90 Fazit:

Die Auswahl Japans schlägt die Schottinnen mit 2:1 und setzt sich vor dem Abendspiel in Le Havre an die Spitze der Gruppe D. Nach ihrer auf Treffern von Iwabuchi (23.) und Sugasawa (37., Strafstoß) basierenden 2:0-Pausenführung, die aufgrund klarer Überlegenheit nach der ersten Viertelstunde völlig verdient war, spielten die Asiatinnen zunächst weiterhin nach vorne und erarbeiteten sich durch Kumagai (57.) und Nakajima (60.) Möglichkeiten zum dritten Erfolgserlebnis. Die Europäerinnen waren zwar auch nach dem Seitenwechsel zuvörderst am eigenen Sechzehnern gefordert, konnten aber die Frequenz ihrer offensiven Vorstöße dank eines verbesserten Umschaltspiels erhöhen. Bis auf wenige halbgare Abschlüsse brachte diese Steigerung allerdings lange Zeit keinen Ertrag. Erst in den letzten 20 Minuten geriet Yamashitas Kasten dank zielstrebiger und temporeicher Angriffe des WM-Neulings mehrfach ernsthaft in Gefahr; die beste Gelegenheit ließ Cuthbert ungenutzt, als sie aus spitzem Winkel am Außenpfosten scheiterte (78.). In der 88. Minute konnte die Kerr-Auswahl durch einen sehenswerten Distanzschuss durch die eingewechselte Clelland den Anschluss herstellen, doch für eine späte Ausgleichschance reichte es in der Folge gegen ein nachlassendes Takakura-Team nicht mehr. Während die Vizeweltmeisterinnen einen riesigen Schritt in Richtung Achtelfinale vollziehen, verlieren die Turnierneulinge auch ihr zweites Match. Im dritten Gruppenspiel duellieren sich die Japanerinnen am Mittwoch um 21 Uhr in Nizza mit England. Zeitgleich trifft das Team Schottlands in Paris auf die argentinische Auswahl. Einen schönen Tag noch!

90 Spielende

90 Sugita beinahe mit der Entscheidung! Nach einem Kobayashi-Pass von links lässt sie das Spielgerät aus gut 13 Metern über den rechten Spann in Richtung langer Ecke gleiten. Dort kann sich Alexander noch einmal auszeichnen, indem sie das Spielgerät durch Übergreifen pariert.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Lediglich 120 Sekunden werden im Roazhon Park nachgespielt.

88 Tooor für Schottland, 2:1 durch Lana Clelland

Clelland lässt das Kerr-Team noch einmal hoffen! Ichise begeht einen haarsträubenden Fehler, als sie von der linken Abwehrseite unbedrängt nach innen passt und damit die Einwechselspielerin in Szene setzt. Die Italien-Legionärin produziert aus gut 20 Metern einen präzisen Linksschuss, der im rechten Winkel einschlägt.

87 So langsam wäre es Zeit für das Anschlusstor, wenn die Schottinnen noch einen Punkt holen wollen. Sie werden sich im Nachhinein die Frage gefallen lassen müssen, warum sie nicht früher so mutig, temporeich und zielstrebig nach vorne gespielt haben wie in der letzten Viertelstunde.

85 Einwechslung bei Schottland -> Fiona Brown

85 Auswechslung bei Schottland -> Lisa Evans

84 Evans aus der Distanz! Sie bekommt im offensiven Zentrum keinen Druck und kann daher aus gut 21 Metern abziehen. Yamashita ist rechtzeitig abgehoben und lenkt die Kugel um den Pfosten.

83 Iwabuchi, die Japan durch den eröffnenden Treffer in Führung gebracht hat, macht in den Schlussminuten Platz für Hasegawa, die noch gegen Argentinien beginnen durfte.

82 Einwechslung bei Japan -> Yui Hasegawa

82 Auswechslung bei Japan -> Mana Iwabuchi

81 Schottland hat das Momentum gerade auf seiner Seite, sorgt fast im Minutentakt für gefährliche Situationen im gegnerischen Strafraum. Das zweite Turniertor der Kerr-Auswahl liegt in der Luft.

78 Cuthbert ballert gegen den Außenpfosten! Eine Freistoßflanke von der tiefen rechten Außenbahn wird immer länger und landet bei der Schottin mit der 22 auf dem Rücken, die aus sehr spitzem Winkel und kurzer Distanz einen Rechtsschuss zustande bringt. Die Kugel fliegt zwar an Yamashita vorbei, landet aber nur am Aluminium.

77 Italien-Legionärin Clelland ist die nächste offensive Kraft, die den Rasen auf Seiten der Schottinnen betrifft. Ross hat diesen soeben verlassen.

76 Einwechslung bei Schottland -> Lana Clelland

76 Auswechslung bei Schottland -> Jane Ross

76 ... die aufgerückte Verteidigerin Beattie wird am kurzen Pfosten gesucht. Sie kommt zwar auch mit dem Kopf an die Kugel, doch die Bewachung durch zwei Japanerinnen verhindert einen Abschluss auf den Kasten.

75 Emslie holt auf der linken Außenbahn gegen Shimizu den zweiten schottischen Eckball heraus...

73 Das Takakura-Team beschränkt sich nun anscheinend doch darauf, die defensiven Räume so eng wie möglich zu halten. Der schottische Aufbau wird verhältnismäßig spät gestört; gegen geordnete Asiatinnen fällt dem Außenseiter wenig ein.

70 Schottland kann seine Spielanteile vergrößern und darf noch ganz leicht auf eine Aufholjagd hoffen. Ross schafft es nach einem steilen Anspiel aus dem Mittelfeld auf halblinks vor die letzte Linie, wird dann aber von Ichise abgelaufen. Letztlich geht auch noch die Abseitsfahne hoch.

67 Für die 19-jährige Endo, die ihren Startelfeinsatz durch einen starken Auftritt rechtfertigt hat und gegen England ebenfalls beginnen dürfte, ist der Arbeitstag vorzeitig beendet. Ihr positionsgetreuer Ersatz ist Kobayashi.

66 Einwechslung bei Japan -> Rikako Kobayashi

66 Auswechslung bei Japan -> Jun Endo

66 Evans mit dem Abstauberversuch! Yamashita wehrt eine Eckballflanke mit der linken Hand unzureichend vor den Sechzehner ab. Evans schaltet zwar schnell und zieht zügig mit links aus etwa 18 Metern ab, doch der Schuss segelt weit drüber.

64 Japans Torhüterin Yamashita vermittelt nach Weirs Flanke von der linken Außenbahn keinen entschlossenen Eindruck, was das Herauslaufen betrifft. Am Ende hat sie GLück, dass die Hereingabe für beide schottischen Angreiferinnen zu hoch angesetzt ist.

61 Kerr nimmt die unauffällige Arnot nach einer guten Stunde heraus und ersetzt sie durch Emslie, die im ersten Match gegen England das Anschlusstor und damit den historischen ersten WM-Treffer der Schottinnen erzielte.

60 Einwechslung bei Schottland -> Claire Emslie

60 Auswechslung bei Schottland -> Elizabeth Arnot

60 Nakajima verlangt Alexander alles ab! Die 28-Jährige attackiert über den rechten Flügel, zieht mit hohem Tempo nach innen und an Lauder vorbei. Sie feuert aus gut 17 Metern mit dem linken Fuß in Richtung halbhoher langer Ecke. Dank starker Flugeinlage kann Alexander den Ball im den Pfosten lenken.

58 Evans dringt nach einem schnellen Gegenstoß über halblinks in den Sechzehner ein und holt aus gut 14 Metern zum Abschluss mit dem rechten Fuß aus, als Ichise mit einem sauberen Einsteigen zur Stelle ist und die Situation klärt.

57 Kumagai ist Adressatin einer halbhohen Eckstoßflanke, kann diese aus mittigen sieben Metern unbedrängt verarbeiten. Sie kommt jedoch nicht ordentlich hinter die Kugel und befördert sie deshalb mit dem rechten Bein weit rechts am Kasten vorbei.

55 Die Japanerinnen begehen nicht den Fehler, sich auf ihrem Vorsprung auszuruhen. Sie greifen weiterhin an, wollen damit auch das enttäuschende Auftaktremis gegen Argentinien weiter verblassen lassen.

52 Weir kann sich im halbrechten Offensivkorridor gegen Miura durchsetzen. Ihr flacher Linksschuss aus gut 22 Metern ist dann aber zu unplatziert, in echte Bedrängnis zu bringen.

49 Weder Asako Takakura noch Shelley Kerr haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Mit Emslie hat die schottische Trainerin noch jene Spielerin in der Hinterhand, die das Anschlusstor gegen England erzielte.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Roazhon Park! Die Schottinnen haben in der ersten Viertelstunde gut mitgehalten, da ihre eigenen Ballbesitzphasen trotz des Fokus auf schnelle Umschaltsituationen einigermaßen lang waren. Daraufhin gingen die Bälle aber immer schneller verloren, wodurch der Druck der kombinationsstarken Japanerinnen, die fast ausschließlich über links kommen, zunahm und es zu aussichtsreichen Abschlüssen kam.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die Auswahl Japans führt zur Pause ihres zweiten WM-Einsatzes mit 2:0 gegen die Schottinnen. In einer ziemlich ausgeglichenen ersten Viertelstunde verzeichneten die Vizeweltmeisterinnen durch Nakajimas Volleyabnahme eine erste ernsthafte Annäherung (9.). In der Folge konnte das Takakura-Team den Druck auf den gegnerischen Kasten erhöhen, indem es ihre Kombinationen schneller und präziser ausführte. So war der Führungstreffer durch Iwabuchi, deren Rechtsschuss aus 18 Metern zu hoch für Torhüterin Alexander war, in der 23. Minute nicht unverdient. Im Anschluss nahm die Überlegenheit der Japanerinnen noch zu; Kumagai mit einem kurz vor der Linie geklärten Kopfstoß (32.) und Sugasawa mit einer Eckballverlängerung an den Außenpfosten (35.) scheiterten nur knapp. Ein harter Strafstoßpfiff, der nach einem leichten Armeinsatz von Corsie gegen Sugasawa ertönte, ließ die Favoritinnen ein zweites Mal jubeln, da die Gefoulte vom Punkt sicher verwandelte (36.). In der Schlussphase erarbeiteten sich die Europäerinnen durch Cuthberts Distanzversuch eine erste zwingende Chance (42.); Nadeshiko Japan hätte ihrerseits durch Sugitas Schuss an das Lattenkreuz in der Nachspielzeit auch noch ein weiteres Tor erzielen können. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Sugita an das Lattenkreuz! Nach flacher Ablage Endos von der linken Grundlinie will sie aus gut sieben Metern bei leichter Rücklage gegen Alexanders Laufrichtung in die kurze Ecke einschieben. Letztlich ist ihr Abschluss deshalb etwas zu hoch angesetzt und prallt gegen das Aluminium.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

45 Schottland gelingt zum Ende des ersten Durchgangs erstmals eine Phase, in der es sich vorne festsetzen kann und durch hohe Hereingaben für Probleme in der japanischen Verteidigung sorgt. Das sollte dem Kerr-Team Hoffnung für Halbzeit zwei machen.

42 Cuthbert mit der ersten schottischen Chance! Die für den Chelsea FC spielende Mittelfeldfrau packt aus halblinken 20 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann aus, der nur knapp über Yamashitas Gehäuse segelt.

40 Ist diese Partie schon vor dem Kabinengang entschieden? Schottland, das seine Enttäuschung nicht verbergen kann, muss nun höllisch aufpassen, dass die Asiatinnen nicht noch im ersten Durchgang den dritten Treffer erzielen.

37 Tooor für Japan, 2:0 durch Yuika Sugasawa

Die Japanerinnen legen nach! Sugasawa schiebt sicher unten rechts ein, nachdem sie erkannt hat, dass Torhüterin Alexander nach links springen würde. Für die 28-Jährige ist es der zweite WM-Treffer ihrer Karriere.

36 Gelbe Karte für Rachel Corsie (Schottland)

Zum Elfmeter gesellt sich noch eine Verwarnung.

36 Es gibt Strafstoß für Japan! Kapitänin Corsie legt ihre linke Hand nach einem hohen Anspiel auf den Elfmeterpunkt ganz leicht an den Rücken Sugasawas. Die geht deshalb zu Boden. Eine harte Entscheidung!

35 Sugasawa trifft den Außenpfosten! Nach halbhoher Eckballausführung von der linken Fahne verlängert die Japanerin mit der neun auf dem Rücken vor der kurzen Ecke mit der rechten Ecke auf den Kasten. Zum Einschlag fehlen nur wenige Zentimeter.

32 Little klärt knapp vor der Linie! Nach einem langen Schlag aus dem linken Mittelfeld irrt Torfrau Alexander durch ihren Fünfmeterraum und kommt zu spät gegen Sugasawa. Die schafft per Kopf zwar keinen eigenen Abschluss, kann aber für Kumagai ablegen. Deren Schädelstoß aus gut sieben Metern ist für die linke Ecke bestimmt. Dort rettet Little für ihre geschlagene Torhüterin.

31 ... Nakajima flankt mit dem rechten Innenrist und viel Effet auf den Elfmeterpunkt. Dort ist Beattie mit dem Kopf zur Stelle.

30 Nach Corsies Foul an Endo bekommen die Vizeweltmeisterinnen einen Freistoß in halbrechter Lage zugesprochen...

29 Die nächsten Schussversuche der Favoritinnen! Nach einer Hereingabe von der linken Außenbahn kommen aus mittiger Strafraumlage Iwabuchi und Endo zum Abschluss, doch beide werden von schottischen Abwehrspielerinnen geblockt.

26 Schottland rennt also auch im zweiten WM-Einsatz einem Rückstand hinterher. Das Kerr-Team benötigt ab sofort wieder mehr Entlastung der defensiven Spielerinnen; in der Anfangsphase hatte es im Gegensatz zu den letzten Minuten noch den ein oder anderen Umschaltmoment gegeben.

23 Tooor für Japan, 1:0 durch Mana Iwabuchi

Iwabuchi erzielt das erlösende erste Turniertor der Japanerinnen! Infolge eines weiteren Angriffs über den linken Flügel setzt Endo nach und erobert die Kugel bei einem halbherzigen Klärungsversuch von Corsie zurück. Vor dem Sechzehner spielt sie flach nach innen. Iwabuchi zieht aus gut 18 Metern mit rechts ab und produziert einen Schuss, der zwar zentral, aber zu hoch für Torhüterin Alexander auf und damit in den schottischen Kasten segelt.

22 Die Schottinnen haben im Aufbau gegen das japanische 4-4-2 zwar Probleme, die Mittelfeldspielerinnen in Szene zu setzen. Dies resultiert aber bisher nicht in Ballverlusten diesseits der Mittellinie, da sich die gesamte Abwehr als ziemlich konzentriert präsentiert und keine Risikopässe spielt.

19 Gelbe Karte für Aya Sameshima (Japan)

Nachdem ihr der Ball am gegnerischen Strafraum versprungen ist, grätscht Sameshima gegen Corsie mit gestrecktem Bein. Schiedsrichterin Abebe zückt daraufhin die erste Gelbe Karte.

18 Iwabuchi, die im Auftaktmatch noch verletzungsbedingt fehlte, tankt sich auf der tiefen linken Außenbahn in den Strafraum und probiert ihr Glück mit einem Rechtsschuss aus spitzem Winkel. Torhüterin Alexander deckt den kurzen Pfosten ordentlich ab und schnappt sich das Leder.

15 Nakajima kommt nach einem Angriff über den linken Flügel nach Pass von Sameshima zwar an Außenverteidigerin Smith vorbei und schafft es so in den Sechzehner. Bei der zentralen Abwehrfrau und gegnerischen Kapitänin Corsie ist allerdings Schluss.

12 Die Anfangsphase im Roazhon Park offenbart die grundsätzliche Vorgehensweisen der Teams im Vorwärtsgang: Die Takakura-Truppe will sich mit vielen kurzen Pässen nach vorne kombinieren; das Kerr-Team sucht den schnellen und steilen Weg in die Spitze.

9 Sugasawa läuft sich auf der tiefen linken Sechzehnerseite frei und wird mit einem hohen Anspiel bedient. Sie flankt von der Grundlinie an die halblinke Sechzehnerkante. Von dort nimmt Nakajima mit dem linken Spann direkt ab und befördert das Spielgerät gut einen Meter am rechten Pfosten vorbei.

7 Shelley Kerr stellt nach der 1:2-Niederlage gegen die Auswahl Englands viermal um. Kirsty Smith, Hayley Lauder, Jane Ross und Elizabeth Arnot verdrängen Nicola Docherty, Sophie Howard, Christie Murray und Claire Emslie ins zweite Glied.

5 Asako Takakura hat im Vergleich zum torlosen Auftaktremis gegen die Argentinierinnen drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Moeka Minami, Yui Hasegawa und Kumi Yokoyama (allesamt auf der Bank) beginnen Nana Ichise, Jun Endo und Mana Iwabuchi.

3 Bei strahlendem Sonnenschein und knapp 20° C Lufttemperatur tragen die Europäerinnen rosafarbene Trikots und weiße Hosen; die Asiatinnen bewegen sich in blauer Kleidung über den Rasen.

1 Japan gegen Schottland – auf geht's in der Bretagne!

1 Spielbeginn

Es ist Zeit für die Hymnen.

In diesen Augenblicken betreten die 22 Spielerinnen den Rasen.

Mit der Regeldurchsetzung des asiatisch-europäischen Vergleichs wurde ein Unparteiischengespann aus dem afrikanischen Kontinentalverband CAF beauftragt, das von der Äthiopierin Ledya Abebe angeführt wird. Vor vier Jahren in Kanada ist die 39-jährige Pharmazeutin nur als Vierte Offizielle zum Einsatz gekommen; heute feiert sie heute ihr WM-Debüt als Hauptschiedsrichterin. Linienrichterinnen sind die Kenianerin Mary Njoroge und die Mauritierin Queency Victoire; als Vierte Offizielle verdingt sich Gladys Lengwe aus Sambia.

Da auch die vier besten Gruppendritten in das Achtelfinale einziehen, hätte die SFA-Auswahl auch im Falle einer heutigen Niederlage noch Chancen auf die K.o.-Phase. Ein Faktor, der aus psychologischer Perspektive gegen eine weitere Pleite sprechen könnte, ist der riesige Erfahrungsschatz von Trainerin Shelley Kerr hinsichtlich der japanischen Mentalität: Die ehemalige Abwehrspielerin, die seit 2017 in der Verantwortung ist, arbeitete im mittelschottischen Livingston 17 Jahre lang für einen japanischen Automobilhersteller.

Für die Schottinnen hat ihre Premieren-Weltmeisterschaft mit dem Duell gegen Erzrivale England begonnen. Waren sie dem Mitfavoriten im ersten Abschnitt deutlich unterlegen und lagen nach einem verwandelten Handelfmeter (14.) sowie einem aus einer Druckphase resultierenden erfoglreichen Linksschuss aus mittigen zwölf Metern (40.) zur Pause mit 0:2 hinten, konnten sie das Geschehen infolge des Seitenwechsels ausgeglichen gestalten und kamen durch Claire Emslie (79.) sogar zum Anschlusstor, näherten sich einem Ausgleich in der Schlussphase aber nicht ernsthaft an.

"Ja, wir müssen dieses Spiel gewinnen und jede Spielerin meines Teams weiß das. Wir haben es allerdings mit einem Gegner zu tun, der diszipliniert auftritt und zudem über eine hohe Geschwindigkeit verfügt. Außerdem sind uns die Schottinnen körperlich überlegen; diesen Nachteil können wir nur im Verbund kompensieren", weiß Asako Takakura, dass ihre Auswahl bereits heute unter Druck steht und dass es im ersten Pflichtspiel gegen die Britinnen einer klaren Leistungssteigerung bedarf.

Bis auf einen harmlosen Kopfball durch Kumi Yokoyama (11.) und einen zu hohen Fernschuss durch Narumi Miura (25.) gab es vor dem Seitenwechsel gegen leidenschaftlich verteidigende Albicelestes keine nennenswerten Strafraumsituationen. Im zweiten Durchgang ließen Yuika Sugasawa (51.) und Yui Hasegawa (56.) Abstauberchancen ungenutzt; in der Nachspielzeit bekam Hasegawa nach einem katastrophalen Abstoß der gegnerischen Torhüterin den Siegtreffer auf dem Silbertablett serviert, blieb aber doch noch an dieser hängen.

Nadeshiko Japan, die die beiden vorherigen Weltmeisterschaften dieses Jahrzehnts mit dem Titelgewinn 2011 in Frankfurt und dem verlorenen Endspiel 2015 in Vancouver stark geprägt hat, wurde ihrer klaren Favoritenrolle im Auftaktmatch gegen die argentinische Auswahl nicht gerecht, kam sie doch nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Sie konnten die 90 Minuten gegen die Südamerikanerinnen, die zuvor noch nie einen WM-Punkt geholt hatten, zwar dominieren, waren im letzten Felddrittel aber nicht zwingend genug.

Mit Gastgeber Frankreich sowie der DFB-Auswahl stehen in den Gruppen A und B bereits die ersten Achtelfinalteilnehmer fest. In der Gruppe D ist das vorzeitige Weiterkommen an Spieltag zwei nur den Engländerinnen möglich, die um 21 Uhr in Le Havre auf das Team Argentiniens treffen. Im Nachmittagsmatch kämpft Mitfavorit Japan um den ersten Sieg; Neuling Schottland will dem ersten WM-Treffer den ersten Punktgewinn bei einem Globalturnier folgen lassen.