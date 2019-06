90 Fazit:

Kanada wird seiner Favoritenrolle gerecht, gewinnt mit 2:0 und steht damit im Achtelfinale! Wie schon im ersten Durchgang waren die Nordamerikanerinnen komplett spielbestimmend. Allerdings fanden sie in der zweiten Hälfte deutlich zielstrebiger den Weg zum Tor und gingen folgerichtig bereits kurz nach Wiederanpfiff in Front. Da die Canucks auch im Anschluss nicht nachließen, sondern weiterhin konzentriert spielten waren sie dem 2:0 deutlich näher, als Neuseeland dem Ausgleich. Knapp zehn Minuten vor dem Ende belohnten sich die Favoritinnen dann auch mit dem zweite Treffer. Dadurch war das Spiel endgültig entschieden. Die Football Ferns haben nach dem sehr guten und engagierten Auftakt-Match gegen die Niederlande wohl doch noch an der späten Niederlage zu knabbern gehabt. Denn von dem beherzten Auftritt war heute nur noch wenig zu sehen. Viel zu selten trauten sich die Kiwis mal wirklich zwingend in die Offensive. Kanada hat mit dem souveränen Sieg endlich den eigenen Fluch besiegt und gewinnt erstmals die ersten zwei Spiele einer WM. Doch nicht nur das, sie sind auch noch ohne Gegentreffer. Am Donnerstag geht es gegen die Niederlande dann um den ersten Platz in der Gruppe E. Für Neuseeland gilt es gegen Kamerun dann die Gruppenphase zumindest erfolgreich zu beenden. Mit einem Sieg und etwas Glück ist aber sogar noch das Weiterkommen möglich, wenn man unter die besten Drittplatzierten kommen sollte.

90 Spielende

90 Nach einem Einwurf an der linken Eckfahne kommt eine Flanke der Neuseeländerinnen an den kurzen Pfosten. Dort fliegt Rosie White in die Hereingabe und verfehlt das Ziel nur haarscharf.

90 180 Sekunden gibt es oben drauf. Da Kanada allerdings weiterhin sehr aktiv ist und kein bisschen nachlässt dürfte sich hier nicht mehr viel tun.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

88 Fleming wird im Mittelfeld ordentlich abgeräumt. Doch die Schiedsrichterin lässt zurecht den Vorteil laufen. Ein schöner Chip-Pass landet dann bei Leon, aber die bekommt das Anspiel nicht optimal verarbeitet und Stott kann klären.

85 Auch Tom Sermanni tauscht noch einmal. Mit Emma Kete ist wieder eine richtige Stürmerin auf dem Rasen.

85 Einwechslung bei Neuseeland -> Emma Kete

85 Auswechslung bei Neuseeland -> Betsy Hassett

84 Direkt der nächste Wechsel bei den Big Reds. Adriana Leon kommt für Nichelle Prince, die an beiden Toren direkt beteiligt war. Das 1:0 hatte sie vorbereitet und den zweiten Treffer selbst erzielt.

84 Einwechslung bei Kanada -> Adriana Leon

84 Auswechslung bei Kanada -> Nichelle Prince

83 Mit Janine Beckie verlässt eine der auffälligsten Spielerinnen das Feld. Sie wird ersetzt von Rebecca Quinn.

83 Einwechslung bei Kanada -> Rebecca Quinn

83 Auswechslung bei Kanada -> Janine Beckie

81 Christine Sinclair freut sich natürlich über das Tor. Doch die Kapitänin hat heute einfach kein Glück. In der ersten Hälfte traf sie noch die Latte und jetzt also den Pfosten.

79 Tooor für Kanada, 2:0 durch Nichelle Prince

Das ist die Entscheidung! Nach einer Lawrence-Flanke von der rechten Seite scheitert Sinclair am zweiten Pfosten noch am Alu. Doch der Ball springt vom Innenpfosten in die Mitte. Im Fünfer schaltet Prince dann schneller als alle in weiß und drückt die Pille mit der linken Sohle über die Linie.

77 Weiterhin sind die Damen in rot klar spielbestimmend. Das Team mit dem Ahornblatt lässt nicht nach und ist dem zweiten Treffer deutlich näher, als die Football Ferns dem Ausgleich.

75 Positionsgetreuer Wechsel von Kenneth Heiner-Møller. Die WM-Debütantin Nichelle Prince hat ihre Sache sehr gut gemacht und wird eine Viertelstunde vor Schluss ersetzt von Allysha Chapman, die sie vor dem Spiel aus der Startelf verdrängt hatte.

75 Einwechslung bei Kanada -> Allysha Chapman

75 Auswechslung bei Kanada -> Jayde Riviere

72 Flugparade von Erin Nayler! Sinclair hat im linken Halbfeld alle Zeit der Welt. Mit ihrer butterweichen Flanke findet sie den Kopf von Prince. Die Spielerin der Houston Dash lässt den Ball sehr gut über den Scheitel rutschen und lenkt das Ding dadurch gefährlich auf das rechte Eck. Doch Nayler ist sicher zur Stelle und klärt zur Ecke.

69 Neuseeland sieht weiterhin keinen Stich. Das liegt besonders daran, dass die Nordamerikanerinnen kein bisschen nachlassen und nicht versuchen das knappe Ergebnis nur zu verwalten.

66 Nichelle Prince zieht von links ein paar Schritte in die Mitte, wird nicht richtig angegriffen und hält drauf. Ihr strammer Abschluss mit dem rechten Schlappen ist allerdings zu zentral und Erin Nayler hat keine Probleme.

63 Es scheint als würde Rosie White nun als Stürmerin agieren.

62 Sarah Gregorius hat Feierabend. Die Stürmerin hat heute quasi nicht stattgefunden. Das liegt aber natürlich auch an der klaren Dominanz der Kanadierinnen. Für die 31-Jährige kommt Anna Green, die in die Verteidigung gehen wird. Bleibt abzuwarten welche Spielerin dafür vorne rein geht.

62 Einwechslung bei Neuseeland -> Anna Green

62 Auswechslung bei Neuseeland -> Sarah Gregorius

59 Beckie lässt ihre Gegenspielerin auf dem linken Flügel zum wiederholten Mal locker stehen und jagt das Rund dann scharf vor das Tor. Am zweiten Pfosten verspringt Prince dann jedoch das Leder.

58 Bleibt es am Ende bei diesem Ergebnis geht die WM-Negativserie der Neuseeländerinnen weiter. Seit mittlerweile 13 WM-Spielen sind die Ozeanierinnen ohne Sieg. Die Bilanz von drei Remis und 10 Niederlagen ist auf jeden Fall ausbaufähig.

55 Nach einem guten Konter zieht Nichelle Prince von rechts in den Strafraum. Abby Erceg ist allerdings zur Stelle und grätscht absolut fair dazwischen und klärt dadurch zur Ecke.

53 Die Kiwis versuchen direkt mehr nach vorne zu spielen. Doch Kanada kann auch verteidigen und so wird es nicht gefährlich.

50 Durch den Treffer wird sich die Statik des Spiels im Laufe der Zeit automatisch verändern. Neuseeland muss schließlich irgendwann den Weg nach vorne suchen. Dadurch ergeben sich dann mehr Räume für Kanada.

48 Tooor für Kanada, 1:0 durch Jessie Fleming

Da ist die hochverdiente Führung! Fast schon mit einem Befreiungsschlag wird Prince links außen auf die Reise geschickt. Sie enteilt Stott locker und legt von der Grundlinie zurück. Dadurch bedient die 24-Jährige die komplett freistehende Fleming mustergültig und die Stürmerin hat keinerlei Probleme den Treffer zu erzielen. Mit dem rechten Innenrist schiebt die Spielerin der UCLA Brunis überlegt rechts unten ins Eck.

47 Janine Beckie direkt wieder aktiv! Von links zieht die Spielerin von Manchester City in die Mitte und schließt dann ab. Ihr Abschluss geht rechts oben über den Kasten.

46 Weiter geht's! Beide Trainer verzichten auf personelle Wechsel zur Pause.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Unentschieden geht es in die Pause. Kanada war von Beginn an überlegen und verlagerte das Geschehen zu großen Teilen in die gegnerische Hälfte. Da ihnen im letzten Drittel jedoch die Präzision und Durchschlagskraft abhanden kam konnten die Neuseeländerinnen die Angriffe weitestgehend gut verteidigen. Nur nach Standards wurde es wirklich brenzlig. Nach der ersten Ecke kamen die Big Reds sogar zu einer sehr guten Doppelchance, doch einmal war die Latte im Weg und beim anderen Mal klärte eine Spielerin in weiß auf der Linie. Da die Kiwis sich beinahe ausschließlich auf das Verteidigen konzentrieren haben sie selbst keine besonderen Abschlüsse zu verzeichnen. Im zweiten Durchgang werden die Kanadierinnen alles daran setzen ihre Überlegenheit auch in Tore zu verwandeln, um den Einzug in das Achtelfinale perfekt zu machen. Doch für die in weiß spielenden Football Ferns wäre bereits ein Remis ein Erfolg und deswegen werden sie wohl nur wenig an der eigenen Spielweise verändern. Man darf sich also auf spannende zweite 45 Minuten freuen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Christine Sinclair machte den Ball immer wieder sehr gut fest. Da sie jedoch meistens mit dem Rücken zum Tor angespielt wird kann sie bisher nicht wirklich für Gefahr sorgen, sondern das Rund meistens nur weiterleiten.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

44 Beckie schießt den Ball ins Tor. Da das Spiel wegen eines Fouls allerdings längst unterbrochen war zählt der Treffer natürlich nicht. Außerdem wäre Nayler ansonsten locker zur Stelle gewesen.

41 In den letzten Minuten findet Neuseeland besser ins Spiel. Besonders im Mittelfeld sind sie jetzt enger dran und können dadurch frühere Ballgewinne forcieren.

38 Plötzlich wird es gefährlich vor dem Tor von Stephanie Labbé! Schnell finden die Neuseeländerinnen den Weg in die Offensive. Von rechts lupft White dann das Spielgerät in die Mitte. Doch Labbé kommt heraus und faustet das Ding weg. Doch die Kiwis starten direkt die zweite Welle. Die endet jedoch in einer relativ ungefährlichen Ecke.

36 Olivia Chance hat im Mittelfeld einen Pass abfangen wollen und sich dabei anscheinend ein wenig das Knie verdreht. Die 25-Jährige muss behandelt werden, steht aber schon wieder und wird wohl weitermachen.

34 Jayde Riviere zeigt ihr Können! Auf dem rechten Flügel bittet sie ihre Gegenspielerin zum Tänzchen. Mit ein paar Körpertäuschungen schickt die 18-Jährige Riley ins Leere. Ihre Flanke segelt dann allerdings weit durch den Strafraum und findet keine Spielerin in rot.

32 Die Canucks werden zielstrebiger! Während sie es in der Anfangsphase häufig verpasst haben den Weg in den Strafraum zu finden, gelingt es ihnen in dieser Phase deutlich häufiger. Dieses Mal wird Sinclair halblinks im Strafraum von Beckie angespielt. Doch ihr Drehschuss wird direkt von Stott geblockt.

29 Sinclair kommt in der Box mit dem Rücken zum Tor an die Pille. Die Kapitänin kann sich dann aber nicht entscheiden, ob sie es selbst macht oder lieber auf Prince ablegt. Dieses Zögern gibt Stott die nötige Zeit, um dazwischen zu kommen und die Situation zu entschärfen.

27 Neuseeland hat bereits im Spielaufbau große Probleme. Das liegt besonders daran, dass sie sofort von Gegenspielerinnen in rot attackiert werden, sobald sie auch nur an den Ball kommen.

24 Die Kanadierinnen lassen den Ball immer wieder sehr gut durch die eigenen Reihen laufen. Außerdem tauschen sie in der Offensive immer wieder die Positionen. Wirklich gefährlich wurden sie jedoch nur nach Eckbällen.

21 Das Team von Kenneth Heiner-Møller drückt nach der Verletzung von Catherine Bott noch stärker. Die Kiwis wirken nach dem Ausfall ihrer Rechtsverteidigerin ein wenig geschockt, aber wehren sich trotzdem weiterhin tapfer. Offensiv haben sie allerdings noch nichts zustande bekommen.

18 Einwechslung bei Neuseeland -> Annalie Longo

18 Auswechslung bei Neuseeland -> Catherine Bott

18 Sinclair an die Latte! Die Ecke kommt von der linken Seite an den kurzen Pfosten. Dort verlängert Schmidt und bedient dadurch Sinclair. Die Rekordnationalspielerin trifft mit ihrem Kopfball aus kurzer Distanz nur den Querbalken und den Nachschuss von Buchanan können die Neuseeländerinnen irgendwie noch auf der Linie klären.

17 Nach längerer Behandlungspause verlässt Catherine Bott das Feld. Ihre linke Hand ist komplett eingschient. Da kann man nur gute Besserung wünschen!

15 Catherine Bott hat eine Flanke frontal auf die Hand bekommen und scheint sich dabei verletzt zu haben. Die Betreuer zeige zumindest sofort an, dass Tom Sermanni wechseln muss.

14 Nichelle Prince hat etwa 20 Meter vor dem Tor etwas Platz und probiert es einfach. Der Schuss wird jedoch bereits am Strafraumrand abgeblockt.

11 Janine Beckie setzt in der Anfangsphase immer wieder Akzente. Die 24-Jährige macht über links immer wieder Dampf und ist bisher fast hauptverantwortlich für die gefährlichen Offensivaktionen ihres Teams.

10 Die Big Reds sind von Beginn an spielbestimmend und verlagern das Spiel klar in die gegnerische Hälfte. Im letzten Drittel fehlt ihnen bisher jedoch die Durchschlagskraft. Neuseeland steht aber auch kompakt und lauert auf Konter.

7 Beckie will die Kugel eigentlich von links in die Mitte flanken. Doch das Ding rutscht ihr ein wenig über den Fuß. Dadurch fliegt das Spielgerät direkt auf den Kasten. Nayler hat aber aufgepasst und ist sicher zur Stelle.

4 Die WM-Debütantin ist direkt gefordert. Nach einem guten Gegenstoß der Football Ferns bringt Olivia Chance den Ball von rechts sehr gut an den zweiten Pfosten. Doch Jayde Riviere hat ein gutes Stellungsspiel und löst ihre erste ernstzunehmende Defensivaktion souverän, indem sie das Leder aus der Gefahrenzone köpft.

2 Kanada spielt heute komplett in rot und die Kiwis laufen in weiß auf.

1 Die Partie ist eröffnet. Neuseeland hat angestoßen und sucht direkt den Weg nach vorne.

1 Spielbeginn

Die Spielerinnen stehen bereit und die Nationalhymnen erklingen. Damit ist es angerichtet und kann gleich losgehen!

Mit der Spielleitung ist die Japanerin Yoshimi Yamashita beauftragt. An den Seitenlinien werden ihr Naomi Teshirogi und Makoto Bozono assistieren. Vierte Offizielle ist Kate Jacewicz und für den Video-Beweis ist Jose Maria Sanchez verantwortlich.

Gespielt wird heute im Stade des Alpes. Die Arena steht in Grenoble und bietet 20068 Zuschauern Platz. Normalerweise sind hier der französische Zweitligist Grenoble Foot 38 und der Rugbyverein FC Grenoble aktiv.

Die Aufstellungen bieten keine großen Überraschungen. Bei den Big Reds ist nur Jayde Riviere neu in der Startaufstellung. Für die 18-Jährige, die damit heute ihr WM-Deübt feiert, muss Allysha Chapman auf die Bank weichen. Tom Sermanni lässt seine Anfangsformation personell sogar komplett unverändert. Allerdings tauschen Betsy Hassett und Olivia Chance die Seiten. Das kann sich im Spiel jedoch ebenfalls wieder ändern.

Der Respekt der Trainer vor dem jeweiligen Kontrahenten ist extrem groß. "Es wird ein schweres Spiel. Sie sind sehr strukturiert, das habe ich gesehen. Sie haben einige starke Spielerinnen und ich bin mir sicher, dass wir alle Hände voll zu tun bekommen werden", blickt Kenneth Heiner-Møller, der Trainer von Team Kanada, voraus. Sein Gegenüber, Tom Sermanni, ist vor allem angetan von der Reaktion seiner Mannschaft auf die bittere Auftaktniederlage. "Dem Team merkt man nicht an, dass sie ein paar Tage zuvor verloren haben. Es geht weiterhin den gewohnten Gang. Sie folgten den taktischen Anweisungen, sind fokussiert und diszipliniert", stellte der 64-Jährige klar und ergänzte mit Blick auf die kommende Partie: "Unser Ziel ist, etwas mutiger am Ball zu sein. Wir wollen unsere Chancen nutzen und den Ball in unseren eigenen Reihen halten. Das wird schwer genug, wenn du unter Druck gesetzt wirst."

Bereits bei der letzten Weltmeisterschaft trafen Kanada und Neuseeland in der Gruppenphase aufeinander. 2015 stand am Ende ein 0:0-Unentschieden auf der Anzeigetafel, das einigen Spielerinnen noch sehr in Erinnerung geblieben ist. "Neuseeland hat uns das Leben 2015 schwer gemacht, uns keinen Zentimeter Platz gelassen und wir erwarten ähnliches von ihnen morgen. Sie werden bis zum Schluss kämpfen. Wir müssen unsere beste Leistung auf den Platz bringen, um das gewünschte Resultat zu erzielen", gab Sophie Schmidt im Vorfeld des ernueten Aufeinandertreffens zu versetehen. Ansonsten gab es noch neun Freundschaftsspiele zwischen diesen beiden Nationen. Davon konnten die Nordamerikanerinnen sechs für sich entscheiden und mussten sich nur ein Mal geschlagen geben.

Allerdings ist die Mannschaft aus Neuseeland nicht zu unterschätzen. Gegen die Niederlande verloren die Ozeanierinnen extrem bitter in der Nachspielzeit mit 1:0. Dabei konnten die Spielerinnen von Tom Sermanni die Partie nicht nur ausgeglichen gestalten, sondern hatten auch die deutlich besseren Möglichkeiten. Dementsprechend gehen sie das heutige Aufeinandertreffen ziemlich selbstbewusst an. "Wir verteidigten 90 Minuten lang echt gut gegen die Niederlande und es wird wichtig sein, das wieder hinzubekommen. Wir hatten auch sehr gute Chancen, die wir definitiv im nächsten Spiel konsequenter nutzen müssen. Gegen Kanada haben wir schon ein paar Mal gespielt. Sie sind stark und es wird ein schweres Spiel. Wir brauchen die Punkte, deshalb werden wir auf Sieg spielen. Klar, sie haben einige gute Spielerin - besonders Sinclair vorne im Sturm - aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind gut vorbereitet", blickte Betsy Hassett zurück auf die bittere Niederlage und analysierte direkt, wie es heute besser werden kann.

Die Nordamerikanerinnen haben ihr Auftaktmatch knapp mit 1:0 gegen das Team aus Kamerun gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte am vergangenen Montag Kadeisha Buchanan, per Kopf, nach einem Eckball. Damit sind die Big Reds zwar akzeptabel in diese WM gestartet, aber haben sich nicht unbedingt von ihrer besten Seite gezeigt. Von daher soll für die Begegnung heute eine Leistungssteigerung her, um die drei Punkte einfahren zu können. Zwei Siege zum Auftakt einer Weltmeisterschaft wären für die Canucks ein Novum und der Bann soll heute gegen die Kiwis gebrochen werden. "Der Druck ist weiterhin spürbar, aber wir können das zweite Spiel kaum erwarten. Wir wollen einfach gewinnen", machte die erst 18-jährige Julia Grosso deutlich.

Die Konstellation vor der Partie ist klar. Die Kanadierinnen gelten als Favorit. Mit einem Sieg könnten sie sich bereits sicher für die Runde der letzten 16 Mannschaften qualifizieren und hätten am dritten Spieltag das Entscheidungsspiel um den Gruppensieg gegen die Auswahl der Niederlande. Für die Neuseeländerinnen, die Platz 19 in der FIFA-Weltrangliste belegen, wäre ein Dreier ein enormer Erfolg und würde die Football Ferns einen großen Schritt in Richtung ihrer ersten Teilnahme an der K.o.-Runde einer WM bringen. Schließlich steht für die Kiwis am letzten Gruppenspieltag noch das Duell mit den noch punktlosen Kamerunerinnen an und bereits ein dritte Platz könnte für das Weiterkommen ausreichen, da die vier besten Gruppendritten ebenfalls weiterkommen.