FIFA Frauen WM: Italien - Brasilien, die Highlights

90 Fazit:

Am Ende von 90 intensiven Minuten im Stade du Hainaut von Valenciennes jubeln beide Mannschaften! Brasilien schlägt Italien mit 1:0 und steht damit im Achtelfinale, der Gruppensieg geht aber an die Italienerinnen, die zwar heute als Verliererinnen vom Platz gehen, aber erneut ihre großartige Form bestätigt haben. Entscheidend war in diesem Match letztlich ein mehr als umstrittener Elfmeter, den Schiedsrichterin Lucila Venegas aus Mexiko den Südamerikanerinnen geschenkt hat. Marta ließ sich die Chance nicht entgehen und erzielte mit ihrem 17. WM-Tor einen historischen Treffer. Kurioserweise bemühte sich die Seleção anschließend nicht um einen zweiten Treffer, der den Gruppensieg und einen wesentlich leichteren Gegner im Achtelfinale bedeutet hätte. So geht es nun gegen Deutschland oder Frankreich weiter, während Italien gegen Nigeria, China oder den Dritten aus Gruppe F (Chile oder Thailand) ran darf. Das war es für heute, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 ...überlässt aber für Cernoia und die bleibt mit ihrem Versuch in der Abwehr hängen.

90 Der Freistoß wird vermutlich die letzte Aktion dieses Spiels sein. Manuela Giugliano steht bereit...

90 Gelbe Karte für Kathellen (Brasilien)

Kathellen sieht für ihr Foul noch die Gelbe Karte.

90 Es gibt nochmal Freistoß für Italien in aussichtsreicher Position knapp 30 Meter halblinks vor dem Tor. Kathellen hatte Bonansea in der Luft deftig umgeknockt.

90 Brasilien macht nach wie vor auch keine Anstalten, hier auf das zweite Tor zu gehen und so geht es ohne viel Action in die allerletzte Minute.

90 Die Italienerinnen haben es jetzt natürlich überhaupt nicht mehr eilig und nehmen mit einem Freistoß knapp in der gegnerischen Hälfte erstmal eine halbe Minute von der Uhr.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Die Seleção scheint es weiterhin nicht auf dem Schirm zu haben, wie wichtig hier ein weiterer Treffer wäre und die Partie plätschert in die Nachspielzeit. Vier Minuten gibts obendrauf!

89 Es geht in die letzten zwei Minuten! Italien ist immer noch Gruppenerster, doch ein weiteres Tor der Brasilianerinnen würde alles ändern und die Damen vom Zuckerhut von der drei auf die eins katapultieren. Spannender gehts nicht!

86 Jetzt wird es bitter für die Italienerinnen! Valentina Bergamaschi wird im Strafraum klar am Torschuss gehindert, doch hier zeigt Lucila Venegas nicht auf den Punkt. Und auch der Videobeweis wird nicht mal eingesetzt. Seltsam!

84 Auch Vadão schöpft sein Wechselkontingent voll aus und bringt für die letzten Minuten Luana für Marta. Die lässt sich bei der Auswechslung aufreizend viel Zeit und hat wohl nicht auf dem Schirm, dass Australien mittlerweile mit 4:1 führt und Brasilien nur noch Dritter ist.

84 Einwechslung bei Brasilien -> Luana

84 Auswechslung bei Brasilien -> Marta

81 Erstaunlicherweise ziehen sich die Brasilianerinnen jetzt aber zurück und überlassen Italien das Spiel. das kann den Europäerinnen, die mit diesem Resultat sehr wahrscheinlich Erster bleiben, natürlich nur recht sein.

79 Die Lage in der Gruppe C könnte spannender nicht sein. Australien führt im Parallelspiel mit 3:1 gegen Jamaika und braucht nur noch einen weiteren Treffer, um Brasilien zu überflügeln. dann wäre die Seleção trotz des Sieges nur Dritter, sofern es hier beim 1:0 bleibt.

78 Einwechslung bei Italien -> Ilaria Mauro

78 Auswechslung bei Italien -> Cristiana Girelli

76 Einwechslung bei Brasilien -> Poliana

76 Auswechslung bei Brasilien -> Letícia Santos

75 Dem gesamten brasilianischen Team fällt mit dem Tor ein riesiger Stein vom Herzen. Unverdient ist die Führung nicht, es bleibt aber ein fader Beigeschmack. Denn das war beim besten Willen kein klarer Elfer und man darf sich schon fragen, warum da der Videoschiedsrichter stumm bleibt.

74 Tooor für Brasilien, 0:1 durch Marta

Der VAR greift nicht ein und Marta bringt Brasilien in Führung! Die 33-Jährige netzt sicher links unten ein und markiert ihren 17. Treffer bei einer WM! Damit hat die brasilianische Ikone nun sogar Miroslav Klose (16 WM-Treffer) abgehängt.

73 Elfmeter für Brasilien! Débinha geht im Laufduell mit Elena Linari zu Boden und Lucila Venegas zeigt auf den Punkt! da war allerdings fast kein Kontakt! Greift der Videoschiedsrichter ein?

71 Elisa Bartoli hat sich mal wieder völlig verausgabt und ist zudem bereits mit gelb vorbelastet. Milena Bertolini bringt deshalb mit Lisa Boattin eine frische Kraft.

71 Einwechslung bei Italien -> Lisa Boattin

71 Auswechslung bei Italien -> Elisa Bartoli

70 Da lässt Marta ihre Klasse mal aufblitzen! Nach feiner Kombination mit Beatriz lupft die sechsfache Weltfußballerin das Leder in den Strafraum genau in den Lauf von Débinha, die mit links sofort volley abzieht, den ball aber nicht voll trifft. Laura Giuliani pariert sicher.

68 Für Italien bieten sich jetzt natürlich mehr und mehr Konterräume, die von den Damen in blau aber noch nicht allzu konsequent genutzt werden. Der Fokus liegt bei Italien jetzt eindeutig auf der Defensive.

65 Der Tausch von Brasiliens Coach Vadão verwundert hingegen. Mit Cristiane nimmt er die einzige echte Stürmerin runter und ersetzt sie eins zu eins durch Beatriz. Die fügt sich gleich prächtig ein und drückt fast eine Ludmila-Flanke über die Linie.

65 Einwechslung bei Brasilien -> Beatriz

65 Auswechslung bei Brasilien -> Cristiane

64 Milena Bertolini erkennt die Zeichen der Zeit und stärkt die Defensive. Stürmerin Valentina Giacinti geht runter, Valentina Bergamaschi kommt.

63 Einwechslung bei Italien -> Valentina Bergamaschi

63 Auswechslung bei Italien -> Valentina Giacinti

60 Eine Stunde ist rum in Valenciennes und noch immer wäre Italien nach aktuellem Stand Gruppensieger. Allerdings hat die Seleção den Druck jetzt merklich erhöht und drängt mit aller Macht auf die Führung.

58 Brasilien hat sich jetzt wieder festgesetzt am italienischen Sechzehner und erarbeitet sich einige Standards. Die Italienerinnen schaffen derzeit kaum Entlastung und wirken ein wenig angezählt.

56 Hinten macht Kathellen fast den entscheidenden Fehler, vorne fast das Tor! nach einer Flanke aus dem linken Halbfeld nickt die Brasilianerin die Kugel nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

54 Defensiv bleiben die Südamerikanerinnen anfällig! Kathellen verliert das Leder im Aufbau leichtfertig und hat Glück, dass die Italienerinnen eine Überzahl nicht sauber ausspielen.

52 Andressinha machts und zwirbelt das Spielgerät an die Latte! Herrlich hebt die 24-Jährige den Ball mit rechts über die mauer und zielt nur wenige Zentimeter zu hoch. Da wäre Laura Giuliani chancenlos gewesen!

51 Jetzt gibt es eine hervorragende Freistoßsituation für die Brasilianerinnen! Valentina Cernoia hat Tamires nur zwei Meter zentral vor dem eigenen Strafraum auflaufen lassen.

50 Brasilien kommt wieder mit viel Energie aufs Feld, kommt aber in den ersten Minuten nicht entscheidend durch. Die Flanken von Tamires aus dem Halbfeld klärt Elena Linari allesamt problemlos.

48 Wie werden die beiden Teams diese zweite Hälfte angehen? Brasilien muss eigentlich volles Risiko gehen und braucht zwingend einen Treffer, Italien hingegen könnte sich auch mit diesem 0:0 zufrieden geben und wäre dann sicher Gruppensieger.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine äußerst unterhaltsame und hochklassige erste Hälfte zwischen Italien und Brasilien endet mit einem torlosen Remis. Über weite Strecken war es das erwartete Spiel. Die Brasilianerinnen, die zwingend einen Sieg brauchen, um sicher weiter zu sein, machten von Anfang an Druck und konnten ihre technische Überlegenheit immer wieder ausspielen. Lediglich der letzte Pass wollte nicht ankommen und wenn doch, dann stand die bei einem Hacken-Abschluss von Débinha die gut aufgelegte Laura Giuliani im Weg. Die Italienerinnen überzeugen derweil mit hohem Engagement und Disziplin, haben aber im Offensivspiel auch einiges zu bieten. Wenn es erstmal in die gegnerische Hälfte geschafft ist, kommen "Le Azzurre" gegen die nicht gerade sicher wirkende brasilianische Abwehr auch immer wieder zu guten Chancen. Wir dürfen uns in Valenciennes auf jeden Fall auf eine spannende zweite Hälfte freuen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Eine Minute gibts obendrauf und Brasilien geht nochmal früh ins Pressing. Italien kann sich aber geschickt befreien und das dürfte es gewesen sein.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Im Parallelspiel führt Australien übrigens gegen Jamaika und ist damit in der Blitztabelle Zweiter. Brasilien würde nach jetzigem Stand also wirklich nur der dritte Rang bleiben.

43 In den letzten Minuten vor der Pause erhöht Brasilien nochmal das Tempo. Die Ladies vom Zuckerhut wollen unbedingt noch vor der Pause die Führung erzielen. Italien spielt das derweil bei Ballbesitz ganz solide und ohne großes Risiko.

40 Im Gegenzug gibts die Riesenchance für Italien! Nach Flanke von rechts ist Barbara Bonansea am Fünfer völlig frei und bringt das Leder aus der Luft akrobatisch mit dem linken Fuß aufs Tor. Bárbara steht allerdings genau am richtigen Fleck und verhindert den Einschlag!

39 Kein Elfer! Die Bilder belegen Linaris Unschuld und es geht korrekterweise ohne Strafstoß weiter.

38 Videobeweis! Elfmeter für Brasilien? Elena Linari war im Kopfballduell mit dem Arm am Ball. Der Kopfball von Cristiane kam allerdings aus sehr kurzer Distanz.

37 Von Superstar Marta war bisher bisauf einige Standards nicht viel zu sehen. Sie sechsfache Weltfußballerin scheint doch noch nicht bei vollen Kräften zu sein.

34 "Le Azzurre" haben der Seleção ein wenig den Scheid abgekauft und halten das Spiel jetzt erfolgreich vom eigenen Tor ferne. Die Brasilianerinnen kommen kaum noch ins vordere Drittel und entfachen keine Gefahr.

31 Jetzt hat Italien wieder Oberwasser! Nach einer Cernoia-Ecke kommt Linari in der Mitte fast entscheidend an den Ball, kann Bárbara aber letztlich nicht in die Bredouille bringen.

29 Der Ball zappelt im Netz! Cristiana Girelli bekommt die Kugel an den Elfer verlängert, lässt ihre Gegenspielerin aussteigen und vollendet cool ins linke Eck. Allerdings stand Girelli bei der Verlängerung so klar im Abseits, dass nicht mal der Videoassistent ran muss.

27 In der Abwehr wirken die Brasilianerinnen keineswegs sattelfest. Mônica klärt einen hohen italienischen Ball genau in die Füße von Cristiana Girelli, die aus 16 Metern sofort abzieht, aber gerade noch von einer anderen Brasilianerin geblockt wird.

24 Nach einigen Minuten Dauerdruck können die Italienerinnen die erste Pressingreihe Brasiliens mal wieder überspielen und gleich wird es gefährlich. Valentina Cernoia zieht den Ball von rechts mit links scharf nach innen. Was eigentlich als Flanke gedacht war, rauscht letztlich nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

22 Auch spielerisch werden die Südamerikanerinnen immer stärker. Eine feine Flanke von links findet am zweiten Pfosten Débinha, die in der Mitte Cristiane sucht. Im letzten Moment bringt Elena Linari die blondierten Haarspitzen ans Leder und bugsiert es aus der Gefahrenzone.

19 Was für eine Druckperiode der Selecao! Brasilien holt vier Ecken in Serie heraus und jede ist mehr oder weniger gefährlich! Italien kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte.

17 Die folgende Ecke bringt dafür fast die brasilianische Führung! Wieder bringt Marta das Leder flach an den kurzen Pfosten. Da ist diesmal Débinha zuerst am Ball und spitzelt das Ding mit der Hacke stark aufs kurze Eck. Laura Giuliani packt einen Wahnsinnsreflex aus und lenkt den Ball über die Latte.

16 Den fälligen Freistoß von rechts bringt Marta mit links nach innen, macht das aber eher schwach und bleibt mit ihrem halbhohen Versuch früh hängen.

15 Gelbe Karte für Elisa Bartoli (Italien)

Elisa Bartoli hatte sich kurz zuvor auch schon um einen Karton bemüht und bekommt diesen nun nach einem rüden Einsteigen gegen Débinha an der eigenen Eckfahne.

12 Gelbe Karte für Letícia Santos (Brasilien)

Schiedsrichterin Lucila Venegas zückt früh die erste Gelbe Karte und verwarnt Brasiliens Letícia Santos nach einer rücksichtslosen Grätsche am Mittelkreis.

11 Durch ihre Einsatzfreude erarbeiten die Europäerinnen sich immer wieder Möglichkeiten. Barbara Bonansea tanzt auf links gleich zwei Brasilianerinnen aus und holt die nächste Ecke heraus. Die bringt allerdings auch nichts ein.

9 Die Italienerinnen werfen von Beginn an alles in die Waagschale und halten mit viel körperlichem Einsatz dagegen. Das schmeckt den Technikerinnen vom Zuckerhut bekanntlich nicht besonders und so ist die Partie nach knapp zehn Minuten nun völlig offen.

6 Und dann kontert Italien! Mit drei schnellen Pässen überbrücken die Damen in blau das Mittelfeld und Barbara Bonansea schlägt von links einen Haken nach innen, bevor sie mit rechts aufs linke Eck zielt. Bárbara im brasilianischen Kasten ist hellwach und pariert zur Ecke.

5 Letícia Santos lässt auf dem rechten Flügel ihrer Gegenspielerin einfach stehen und flankt scharf an den Fünfer, wo eine Italienerin zur nächsten Ecke klärt. Im Anschluss an diese zieht Marta aus dem Rückraum ab, wird aber sofort geblockt und Italien kann sich befreien.

3 Die Seleção macht gleich ernst und schiebt das Spiel mit aller Macht in die italienische Hälfte. Ein erster Eckball bringt nichts ein, doch die Brasilianerinnen bleiben am Drücker.

1 Der Ball rollt! Brasilien hat angestoßen und hält den Ball zunächst in den eigenen Reihen.

1 Spielbeginn

Die Spannung steigt! Die Nationalhymnen sind verklungen und die beiden Kapitäninnen Sara Gama und Marta stehen zur Platzwahl bereit. Die Italienerinnen sind im klassischen blau unterwegs, Brasilien tritt ebenso traditionell in gelb und blau.

Geleitet wird die Partie vom mexikanischen Gespann aus Schiedsrichterin Lucila Venegas und ihren beiden Assistentinnen Mayte Chavez und Enedina Caudillo. Die Unparteiischen stehen auch bereits mit den Teams in den Katakomben zum Einmarsch bereit und in wenigen Augenblicken erklingen die Hymnen im Stade du Hainaut!

Die Historie dürfte den Südamerikanerinnen Mut machen. In sechs Duellen mit Italien ging Brasilien fünfmal als Sieger vom Platz, einmal trennte man sich unentschieden. "Le Azzurre" warten also noch auf ihren ersten Sieg. Die Vorzeichen standen bisher selten so gut wie heute.

Bei Brasilien ist die Lage derweil mehr als angespannt. Die einstige Topnation des Frauenfußballs steht vor einer historischen Pleite. Ganz überraschend kommt die Krise allerdings nicht. Im Jahr 2019 war das 3:0 im Gruppenspiel gegen Jamaika der bis dato einzige Sieg in sieben Partien, die sechs anderen wurden allesamt verloren. Im Anschluss an das 2:3 nach 2:0-Führung gegen Australien lagen bei der Seleção die Nerven blank. Richten soll es heute Superstar Marta, die wieder von Beginn an aufläuft und diesmal möglichst auch mehr als 45 Minuten durchhalten soll. "Wir hoffen, dass sie ein bisschen mehr spielen kann, aber wir werden kein Risiko eingehen", so Coach Vadão vor dem entscheidenden Duell.

Die Italienerinnen, die bei der EM 2017 bereits in der Vorrunde gescheitert waren, haben bisher einen bärenstarken Eindruck hinterlassen. Gegen Titelkandidat Australien feierten "Le Azzurre" einen 2:1-Erfolg und ließen anschließend einen 5:0-Kantersieg gegen Jamaika folgen. Das Achtelfinale ist bereits sicher, doch die Italienerinnen wollen unbedingt ihre weiße Weste waren. "Wir gehen in dieses Spiel, um es zu gewinnen", stellte Trainerin Milena Bertolini klar und erklärt auch gleich, warum: "Wir wissen, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob man als Erster oder als Dritter weiterkommt. Wenn wir nur Dritter werden, droht uns im Achtelfinale gleich der nächste dicke Brocken."

Für die Brasilianerinnen droht diese WM zum Fiasko zu werden. Die Mannschaft rund um Superstar Marta droht nach der überraschenden 2:3-Pleite gegen Australien erstmals seit 1995 die K.O.-Runde zu verpassen. Nur bei einem Sieg mit mehr als zwei Toren Differenz kann die Selecao das Achtelfinale aus eigener Kraft sicher buchen. Bei einer Pleite hingegen müsste man mächtig zittern. Nur die besten vier von sechs Gruppendritten erreichen die Runde der letzten 16. Italien hingegen ist nach zwei Siegen schon für das Achtelfinale qualifiziert und wäre mit einem Remis auch sicher Gruppensieger.