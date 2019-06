Infantino: "Frauenfußball promoten"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat auch für den Frauenfußball neue Wettbewerbe angekündigt. Am Tag des Eröffnungsspiels der WM 2019 in Frankreich regte der Schweizer die Schaffung einer "Weltliga" für Nationalmannschaften und einer Klub-WM an. "Es ist für eine Organisation wie die FIFA an der Zeit, nicht mehr nur darüber nachzudenken, sondern auch etwas für den Frauenfußball zu tun", sagte Infantino bei der "Women's Football Convention" in Paris. In den kommenden vier Jahren werde die FIFA rund 500 Millionen US-Dollar in den Frauenfußball weltweit investieren.