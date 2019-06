90

Fazit

Am Ende ist es keine Glanzleistung, dennoch machen die Niederländerinnen am heutigen Tage womöglich die K.O.-Runde klar: Miedema (41./85) und Bloodworth (48.) schießen einen 3:1-Erfolg über Kamerun heraus. Im ersten Abschnitt müht sich der Europameister immens, man findet auf nassem Geläuf nicht in die Partie. Dementsprechend überraschend fällt das 1:0, welches jedoch umgehend egalisiert wird. Nach dem Seitenwechsel legt die Niederlande dann nach, in der Folge lässt man kaum etwas anbrennen. Das liegt allerdings auch daran, dass die Kreativzentrale von Kamerun nicht wirklich in Fahrt kommt. Deshalb ist es am Ende ein verdienter Erfolg der Wiegman-Elf, im weiteren Turnierverlauf muss da aber noch mehr kommen.