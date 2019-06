90 Fazit:

Und jetzt ist Italien durch und steht im Viertelfinale! Die Azzurre besiegen China mit 2:0 und setzen ihren Höhenflug bei der WM fort. Die italienischen WM-Frauen sicherten sich ihre 1:0-Führung bereits in der 15. Minute und bogen so schon frühzeitig auf die Siegerstraße ab. China steigerte sich im Laufe der Partie und profitierte zeitweise auch von der passiven Ergebnissicherung der Azzurre. Die Chinesinnen näherten sich an, konnten die guten Ansätze aber nie in glasklare Chancen umwandeln. Im zweiten Durchgang starteten die Steel Roses nochmal mit viel Mut, kassierten jedoch schon in der 49. Minute das durchaus vorentscheidende 0:2. Italien lauerte daraufhin nur noch auf Konter und verteidigte den Vorsprung ohne Probleme über die Zeit. Landen die Italienerinnen in diesem Jahr vielleicht sogar den ganz großen Coup!?

90 Spielende

90 Giacinti will das 3:0! Die Italienerin will ihr zweites Tor und dreht sich am linken Alu nochmal geschwind um die eigene Achse. Es folgt ein Schuss aus der Drehung, den Peng stark mit den Fäusten pariert!

90 Giuliani ist zur Stelle! Die Torfrau der blauen Kickerinnen rennt an die rechte Fünfer-Ecke und schnappt sich dort den Ball vor Ying Li. China fehlen einfach die Torschüsse!

90 Wir gehen bereits in die Nachspielzeit! Le Azzure hat das Viertelfinalticket bereits als Druckvorgang abgespeichert und muss jetzt nur noch vier Minuten überstehen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

88 Nochmal ein heftigeres Foul! Wang springt von hinten in Galli und streckt die Italienerinnen mit einem Kick nieder. Die Schiedsrichterin ist gnädig und verzichtet auf Gelb. Bislang gab es noch keine einzige Verwarnung.

86 Die Hoffnung schwindet! Die Italienerinnen lassen überhaupt nichts anbrennen und fangen jeden Passversuch in den Sechzehner sicher ab. Jetzt läuft die starke Linari ein Loch zu und klärt souverän vor Li.

84 China läuft die Zeit davon. Die Vorstöße werden nicht zwingender, doch die Minuten immer weniger.

82 Nun springt beim chinesischen Kraftakt immerhin mal ein Eckball heraus, der von rechts in den Fünfer segelt. Innenverteidigerin Elena Linari geht hoch und köpft die Hereingabe in die Ferne.

80 Das Bild bleibt gleich: China hat die Kugel, rennt an und hofft einen Abfälscher, einen Distanzschuss oder einen magischen Moment. Für die Wende verbleiben Ying Li und Co. noch zehn Minuten!

79 Linari im Glück! Die Azzurri-Kickerin unterläuft einen Aufsetzer und Ying Li scheint fast schon frei durch. Erst kurz vor dem Fünfer rafft sich Elena Linari wieder auf und wird zudem noch gefoult.

77 Gama klärt! China hofft auf eine Lücke und zwirbelt den Ball nun über Duan Song von rechts vor die Bude. Sara Gama ist zur Stelle und hämmert die Kugel mit einem Befreiungsschlag ins Niemandsland.

75 Die Italienerinnen erinnern nun mehr und mehr an die letzten Minuten der 1. Halbzeit und werden wieder etwas passiver. Mit gleich zwei Toren Vorsprung ist das Risiko momentan überschaubar. China braucht einen Lucky Punch!

73 Kleinliche Linie! Galli läuft der auf der linken Außenbahn Wu davon und erhält schon bei einer ganz leichten Berührung direkt einen Freistoß gegen sich. Die Schiedsrichterin hat alles im Griff, aber zusammen mit den beiden kniffligen Elfmeter-Entscheidungen fällt so ein Pfiff natürlich umso mehr auf...

71 Nun sind alle Wechsel abgeschlossen und mit diesen 22 Spielerinnen geht es in die letzten 20 Minuten. Wird es für Italien nochmal gefährlich oder geht es Le Azzurre tatsächlich unter die letzten Acht?

71 Einwechslung bei Italien -> Martina Rosucci

71 Auswechslung bei Italien -> Barbara Bonansea

69 Das Duell wird in dieser Phase offener und lebt jetzt davon, dass die Steel Roses alles riskieren müssen, um nochmal vom Viertelfinale träumen zu dürfen. China hat die Kugel, bugsiert sie aber zu selten auf die letzten Meter vor Laura Giuliani.

66 Auch Bonansea fehlt die Präzision. Die Italienerinnen rufen einen Konter aus und Barbara Bonansea bewirkt mit einer Körpertäuschung einen Schuss aus linken zehn Metern. Auch bei diesem Abschluss muss die Torhüterin nichts befürchten, Abstoß.

64 Nur eine Halbchance! China wechselt direkt doppelt und bleibt nach dem Wechselspielen offensiv, ohne dabei die ganz große Gefahr zu erzeugen. Shuang Wang macht sich lang und erkämpft den Ball an der Sechzehner-Kante. Beim nachfolgenden Schuss rutscht die Starspielerin aber weg und gibt dem Versuch zu wenig Dampf mit.

63 Einwechslung bei Italien -> Ilaria Mauro

63 Auswechslung bei Italien -> Valentina Bergamaschi

61 Einwechslung bei China -> Wei Yao

61 Auswechslung bei China -> Yan Wang

61 Einwechslung bei China -> Duan Song

61 Auswechslung bei China -> Shanshan Wang

60 Kein Schuss kommt durch! Chinas Zehnerin Ying Li bahnt sich ihren Weg Richtung Elfmeterpunkt und schließt einen Lauf von rechts mit einem Fernschuss ab. Elena Linari überzeugt jedoch mit tollem Stellungsspiel und blockt den Versuch einfach ab!

58 Den Asiatinnen fehlt jetzt die Ruhe, um kontrolliert das 1:2 in Angriff zu nehmen. Die Abwehr der Steel Roses schlägt gewonnene Bälle zu schnell weg und erzeugt so kaum längere Ballbesitzphasen.

56 Nein! Der VAR tagt kurz, entscheidet sich aber ziemlich schnell für kein Foul. Rui Zhang berührt die Italienerin zwar am Rücken, doch geht Valentina Giacinti viel zu verfrüht zu Boden und will einfach nur den Elfer.

54 Le Azzurre stürmt mit dem 2:0 im Rücken wieder forscher und will jetzt auch noch das 3:0 und somit die Entscheidung bewirken. Valentina Giacinti schirmt den Ball im Sechzehner stark ab und geht dann zu Boden, reicht das für einen Elfer?

52 Und nun China? Die Steel Roses stehen mit einem Mal mit dem Kopf zur Wand und brauchen jetzt so schnell wie möglich das Anschlusstor. Chancen für das zweite Turnier-Tor waren schon vor dem 0:2 zahlreich vorhanden...

49 Tooor für Italien, 2:0 durch Aurora Galli

Und dann patzt Shimeng Peng und der Ball trudelt ins Netz! Italien ist lange Zeit überhaupt nicht mehr zu sehen und erzielt nun mit großer Mithilfe der gegnerischen Torhüterin das 2:0. Galli zieht aus 16 Metern platziert, aber ohne großes Tempo ab und versenkt den Ball flach im linken Eck. Peng hat lange Zeit und geht viel zu spät runter!

48 Bleibt China am Drücker? Die Asiatinnen starten wieder mutig und treffen erneut auf zurückhaltende Europäerinnen, die sich zu sehr auf Konter verlassen. Nicht vergessen: Es steht nur 1:0!

46 Ab in die zweiten 45 Minuten! China nutzt den Seitenwechsel für einen Tausch und bringt hat nun Li Yang in den Reihen. Yasha Gu bleibt dafür in der kühlen Kabine.

46 Einwechslung bei China -> Li Yang

46 Auswechslung bei China -> Yasha Gu

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Es bleibt beim engen 1:0! Italien nimmt eine zunächst sichere, dann aber wacklige Führung mit in die Kabine und hat im zweiten Durchgang noch viel Arbeit vor sich. Le Azzurre legte in den ersten Minuten direkt mit viel Offensivwucht los und benötigte für die Führung gerade mal 15 Minuten. Nach dem Tor von Valentina Giacinti beschränkte sich die Überraschungsmannschaft der WM aber immer mehr auf die Ergebnissicherung und machte die ohnehin schon offensiven Chinesinnen noch stärker. Die Asiatinnen steigerten sich von Minute zu Minute und erzielten kurz vor der Pause fast noch das 1:1.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Geht es mit der zarten 1:0-Führung der blauen Italienerinnen in die Katakomben? In drei Minuten wissen wir mehr.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Das 1:0 wackelt! Die Steel Roses arbeiten weiter am Ausgleich und stiften im italienischen Fünfer Unruhe. Nun gelangt ein Flachpass ins Zentrum, wo Alia Guagni im allerletzten Moment vor Yasha Gu rettet!

43 Aufregung pur: Pfosten, fast ein Tor und Abseits! China bestraft die passiven Italienerinnen um ein Haar und zwirbelt eine Hereingabe von rechts an den ersten Pfosten. Shanshan Wang köpft die Kugel mit einem satten Kopfball ans Alu, kurz darauf ertönt der Abseitspfiff!

42 Nimmt Italien zu früh raus? Le Azzurre lässt es kurz vor der Pause ruhiger angehen und übergibt die Spielkontrolle mit den besten Grüßen an China. So wie die Asiatinnen heute jedoch auftreten, ist das ein oder andere Tor aber sicherlich drin...

40 Verletzung oder Taktik? Italiens Trainerin Bertolini überrascht mit einem frühen Wechsel und holt Girelli vom Feld. Die neue Frau heißt Aurora Galli.

39 Einwechslung bei Italien -> Aurora Galli

39 Auswechslung bei Italien -> Cristiana Girelli

38 Keine Abnehmerin! Die Asiatinnen bleiben in Ballbesitz und halten Italien sogar kurzzeitig in der eigenen Zone fest. Shuang Wang pfeffert eine harte Flanke von links in die Mitte, eine Kollegin ist aber nicht in Sicht.

36 Pfund! Die Chinesinnen setzen immer mal wieder Nadelstiche und präsentieren nun einen Fernschuss nach einer Ecke von rechts. Shanshan Liu nimmt ihren ganzen Mut zusammen und wirf sich von der Seite kommend in einen Volley. Laura Giuliani macht zwei Schritte nach rechts und sichert den Ball!

34 ...endet fast mit dem 2:0! Valentina Bergamaschi startet in eine Lücke und kommt zehn Meter vor der Kiste ebenfalls frei zum Schuss. Bergamaschi haut den Ball mit Wucht nach links und scheitert an einer Glanzparade von Peng!

33 Guiliani räumt den Fünfer auf! Die Torhüterin der Azzurre muss bei einer Vorlage von der Linie und greift sich kurz vor Gu den Ball! Kurz darauf beginnt der italienische Gegenzug und...

31 Riesen-Torchance und - Abseits! Torschützin Valentina Giacinti ist mit einem Mal auf und davon und erläuft einen genialen Steilpass an der Kante zur Gefahrenzone. Die Italienerin visiert die linke Ecke und verzieht knapp. Nicht schlimm: Kurz danach geht die Fahne hoch...

30 Die Steel Roses werden für Italien so langsam unangenehm und halten die Kugel jetzt auch öfter in den eigenen Reihen. Italien ist nun auch in der Defensive gefordert und muss richtig dagegenhalten!

28 Schwieriger Ball für die Torfrau! China erspielt sich die bisher beste Torchance und drischt das Leder via Yan Wang mit einem Dropkick aus 20 Metern auf die Kiste. Das Spielgerät fällt kurz vor der Latte runter und Keeperin Laura Giuliani pariert mit einer Faust!

26 Glück für Italien, es gibt keinen Elfmeter! Das Schiedsrichtergespann lässt die Aktion laufen und legt die Situation so aus, dass Wang ihren Kopf zu tief hält und ein Kontakt daher kaum vermeidbar ist.

25 Harter Einsatz von Gama, Elfmeter? Die italienische Innenverteidigerin tritt einen Flankenball in den Fünfer in der Luft weg und trifft dabei auch den Kopf von Shuang Wang. Gibt es vielleicht Strafstoß? Der VAR tagt!

22 Italien präsentiert sich in der 1. Halbzeit bislang griffiger und ist in den engen Situationen zumeist einen Schritt schneller. Hoppelt der Ball durch die Luft und kommt es zu Querschlägern, ist Italien gieriger und erkämpft auch verloren geglaubte Bälle.

20 Die Asiatinnen nehmen das Gegentor erstmal unbeeindruckt zur Kenntnis und bleiben weiterhin offensiv ausgerichtet. Eine Ecke von der rechten Seite verendet jedoch relativ schnell am ersten Pfosten und wird von Italien mühelos geklärt.

17 Nach dem Treffer gibt es kurz Verwirrung, da die Schiedsrichterin direkt vor der am Boden liegenden Bartoli steht und mit den Armen vermeintlich eine Stürmerfoul anzeigt. Italien fragt kurz nach und ist verwirrt, dann darf aber gejubelt werden. Edina Alves Batista meinte eigentlich den Mittelkreis...

15 Tooor für Italien, 1:0 durch Valentina Giacinti

Giancinti arbeitet die Kugel ins Netz! Die auffällige Italienerin leitet selbst ein und holt sich das Leder auf der rechten Seitenlinie. Wenig später folgt ein Querpass von links von Bonansea in die Mitte, wo Bartoli übel von den Beinen geholt wird. Giancinti setzt handlungsschnell nach und befördert das Spielgerät ins leere Tor!

13 Übler Schnitzer! Peng Han spitzelt den Ball an der eigenen Sechzehner-Kante in den Lauf von Valentina Giacinti, die sofort zum Traumtor-Versuch aus 16 Metern ansetzt. Der folgende Schlenzer zischt zackig durch die Luft und schlägt knapp neben dem rechten Pfosten in die Werbebande!

12 Die Südeuropäerinnen haben nun mehr vom Spiel und diktieren das Geschehen. China agiert weiterhin mutig, muss aber auch auf schnelle Steilpässe der Italienerinnen aufpassen. Die Abwehr der Steel Roses steht sehr hoch.

10 Abseitstor von Cristiana Girelli! Die Zehnerin der Azzurre startet in eine Lücke ein und lässt Peng aus knapp zehn keine Chance. Kurz nachdem der Ball rechts einschlägt, geht die Fahne hoch: Abseits. Korrekte Entscheidung.

9 Flanke oder Vorlage? Giancinti gewinnt ein Kopfballduell auf Höhe des Elfmeterpunkts und leitet das Leder halblinks nach links weiter. Ein Torschuss ensteht nicht und Mitspielerin Bonansea schafft es auch nicht an die Kugel.

7 Die Steel Roses wollen Italien in der Anfangsphase überraschen und halten offensiv dagegen. Lassen sich die Mädels in den blauen Jerseys verunsichern und zündet gleich die eigene Offensive?

5 Jetzt setzen auch die Chinesinnen einen ersten offensiven Akzent und Shanshan Wang probiert es mit einem Fernschuss vom rechten Sechzehner-Eck. Der mutige Versuch kommt zunächst gut, driftet dann aber doch klar vorbei.

3 Glück für China! Italien hämmert einen langen Freistoß vom Mittelkreis bis an den linken Pfosten und ein Aufsetzer sorgt für große Verwirrung. Giancinti springt knapp am Ball vorbei und Torfrau Shimeng Peng packt zu!

1 Italien attackiert sofort! Keine 20 Sekunden sind auf der Uhr und schon sucht Girelli ihre Sturmpartnerin Bonansea mit einem Steilpass in den Sechzehner. Die Azzurre-Kickerin ist um ein Haar frei durch und verpasst die Kugel nur um Zentimeter.

1 Abfahrt! China, in roten Trikots, stößt an und bekommt es ab sofort mit blauen Italienerinnen zu tun.

1 Spielbeginn

Die Schiedsrichterin der heutigen Partie heißt Edina Alves Batista und kommt aus Brasilien. In wenigen Sekunden startet das vorletzte Achtelfinale der WM 2019!

Und jetzt wird es ernst! Die Spielerinnen betreten das Stadion in Montpellier und reihen sich für die Nationalhymnen auf. Auch am Mittelmeer ist es heiß, das Thermometer zeigt 28 Grad an.

Während Peng hinten den Laden dicht hält, leiden die Steel Roses vorne an Ladehemmungen. In drei Spielen erzielte China bisher nur eine Bude und produzierte zudem kaum Torchancen. Große Hoffnungen hegt der WM-Ausrichter von 2007 vor allem auf Superstar Wang Shuang von Paris Saint-Germain, die heute endlich ihr erstes Tor schießen soll. Platzt bei den Chinesinnen heute der Knoten oder jubeln die frechen Azzurre erneut?

Wollen die blauen Kickerinnen weiter für Furore sorgen, benötigen Le Azzurre heute vor allem eine Lösung für Chinas Torfrau Shimeng Peng. Die Goalkeeperin der Steel Roses kassierte bisher nur ein einziges Gegentor – gegen Deutschland – und ist die Garantin für den Achtelfinaleinzug der Chinesinnen.

Nun färbt sich der Geheimfavorit bei der WM so langsam blau und die Italienerinnen wollen gleichzeitig Werbung für den eigenen Sport betreiben. Trainer Milena Bertolini freut sich auf das K.o-Spiel und erwartet einen Gegner auf Augenhöhe: "China ist eine kompakte und gut organisierte Mannschaft. Wir werden alle Aspekte des Fußballs auf den Platz bringen. Dazu gehört auch mal ein wenig Fantasie – auch die gehört zum italienischen Fußball."

So ganz ohne Trouble und Aufregung können Le Azzurre wohl nicht. Die Italienerinnen abonnierten in der Gruppenphase die ganz heißen Spiele und buchten das Ticket für die nächste Runde nach viel Dramatik und einer wilden Achterbahnfahrt. Los ging es mit einem überraschenden Last-Minute-Sieg gegen Australien, der durch einen 5:0-Kantersieg gegen Jamaika vergoldet wurde. Nach einem 0:1 gegen Brasilien reichte es schlussendlich nur dank der besseren Tordifferenz für den Gruppensieg.

Ein Erfolg ist diese WM für die Italienerinnen schon jetzt. Frauenfußball ist in Italien bislang kein großes Thema und der Ligabetrieb wird sogar offiziell als Amateur-Sport geführt. Die Azzurre waren bei den vergangenen vier Weltmeisterschaften gar nicht erst qualifiziert und können nun erstmals seit 1991 wieder das Viertelfinale erreichen.

Nach dem sicheren Viertelfinal-Einzug der deutschen Nationalmannschaft und dem Zittersieg der US-Amerikanerinnen folgt am letzten Achtelfinal-Spieltag heute das große Duell der Gegensätze. Das frisch aufspielende und zumeist spektakuläre Team aus Italien trifft auf die Minimalistinnen aus China.