FIFA Frauen WM: Jamaika - Australien, die Highlights

90 Fazit:

Das war's! Australien bezwingt wehrhafte Jamaikanerinnen mit 4:1 und tüten damit Gruppenplatz Zwei und den direkten Einzug ins Achtelfinale ein. Herausragende Spielerin dabei: Sam Kerr. Die Kapitänen der Aussies war heute stets die "Go-To"-Spielerin der Matildas, sorgte vor allem im ersten Durchgang für dauerhafte Gefahr und erzielte ganz nebenbei alle vier Treffer für ihre Farben. Ihr Pendant im gegnerischen Team war Khadija Shaw, die viel bewegte, den historischen, ersten WM-Treffer der Reggae-Girlz auflegte, schlussendlich aber nicht die Mittel hatte, um dem Favoriten hier ein Bein zustellen. Dabei waren die Insulanerinnen zwischenzeitig nah dran und standen, beim Stand von 1:2, schon kurz vor der Sensation. Schlussendlich waren Kerr und Co. hintenraus aber doch den entscheidenden Tick kaltschnäuziger und ziehen verdient in die Runde der besten 16 ein.

90 Spielende

90 Alanna Kennedy lässt nochmal den Querbalken zittern! Mit einem Kopfball - Marke: Bogenlampe - überwindet die Innenverteidigerin Nicole McClure und lässt das Leder auf die Latte springen.

90 Die gerade eingewechselte Aivi Luik hat noch Körner übrig und sucht im Mittelfeld nach Anspielstationen. So richtig Lust haben die Kolleginnen aber nicht mehr, sodass die Kugel schnell wieder den Besitzer wechselt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Ungeachtet des Spielstandes hält Jamaika den Kopf hoch und versucht sich hier möglichst positiv aus dem Turnier zu verabschieden. Die zaghaften Angriffsversuche versanden aber stets im Halbfeld der Australierinnen.

87 Einwechslung bei Australien -> Aivi Luik

87 Auswechslung bei Australien -> Katrina Gorry

85 Khadija Shaw packt die Brechstange aus und lädt das Schussbein, aus knapp 38 Meter Entfernung, mit Frust und Wut auf. Die Präzision geht der Angreiferin dabei aber ab, sodass Lydia Williams unbeeindruckt zupacken kann.

83 Tooor für Australien, 1:4 durch Sam Kerr

Kerr schießt die Aussies wieder auf Platz Zwei! Und das unter freundlicher Mithilfe von Schlussfrau Nicole McClure, die nach einem Rückpass ausrutscht und der Angreiferin eine einschussbereite Murmel serviert. Aus klappt eineinhalb Meter ist der Treffer ins freie Netz dann natürlich nur noch Formsache.

82 Etwas weniger als zehn Minuten vor Schluss ist die Luft hier schon weitestgehend raus. Während die Jamaikanerinnen nochmal ein wenig Wirbel in der Offensive machen, haben die Matildas schon in den Verwaltungsmodus geschaltet.

80 Nach kurzer Klärung und etwas Aufregung ist klar: Es gibt keinen Strafstoß.

78 Es wird hektisch! Nicole McClure verpasst einen Querschläger im Sechzehner, den sich stattdessen Sam Kerr schnappt. Im Zweikampf kommt die Keeperin einen Schritt zu spät und die Australierin geht prompt zu Boden. Gab es da eine Berührung? Der Videoref wird aktiv.

76 Gelbe Karte für Emily van Egmond (Australien)

Doch auch von dem erneuten Gegenschlag lässt sich Khadija Shaw nicht ermutigen und setzt zum nächsten Sprint an. Emily van Egmond hat aber wenig Lust auf eine Verfolgungsjagd und reißt die Gegnerin kurzerhand zu Boden.

74 So schnell kann es manchmal gehen: Da stehen die Matildas minutenlang kurz vor dem Abgrund und sind drauf und dran sich den Ausgleich zu fangen, doch dann mischt eine Aktion die Karten wieder neu, und schon haben die Aussies wieder alles im Griff.

72 Einwechslung bei Jamaika -> Jody Brown

72 Auswechslung bei Jamaika -> Mireya Grey

71 Gelbe Karte für Konya Plummer (Jamaika)

Da ist jetzt auch etwas Frust dabei. Kurz nach der unglücklichen Ablage für die Gegnerin, rauscht die Innenverteidigerin in ihr Gegenüber und zieht den ersten Karton dieser Partie.

69 Tooor für Australien, 1:3 durch Sam Kerr

Kerr schnürt den Hattrick! Mit einem starken Alleingang tankt sich Hayley Raso von der rechten Seite in den Strafraum und sucht dann die Flanke in die Zentrale. Hier verpasst Sam Kerr die Abnahme zunächst, bekommt das Leder aber von Konya Plummer nochmal serviert und braucht dann nur noch einzuschieben.

68 Grey mit der Chance! Nach einem langen Freistoß aus der Hälfte der Jamaikanerinnen, steigt Shaw im Sechzehner am höchsten und legt den Ball unabsichtlich für die Mitspielerin ab. Am linken Fünfereck kann die Stürmerin aus der Drehung abziehen, wird aber im allerletzten Moment gestört und die Möglichkeit verpufft.

66 Australien wackelt, Australien wankt, doch bisher fehlt es Shaw am nötigen Spielwitz. Zu häufig will es die Angreiferin alleine machen und sucht lieber selbst den Abschluss anstatt, wie bei Anschlusstreffer, die Kolleginnen mit einzubeziehen.

64 Khadija Shaw schnuppert weiter am Ausgleich! Schon wieder ist die Ausnahmestürmerin der Jamaikanerinnen auf der rechte Seite durch und läuft der Abwehr davon. Alleine die Präzision im Abschluss, verhindert das 2:2. Statt im Netz, landet die Murmel links neben dem langen Aluminium.

63 Einwechslung bei Australien -> Hayley Raso

63 Auswechslung bei Australien -> Lisa De Vanna

61 Uiuiui - Da wäre es fast passiert! Ein langer Schlag aus dem Halbfeld landet im Sechzehner direkt auf dem Kopf von Shaw und anschließend beinahe auf dem Fuß von Allyson Swaby. Nur wenige Zentimeter fehlen der Verteidigerin zur Sensation.

59 Einwechslung bei Jamaika -> Trudi Carter

59 Auswechslung bei Jamaika -> Cheyna Matthews

59 Einwechslung bei Australien -> Caitlin Foord

59 Auswechslung bei Australien -> Emily Gielnik

59 Der erste WM-Treffer der Geschichte, hat im gesamten Team der Reggae Girlz seine Spuren hinterlassen. Da klappt es dann auch bei Nicole McClure besser und hohe Bälle werden routiniert aus der Luft gefischt.

57 So langsam sollte die Truppe aus Down Under aber mal wieder einen versenken, ansonsten könnte hier gleich sogar der Ausgleich folgen. Chancen währen immerhin genug da, um die Mädels aus der Karibik wieder auf Abstand zu bringen, doch bei Emily Gielnik, die beinahe das freie Tor vor sich hat, scheinen schon die Körner zu fehlen.

55 Auf der anderen Seite sind sie auch nach dem Seitenwechsel viel zu flapsig. Trotz Fehlpass des Gegners, der Emily Gielnik am Sechzehner zum schnellen Gegenschlag einlädt, landet die Murmel harmlos in den Armen von Nicole McClure.

52 Jetzt ist hier Feuer drin, denn die Reggae Girlz haben Blut geleckt und wollen jetzt mehr. Khadija Shaw zündet schon wieder den Turbo, schüttelt Stephanie Catley ab und knallt die Pille auf den kurzen Knick. Dem Versuch fehlen aber einige Zentimeter und der Schuss rauscht über den Kasten.

49 Tooor für Jamaika, 1:2 durch Havana Solaun

Solaun schreibt Geschichte! Im Mittelfeld erkämpft sich Khadija Shaw das Leder, startet sofort den Gegenangriff und überrumpelt die Hintermannschaft der Matildas. Mit einem perfekten Zuspiel, spitzelt die Angreiferin die Murmel dann auch noch durch die Lücke in der Abwehr und bedient die frischeingewechselte Havana Solaun. Alleine im Sechzehner behält die junge Angreiferin die Nerven, verlädt Schlussfrau Lydia Williams und schiebt den Ball, etwas glücklich, mit dem linken Schlappen ins lange Eck.

49 Diesmal kommen die Australierinnen deutlich besser aus der Kabine und treten sofort aufs Gaspedal. Lisa De Vanna sprintet die linke Seite hinunter und forciert eine Flanke von der Grundlinie. Schlussendlich ist der Ball dann aber schon ein Stück drüber.

46 Weiter geht's mit Durchgang Zwei!

46 Einwechslung bei Jamaika -> Havana Solaun

46 Auswechslung bei Jamaika -> Tiffany Cameron

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach 45 Minuten sieht es gut aus für die Australierinnen, die einen konzentrierten ersten Durchgang abgeliefert haben und ein hochverdientes 2:0 in die Pause mitnehmen. Einziger Kritikpunkt: Es hätten auch mehr Tore sein können, denn während die Reggae Girlz mit sich, dem Gegner und dem Ball weitestgehend überfordert schienen, hatten die Aussies eigentlich genug Möglichkeiten, die Geschichte hier schon nach einer Hälfte in klare Bahnen zu lenken. Mangelnde Chancenverwertung und Schludrigkeit im Aufbauspiel, hielten die Jamaikanerinnen aber im Spiel und sorgten für den ein oder anderen Konterangriff der Insulanerinnen. Richtig gefährlich wurde es dabei aber nie, weshalb der Pausenstand auch absolut in Ordnung geht.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Am Spielverlauf ändert aber auch der zweite Streich von Kerr wenig: Während die Reggae Girlz verzweifelt nach einem Weg aus der eigenen Hälfte suchen, konzentrieren die Aussies ihre Angriffe auf die rechte Außenbahn.

42 Tooor für Australien, 0:2 durch Sam Kerr

Australien legt nach! Wieder läuft die Murmel über die starke, rechte Seite der Matildas, die den Ball an die rechte Kante des Sechzehners und auf den Schlappen von Chloe Logarzo schicken. Hier hat die Mittelfeldfrau viel Freiraum und hebt das Leder geschickt in den Fünfer, indem Sam Kerr unbedrängt zum 2:0 köpfen kann.

41 Und schon folgt die zweite Chance! Wieder ist es Khadija Shaw, die einen Eckball von der rechten Seite nur wenige Zentimeter neben den linken Pfosten nickt.

39 Erster Torschuss für Jamaika! Mit einem Freistoß aus dem Halbfeld, den Shaw deutlich über den Querbalken pöhlt, tragen sich auch die Reggae Girlz in diese Statistik ein.

38 Die Revanche lässt nicht lange auf sich warten: Auf der rechten Seite der Australierinnen schnappt sich Ellie Carpenter das Spielgerät und wird kurz darauf von Khadija Shaw umgesenst. Hier entscheidet die Schiedsrichterin dann allerdings auf Freistoß.

37 Na hopla! Australien schenkt das Leder im eigenen Aufbau her und lädt Khadija Shaw zum Gegenangriff. Kaum ist die Stürmerin an der Kugel, wird sie robust wieder vom Ball getrennt. Den Zuschauern auf den Rängen missfällt das hörbar.

34 Jamaika hat die Gefahr zwar inzwischen erkannt, gebannt bekommen die Damen in Gelb Sam Kerr aber weiterhin nicht. Auch bei doppelter Bewachung, sorgt die quirlige Stürmerin bei hohen Flanken für reichlich Wirbel im Strafraum des Gegners.

31 Da war mehr drin! Mit einem langen Schlag bringen die Reggae Girlz Cheyna Matthews auf den Weg und in den gegnerischen Strafraum. Hier ist die Stürmerin dann aber allein auf weiter Flur, verliert dann auch noch den Halt und damit einhergehend auch das Spielgerät an die Verteidigung.

29 Von dem anfänglichen Aufbäumen der Jamaikanerinnen ist schon nach knapp einer halben Stunde nicht mehr viel übrig geblieben. Stattdessen können sich die Mädels aus Down Under recht unbedrängt durch das Mittelfeld kombinieren, vergeben ihre Chancen anschließend aber weiterhin leichtfertig.

26 Sam Kerr mit dem nächsten Kopfball! Mit einer spiegelverkehrten Kopie des Treffers, bringt Australiens Angreiferin Nicole McClure in Bedrängnis, die heute vor allem bei hohen Bällen ihre Schwierigkeiten hat.

23 Ein Haken zu viel, ein unnötiger Schnörkel zum Abschluss - Die Australierinnen machen sich hier selbst das Leben schwer und nutzen ihre Möglichkeiten viel zu inkonsequent. Auch Rou­ti­ni­e­rin Lisa De Vanna will an der rechten Strafraumkante zu viel und verzettelt sich im Duell mit ihrer Gegenspielerin.

20 Die Mädels aus Down Under haben die rechte Seite als Schwachpunkt ausgemacht und kombinieren sich immer wieder flix die Außenlinie hinunter. Bisher segeln die abschließenden Querpasse aber zu häufig an den Kolleginnen im Zentrum vorbei.

18 Van Egmond trifft die Latte! Aus dem rechten Halbfeld schickt die Nummer zehn der Aussies einen Hybriden aus Flanke und Torschuss gen Kasten, der auf dem Weg zum Tor immer länger wird und erst vom Querbalken aufgehalten wird. Nicole McClure hatte sich da deutlich verschätzt.

16 Das Momentum ist inzwischen zwar endgültig auf Seiten der Matildas angekommen, Fehlpässe im Aufbauspiel laden die Reggae Girlz aber immer wieder zu Kontern ein. So kann erneut Mireya Grey auf rechts durchstarten, die abschließende Flanke landet aber bei Australiens Schlussfrau.

13 Australien macht auch gleich weiter Druck und schickt die nächsten Pässe in den Strafraum, doch diesmal sind die Verteidigerinnen zur Stelle und schicken das Spielgerät lang hinten raus.

11 Tooor für Australien, 0:1 durch Sam Kerr

Da ist der erste Treffer! Wieder läuft alles über einen langen, weiten Ball von der Außenbahn, der von Linksaußen in den Sechzehner segelt. In der Mitte hat Sam Kerr viel Zeit sich auf das Zuspiel einzustellen und nickt das Leder, über die Torhüterin der Jamaikanerinnen hinweg, ins linke obere Eck. Die Defensive der Reggae Girlz sah hier einmal mehr nicht besonders sicher aus.

9 Die anwesenden Zuschauer sind aber weitestgehend auf der Seite des Außenseiters. Kaum ist Khadija Shaw auf dem Weg in die Hälfte des Gegners, wird es laut auf den Rängen. Richtig gefährlich wird's aber nicht, weil Lydia Williams rechtzeitig aus ihrem Kasten stürmt und die Chance abfischt.

7 Langsam aber sicher übernehmen die Australierinnen hier das Geschehen. Wieder ist es Emily Gielnik, die das Leder vorne rein drischt, doch Sam Kerr ist den entscheidenden Schritt zu spät.

4 Australien versucht es zu Beginn hingegen mit hohen Flanken aus dem Rückraum. Der erste gefährliche Querschläger kommt von rechts und vom Fuß von Emily Gielnik. Das weite Schlag erreicht zwar keine Kollegin, sorgt bei der froschgebackenen Starttorhüterin Nicole McClure aber trotzdem für Probleme.

2 Was für ein Start! Mireya Grey will es gleich mal wissen, nimmt auf der rechten Außenbahn Tempo auf und fightet sich bis in den Sechzehner der Matildas. Auch hier bekommen die Aussies die quirlige Angreiferin zunächst nicht gestoppt, erst bei Schlussfrau Lydia Williams ist Schluss.

1 Und damit hinein ins Geschehen! Die Reggae Girlz haben angestoßen.

1 Spielbeginn

Auch bei den den "Matildas" hat die schlechte Ausgangslage der Jamaikanerinnen keine Auswirkungen auf die vorherrschende Einstellung, meint zumindest Mittelfeldregisseurin Tameka Yallop: "Ich habe es schon öfter betont, wir sind hier bei der WM, hier kann alles passieren. Die Teams erfinden sich jedes Mal neu, sobald sie das Feld betreten. Wir müssen also auf alles vorbereitet sein."

Nichtsdestotrotz kommen die "Reggae Girlz" auch in das Duell mit den Australierinnen als krasse Außenseiterinnen. Zeit für Trübsal sieht Menzies deswegen aber nicht gekommen, denn der hatte schon vor einigen Tagen erklärt: "Die WM ist für uns ein großer Lernprozess. Wir saugen einfach alles auf und lernen im Laufe der Zeit dazu."

Den Kontrahentinnen aus Jamaika helfen hingegen auch die optimistischsten Rechnungen nur noch wenig weiter. Nach zwei deutlichen Pleiten und einem Torverhältnis von -8, ist der Achtelfinal-Zug aber noch nicht endgültig ohne die Damen aus der Karibik abgefahren. "Wir wollen uns noch qualifizieren, dafür sind wir schließlich hier", versicherte Nationalcoach Hue Menzies. "Ich weiß, dass es inzwischen viel Mathematik ist, aber wir werden das spielen, was wir können und versuchen, damit das Spiel zu gewinnen."

Gegen den Außenseiter aus der Karibik soll nun der zweite Dreier folgen, um das Weiterkommen aus eigener Kraft auf den Weg zu bringen. Sicher ist der Einzug ins Achtelfinale aber auch bei einem Sieg noch nicht, denn in der engen Gruppe C haben auch die Brasilianerinnen noch beste Chancen. Von ausgiebigen Rechenspielen der Presse will sich das Team aber nicht verunsichern lassen, erklärte Stürmerin Hayley Raso: "Wir konzentrieren uns lieber auf das was vor uns liegt und das ist das Spiel gegen Jamaica. Wir wissen nicht, was alles passieren wird, deswegen schauen wir nur auf die kommende Partie."

Das diesjährige Turnier hatte für die "Matildas" gleich zu Beginn eine kleine Achterbahn der Gefühle in Petto. Mit großen Ambitionen angereist, gab es zum Auftakt gegen den aktuellen Gruppenfavoriten aus Italien erstmal einen 1:2-Kaltstart, der die Mädels aus Down Under prompt in Erklärungsnöte brachte. Aus der Bahn ließ sich die Truppe deswegen aber nicht werfen und kämpfte sich mit einem 3:2-Erfolg über Brasilien zurück ins Rennen um einen Platz unter den besten 16.