallt der Ball ab, eine unnatürliche Bewegung war das nicht.

83 Eckball für Frankreich, Thiney findet den Kopf von Henry. Die Mittelfeldfrau kann sich zwar durchsetzen, befördert den Ball aber weit am Tor vorbei.

82 Einwechslung bei USA -> Carli Lloyd

82 Auswechslung bei USA -> Samantha Mewis

82 Einwechslung bei Frankreich -> Viviane Asseyi

82 Auswechslung bei Frankreich -> Eugénie Le Sommer

81 Tooor für Frankreich, 1:2 durch Wendie Renard

Der Anschlusstreffer! Thiney hebt einen Freistoß von der rechten Seite an den Fünfmeterraum, Renard läuft ein und wuchtet die Murmel per Kopf in die Maschen.

79 Le Sommer spitzelt eine Diani-Flanke auf den Kasten, Naeher greift über und lenkt das Leder über ihr Gehäuse.

78 Knappe 20 Meter vor dem Kasten fällt der Ball vor die Füße von Amandine Henry, mit ihrem Schlenzer auf das linke Eck hat die Sechserin keinen Erfolg. Alyssa Naeher ist da.

77 Einwechslung bei Frankreich -> Delphine Cascarino

77 Auswechslung bei Frankreich -> Valérie Gauvin

76 Tor für die USA - zählt aber nicht! Die Entscheidung ist mehr als knapp, aber die Fahne war oben. Dunn wird auf der linken Seite freigespielt, nutzt ihren Geschwindigkeitsvorteil und spielt den Ball flach rein. Heath stürmt zwischen zwei Gegenspielerinnen und schiebt ein.

74 Wieder eine Kopfballchance für Frankreich, diesmal geht eine Ecke voraus. Le Sommer nickt das Leder aus 12 Metern auf das Tor, Naeher pflückt sich die Murmel aus der Luft.

70 Gauvin steigt am Elfmeterpunkt frei zum Kopfball hoch, das Leder rutscht ihr über die Stirn. Letztlich wird sie ohnehin wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen.

69 Rapinoe bleibt torhungrig, sie versucht über links in den Strafraum einzuziehen. Torrent begleitet sie eifrig und nimmt den Ball an sich, bevor es brenzlig wird.

65 Tooor für USA, 0:2 durch Megan Rapinoe

Die US-Amerikanerinnen bauen aus! Morgan findet in halbrechter Position die Lücke in der Verteidigung, Heath startet hinter die Abwehrkette. Von der rechten Seite gibt die Angreiferin flach rein, am zweiten Pfosten läuft Rapinoe ein und bringt die Murmel im Tor unter.

64 Toller Abschluss von Gauvin, mit dem Hinterkopf setzt sie eine Henry-Flanke auf den rechten Torwinkel. Naeher macht sich lang und fischt die Kugel aus der Ecke.

63 Einwechslung bei USA -> Lindsey Horan

63 Auswechslung bei USA -> Rose Lavelle

62 Schmerzhafte Abwehraktion von O'Hara, die Abwehrfrau blockt einen brettharten Dropkick von Majri aus kurzer Distanz.

59 Überragender Pass in die Spitze, Diani ist durch. Aus halbrechter Position zieht sie ab, mit einer Grätsche kann Dunn ein Durchkommen verhindern.

58 Tor ist leer, Ball am Außennetz! Naeher springt unter einer Flanke her und liegt im Fünfmeterraum, Le Sommer scheitert aus spitzem Winkel mit einem Sechs-Meter-Schuss.

56 Le Sommer wird aktiver, wieder kommt sie über die linke Seite. Im Moment ihrer Hereingabe hält Dahlkemper den Fuß rein, Eckball für Frankreich.

52 Vielversprechender Distanzschuss von Henry, Dahlkemper steht an der Sechzehnerlinie im Weg.

51 Frankreich kombiniert sich stark durch das Mittelfeld, Le Sommer will schließlich in den Sechzehner eindringen. Dort muss sie es allerdings mit zwei Gegenspielerinnen aufnehmen, Ertz klärt die Murmel ins Seitenaus.

48 Rapinoe drischt einen Eckball an den ersten Pfosten, Dunn versucht die Kugel zu behaupten. Es wird sofort Handspiel reklamiert, weil die Amerikanerin das Leder an die Schulter von Thieney bugsiert. Für einen Strafstoß reicht das aber nicht.

47 Am Elfmeterpunkt fällt die Kugel vor die Füße von Morgan, die Stürmerin sucht sofort den Abschluss. Henry kann blocken.

46 Nach wenigen Sekunden scheitert Mewis an der abtauchenden Bouhaddi, aus spitzem Winkel gehört Heath der Nachschuss. Auch sie findet in der Keeperin ihre Meisterin.

46 Der Ball rollt wieder!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Pause im Parc des Princes, die USA führt nach 45 Minuten mit 1:0 gegen Frankreich. Das Führungstor resultiert aus einem frühen Freistoß von Megan Rapinoe, anschließend treten die Amerikanerinnen hier mit dem Selbstbewusstsein eines Weltranglistenführenden auf. Nach vorne setzt die Ellis-Elf nur gelegentlich Nadelstiche, vielmehr überlässt man den Ball dem Gegner. Frankreich kann damit aber nicht allzu viel anfangen, sodass dem temporeichen Spiel noch die großen Torchancen fehlen. Das wird sich nach dem Kabinengang womöglich ändern.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Kurz vor dem Pausenpfiff noch ein Fernschuss von Samantha Mewis, sie befördert das Spielgerät in die Arme von Sarah Bouhaddi.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Mal eine Kopfballchance von Diani, aus zwölf Metern kann sie die Kugel nicht auf das Gehäuse bringen.

44 Crystal Dunn versucht es mal aus der zweiten Reihe, ihr 19-Meter-Schuss ist für Sarah Bouhaddi keine Herausforderung.

41 Ein amerikanischer Freistoß fliegt in den Strafraum, Mewis schraubt sich im Getümmel hoch. Weil das Gedränge am Ende zu groß ist, köpft sie weit am rechten Pfosten vorbei.

40 Wieder ein hartes Foul, O'Hara checkt Majri böse um.

39 Morgan trifft Renard mit einem Sprungtritt am Fuß, die Verteidigerin geht unter Schreien zum Boden. Eine Karte zückt Schiedsrichterin Monzul nicht.

36 Frankreich müht sich weiterhin gegen den Defensivblock, es fehlen einfach die Ideen.

32 Nächster Eckball für Frankreich, diesmal tritt Thiney an. Sie hebt das Leder auf den Elfmeterpunkt, Henry köpft von dort weit am Kasten vorbei.

31 Behandlungsunterbrechung in Paris: Alex Morgan wirkt benommen, die Betreuer betreten den Platz. Währenddessen nutzt das restliche Personal die Pause, um die Wasserhaushalte aufzufüllen.

29 Eckball für die Französinnen, Amel Majri findet von der rechten Seite keine Mitspielerin.

25 Frankreich macht es sich rund um den Strafraum der Gegnerinnen gemütlich, immer wieder wandert die Kugel zu Henry. Doch auch die Mittelfeldfrau sieht keine Lücken, um die Kolleginnen im Strafraum einzusetzen.

21 Mit einem Hackenpass setzt Morgan auf dem linken Flügel Rapinoe ein, deren Hereingabe landet in den Fängen von Bouhaddi.

18 Bussaglia bleibt mit einem 17-Meter-Schuss hängen, der Abpraller landet wieder im Zentrum. Thiney feuert einen zweiten Ball ab, zielt aber weit über den rechten Torwinkel.

16 Stark mitgespielt von Bouhaddi! Die Torfrau kommt aus ihrem Kasten, als ein langer Ball an das linke Strafraumeck fliegt. Außerhalb des Sechzehners grätscht sie, der Ball wird vor den Füßen von Rapinoe weggespitzelt.

13 Auf der anderen Seite schickt Alex Morgan einen Flachschuss aus 18 Metern ab, Sarah Bouhaddi begräbt den zentralen Ball unter sich.

13 Ein Kopfball von Le Sommer fliegt auf das rechte Toreck, während der Ausführung steht die Angreiferin weit entfernt vom Tor. Dementsprechend leicht macht sie es Naeher, das Leder zu fangen.

8 Torrent erreicht das Leder kurz vor der Torauslinie, ihre Hereingabe misslingt aber völlig. Ärgern muss sie sich nicht, die Fahne der Linienrichterin ging hoch.

5 Tooor für USA, 0:1 durch Megan Rapinoe

Rapinoe versenkt das Ding, 0:1! Der fällige Freistoß wird neben der linken Strafraumlinie ausgeführt, Rapinoe schießt halbhoch in das Getümmel. Das Leder rutscht durch die Beine von Henry hinweg in den Kasten, Bouhaddi konnte das Spielgerät nicht rechtzeitig sichten.

4 Gelbe Karte für Griedge Mbock Bathy (Frankreich)

Morgan droht erstmals zu entwischen, deshalb wird sie von Mbock Bathy an der Schulter zu Boden gerissen.

1 Erster Test für Bouhaddi: Aus 23 Metern zieht Ertz hart ab, schießt aber zu zentral. Die Torfrau schafft es, das Leder festzuhalten.

1 ...und los! Frankreich hat in blauen Trikots angestoßen, die USA tritt in Weiß an.

1 Spielbeginn

Schiedsrichterin der Partie ist Kateryna Monzul. Die Ukrainerin zählt an den Seitenlinien auf die Unterstützung ihrer Landsleute Maryna Striletska und Oleksandra Ardasheva, vierte Offizielle ist Kate Jacewicz (Australien). Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Danny Makkelie (Niederlande) und assistierend Chantal Boudreau (Kanada) und Pawel Gil (Polen) verantwortlich.

Das „größte Spiel im Frauenfußball“ braucht auch eine angemessene Bühne: Die Begegnung wird im Parc des Princes (Paris) ausgetragen. Hier finden bei internationalen Spielen bis zu 47.929 Zuschauer einen Platz.

Megan Rapinoe nutzte die mediale Aufmerksamkeit auch, um etwas über die kommenden Gegnerinnen zu sagen. „Wir müssen sehr gut organisiert sein, denn die Französinnen sind stark mit dem Ball“, findet die Angreiferin. Eine ähnliche Wertschätzung für Frankreich hat auch Coach Jill Ellis. „Es ist wohl das derzeit größte Spiel im Frauenfußball“, glaubt die 52-Jährige.

Favorit ist aus französischer Sicht die USA, auch wenn man selbst den Heimvorteil genießt. „Dort wird ein körperlich robuster und sehr direkter Fußball gespielt“, weiß die Französin Amandine Henry, die im vergangenen Jahr für Portland auflief. Ihre Trainerin glaubt, dass die Außenseiterrolle gut zur Mannschaft passe. „Wir haben keinen Druck, nur Motivation.“

Unter der Woche sorgte US-Amerikanerin Megan Rapinoe für Schlagzeilen, weil sie einen Besuch im „fucking white house“ nach dem Turnier kategorisch ausschloss. Frankreichs Trainerin Corinne Diacre wurde daraufhin gefragt, ob die französische Mannschaft denn zu Präsident Macron fahren würde. „Darüber will ich nicht sprechen“, sagte die 44-Jährige.

Beide Mannschaften holten in der Gruppenphase die Maximalausbeute von neun Punkten, im Achtelfinale sprangen dann nur knappe Siege raus. Die USA eliminierte Spanien durch einen 2:1-Erfolg, Frankreich siegte gegen Brasilien ebenfalls mit 2:1.

Das Spiel ist ein Duell zwischem den Weltranglistenersten (USA) und den Weltranglistenvierten (Frankreich). Somit steht bereits vor dem Anpfiff fest: Heute scheidet ein Titelaspirant aus.